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FM25SM130B/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ Plug-and-play ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Philips SSD ทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ รูปภาพ และเพลงในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่แพง
256GB
โซลิดสเตทไดรฟ์
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
ความจุขนาด 256GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือได้มากกว่าโดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ
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