แผ่นกรองสำรองของแท้ NanoProtect HEPA
การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
NanoProtect HEPA ช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับการปกป้องจากไวรัส, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5 และสะเก็ดผิวหนังสัตว์เลี้ยง ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นกรองสำรองของแท้ NanoProtect HEPA
การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
แผ่นกรอง Philips ของแท้ที่ลงตัว
- อายุการใช้งานสูงสุด 12 เดือน
- กรองอนุภาคขนาด 0.003μm ได้ถึง 99.5%
แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผ่นกรอง Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ Philips ของคุณจนถึงวันสุดท้ายของอายุการใช้งานแผ่นกรอง
แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ทำความสะอาดรวดเร็วกว่า H13 (4)
เส้นใยความต้านทานต่ำของแผ่นกรอง NanoProtect HEPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศ ประจุไฟฟ้าสถิตพิเศษจะดึงดูดอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.98% ทำให้แผ่นกรองฟอกอากาศได้เร็วกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ใช้ในทางการแพทย์ (4)
ขจัดไวรัสได้สูงสุด 99.9%
เครื่องฟอกอากาศดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบ และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (8)
ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ Philips จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกและเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำได้ง่ายดายเพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
แผ่นกรองของแท้ของ Philips ได้รับการออกแบบร่วมกับตัวอุปกรณ์เพื่อความพอดีสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
การใช้งานสูงสุด 24 เดือน
แผ่นกรอง Philips NanoProtect HEPA ให้การปกป้องที่สม่ำเสมอและรับประกันการกรองที่ดีที่สุดถึง 2 ปี (1)
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- ประเภทผลิตภัณฑ์
-
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
- มีให้ในกล่อง
-
แผ่นกรอง 1x
- HEPA NanoProtect
-
มี
- แผ่นกรองชั้นต้น
-
มี
- คาร์บอนแอคทีฟ
-
ไม่มี
- ตลอดอายุการใช้งาน
-
สูงสุด 1 ปี
-
ประสิทธิภาพ
- ระบบกรองอนุภาค
-
99.98% ที่ 0.003 ไมครอน
-
น้ำหนักและขนาด
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
175 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.21 กก.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
120 มม.
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
185 มม.
- ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
-
195 มม.
- ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
-
195 มม.
- ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
-
188 มม.
- น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
-
0.33 กก.
-
ชิ้นส่วนทดแทน
- สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
-
AC0817, AC0819, AC0820
- (1) อายุการใช้งานที่แนะนำคำนวณจากเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ Philips และข้อมูลระดับมลภาวะภายนอกเมืองของ WHO โดยอายุการใช้งานจริงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่ในการใช้งาน
- (2) ใช้ได้กับบางรุ่นที่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น
- (3) ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips ให้บริการเท่านั้น
- (4) วัสดุแผ่นกรอง NanoProtect HEPA ให้ความต้านทานการไหลของอากาศต่ำกว่าวัสดุจากแผ่นกรอง HEPA H13 ทำให้เครื่องฟอกอากาศ Philips ที่มี NanoProtect มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ที่สูงกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ผ่านการรับรองที่มีขนาดเท่ากัน
- (5) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
- (6) เงื่อนไขของแผ่นกรองที่ใช้กับเครื่องฟอกอากาศ Philips AC1711 หรือ 1715
- (7) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health group Ltd. ทดสอบในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ในอากาศ (H1N1)
- (8) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด