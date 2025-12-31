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ยกเลิกการผลิต
FM64FD175B/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน
64GB
Motion Edition 3.2
USB Type-C
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน
ความจุขนาด 64GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือได้มากกว่าโดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ
ไฟ LED ที่สว่างขึ้นแสดงให้คุณทราบว่าได้เชื่อมต่อกับไดรฟ์และใช้งานได้ และกะพริบเร็วขึ้นเมื่อมีการคัดลอกไฟล์ไปที่หรือจากหน่วยความจำของอุปกรณ์