FY1700/30
แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 1000 ซีรีส์
แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แบบ 3-in-1, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นต้น เพื่อการป้องกันจาก มลพิษ, เกสรดอกไม้, ฝุ่น, สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และอนุภาคของไวรัสดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips รุ่น 600 ซีรีส์: รุ่น AC1711, AC1715 คุณสามารถดูรุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของเครื่อง
แผ่นกรองให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 1 ปี (2) ช่วยลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่าย ควรเปลี่ยนแผ่นกรองชั้นต้นเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองให้ดีที่สุด
แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบกรองอากาศ 3 ชั้น ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นต้น แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และแผ่นกรองคาร์บอนแอคทีฟ ดักจับอนุภาคได้ถึง 99.9% ขนาดเล็กสุดถึง 0.003 ไมครอน (1) – ช่วยปกป้องคุณจากมลพิษ อนุภาคไวรัส สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้บนหน้าจอของอุปกรณ์ Philips จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง บำรุงรักษาได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ประสิทธิภาพ
น้ำหนักและขนาด
ชิ้นส่วนทดแทน
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