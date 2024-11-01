ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
แผ่นกรองแท้สำหรับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1
แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3 สามารถดักจับอนุภาค 0.003 ไมครอนได้ 99.97% ซึ่งรวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรีย และไวรัสบางตัว ทั้งยังมีอายุการทำงานยาวนานถึง 24 เดือน ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
แผ่นกรองแท้สำหรับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1
ดักจับอนุภาคนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97% (1)
- ใช้ได้กับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์
- มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
- อายุการใช้งาน 2 ปี
- แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
ใช้ได้กับรุ่น Philips 1000i และ 2000i ซีรีส์
แผ่นกรองสำรองสำหรับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องเพิ่มความชื้น Philips รุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729 คุณสามารถดูรุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของอุปกรณ์
แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 2 ปี
แผ่นกรองให้ประสิทธิภาพการกรองที่เหมาะสมสูงสุดนานถึง 2 ปี (2) ช่วยลดความยุ่งยากและต้นทุน
แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
แผ่นกรอง HEPA ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ 99.97%
HEPA NanoProtect ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (1) – เพื่อปกป้องคุณจากมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- ประเภทผลิตภัณฑ์
-
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
- มีให้ในกล่อง
-
แผ่นกรอง 1x
- HEPA NanoProtect
-
มี
- แผ่นกรองชั้นต้น
-
ไม่มี
- คาร์บอนแอคทีฟ
-
ไม่มี
- ตลอดอายุการใช้งาน
-
สูงสุด 2 ปี
-
ประสิทธิภาพ
- ระบบกรองอนุภาค
-
99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
-
น้ำหนักและขนาด
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
360 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.29 กก.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
275 มม.
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
28 มม.
- ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
-
550 มม.
- ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
-
290 มม.
- ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
-
375 มม.
- น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
-
0.439 กก.
-
ชิ้นส่วนทดแทน
- สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
-
AC1214, AC1215, AC1217,AC2721, AC2726, AC2729
- สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบ 2-in-1 ของ Philips
-
AC1214,AC1215, AC1217, AC272X
- (1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละออง NaCl ขนาด 0.003 ไมครอน และ 0.3 ไมครอน โดยสถาบัน iUTA
- (2) ค่าเฉลี่ยที่ได้รับการคำนวณแล้ว โดยอายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน
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