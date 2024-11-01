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  • แผ่นกรองแท้สำหรับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1 แผ่นกรองแท้สำหรับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1 แผ่นกรองแท้สำหรับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1

    ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

    FY1410/30

    แผ่นกรองแท้สำหรับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1

    แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3 สามารถดักจับอนุภาค 0.003 ไมครอนได้ 99.97% ซึ่งรวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรีย และไวรัสบางตัว ทั้งยังมีอายุการทำงานยาวนานถึง 24 เดือน

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    ฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น 1000i/2000i แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

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    แผ่นกรองแท้สำหรับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1

    ดักจับอนุภาคนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97% (1)

    • ใช้ได้กับรุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์
    • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
    • อายุการใช้งาน 2 ปี
    • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
    ใช้ได้กับรุ่น Philips 1000i และ 2000i ซีรีส์

    ใช้ได้กับรุ่น Philips 1000i และ 2000i ซีรีส์

    แผ่นกรองสำรองสำหรับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องเพิ่มความชื้น Philips รุ่น 1000i และ 2000i ซีรีส์ แบบ 2in1: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729 คุณสามารถดูรุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของอุปกรณ์

    แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 2 ปี

    แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 2 ปี

    แผ่นกรองให้ประสิทธิภาพการกรองที่เหมาะสมสูงสุดนานถึง 2 ปี (2) ช่วยลดความยุ่งยากและต้นทุน

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    แผ่นกรอง HEPA ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ 99.97%

    แผ่นกรอง HEPA ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ 99.97%

    HEPA NanoProtect ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (1) – เพื่อปกป้องคุณจากมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
      มีให้ในกล่อง
      แผ่นกรอง 1x
      HEPA NanoProtect
      มี
      แผ่นกรองชั้นต้น
      ไม่มี
      คาร์บอนแอคทีฟ
      ไม่มี
      ตลอดอายุการใช้งาน
      สูงสุด 2 ปี

    • ประสิทธิภาพ

      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      360 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.29 กก.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      275 มม.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      28 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      550 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      290 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      375 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      0.439 กก.

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
      AC1214, AC1215, AC1217,​AC2721, AC2726, AC2729
      สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบ 2-in-1 ของ Philips
      AC1214,AC1215, AC1217, AC272X

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • (1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละออง NaCl ขนาด 0.003 ไมครอน และ 0.3 ไมครอน โดยสถาบัน iUTA
    • (2) ค่าเฉลี่ยที่ได้รับการคำนวณแล้ว โดยอายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน

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