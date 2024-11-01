คำค้นหา

  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 1000 ซีรีส์ แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 1000 ซีรีส์ แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 1000 ซีรีส์

    เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์ แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

    FY1700/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 1000 ซีรีส์

    แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แบบ 3-in-1, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นต้น เพื่อการป้องกันจาก มลพิษ, เกสรดอกไม้, ฝุ่น, สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และอนุภาคของไวรัส

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    เครื่องฟอกอากาศ 1000 ซีรีส์ แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู แผ่นกรองและอุปกรณ์เสริม ทั้งหมด

    แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 1000 ซีรีส์

    ดักจับอนุภาคนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.9% (1)

    • ใช้ได้กับรุ่น 1000 ซีรีส์
    • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
    • อายุการใช้งาน 1 ปี
    • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
    ใช้ได้กับรุ่น 1000 ซีรีส์

    ใช้ได้กับรุ่น 1000 ซีรีส์

    แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips รุ่น 600 ซีรีส์: รุ่น AC1711, AC1715 คุณสามารถดูรุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของเครื่อง

    แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 1 ปี

    แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 1 ปี

    แผ่นกรองให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 1 ปี (2) ช่วยลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่าย ควรเปลี่ยนแผ่นกรองชั้นต้นเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองให้ดีที่สุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ถึง 99.9%

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ถึง 99.9%

    ระบบกรองอากาศ 3 ชั้น ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นต้น แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และแผ่นกรองคาร์บอนแอคทีฟ ดักจับอนุภาคได้ถึง 99.9% ขนาดเล็กสุดถึง 0.003 ไมครอน (1) – ช่วยปกป้องคุณจากมลพิษ อนุภาคไวรัส สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    ตัวบ่งชี้บนหน้าจอของอุปกรณ์ Philips จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง บำรุงรักษาได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
      มีให้ในกล่อง
      แผ่นกรอง 1x
      HEPA NanoProtect
      มี
      แผ่นกรองชั้นต้น
      มี
      คาร์บอนแอคทีฟ
      มี
      ตลอดอายุการใช้งาน
      สูงสุด 1 ปี

    • ประสิทธิภาพ

      ระบบกรองอนุภาค
      99.9% ที่ 0.003 ไมครอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      235.5 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.7 กก.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      135.3 มม.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      212 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      220 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      220 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      250 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      0.89 กก.

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
      AC1711, AC1715

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละออง NaCl ขนาด 0.003 ไมครอน และ 0.3 ไมครอน โดยสถาบัน iUTA
    • (2) ค่าเฉลี่ยที่ได้รับการคำนวณแล้ว โดยอายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด