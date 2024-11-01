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  • แผ่นกรอง 3 ชั้นในตัวเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก แผ่นกรอง 3 ชั้นในตัวเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก แผ่นกรอง 3 ชั้นในตัวเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก

    แผ่นกรองสำรองของแท้ 3-In-1 ในตัว

    FY2180/30

    แผ่นกรอง 3 ชั้นในตัวเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก

    การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, ผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกของเราช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องจากแบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และก๊าซ

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    แผ่นกรองสำรองของแท้ 3-In-1 ในตัว

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    แผ่นกรอง 3 ชั้นในตัวเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก

    แผ่นกรอง Philips ของแท้ที่ลงตัว

    • อายุการใช้งานสูงสุด 36 เดือน
    • HEPA+Active Carbon+แผ่นกรองชั้นแรก
    • กรองได้ 99.97% @ 0.003μm
    • กรองก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์
    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

    แผ่นกรองของแท้ของ Philips ได้รับการออกแบบร่วมกับตัวอุปกรณ์เพื่อความพอดีสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา

    แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นกรอง Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ Philips ของคุณจนถึงวันสุดท้ายของอายุการใช้งานแผ่นกรอง

    แผ่นกรอง 3 ชิ้นใน 1 เดียวเพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    แผ่นกรอง 3 ชิ้นใน 1 เดียวเพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    แผ่นกรองทรงกระบอกแบบ 3 in-1 ได้รวมแผ่นกรองทั้งสามชั้นเข้าด้วยกัน ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณทำงานเหมือนวันแรก (6) แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์, HEPA และแผ่นกรองชั้นแรกของเราเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการขจัดมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้นโดยการเปลี่ยนแผ่นกรองทั้งสามแบบพร้อมกัน

    การใช้งานสูงสุด 36 เดือน

    การใช้งานสูงสุด 36 เดือน

    แผ่นกรองแบบ 3-in-1 ในตัวของ Philips ให้การปกป้องที่สม่ำเสมอและรับประกันการกรองที่ดีที่สุดถึง 36 เดือน (1)

    ขจัดไวรัสได้สูงสุด 99.9%

    ขจัดไวรัสได้สูงสุด 99.9%

    เครื่องฟอกอากาศดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบ และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (8)

    ทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเป็นประจำ

    ทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเป็นประจำ

    เพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดีที่สุด ให้ดูดฝุ่นทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเป็นประจำ

    เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และตรวจสอบผ่านแอป

    เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และตรวจสอบผ่านแอป

    ตรวจสอบอายุการใช้งานและสถานะของแผ่นกรองของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป CleanHome+ (2) รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรองและสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้โดยตรงอย่างง่ายดายผ่านแอป (3)

    ประสิทธิภาพสูง

    ประสิทธิภาพสูง

    การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, ถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับการปกป้องจากแบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และก๊าซ เทคโนโลยี NanoProtect HEPA ไม่เพียงแต่ดักจับมลพิษ แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตพิเศษเพื่อดึงดูด ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้เร็วกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ใช้ในทางการแพทย์ (5)

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    อุปกรณ์ Philips จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกและเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำได้ง่ายดายเพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
      มีให้ในกล่อง
      แผ่นกรอง 1x
      HEPA NanoProtect
      มี
      แผ่นกรองชั้นต้น
      มี
      คาร์บอนแอคทีฟ
      มี
      ตลอดอายุการใช้งาน
      สูงสุด 3 ปี

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      286 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1.05 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      238 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      238 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      295 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      1.346 กก.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      228 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      150 มม.

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
      AC1758, AC2936, AC2939, AC2958, AC2959

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • (1) อายุการใช้งานที่แนะนำคำนวณจากเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ Philips และข้อมูลระดับมลภาวะภายนอกเมืองของ WHO โดยอายุการใช้งานจริงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่ในการใช้งาน
    • (2) ใช้ได้กับบางรุ่นที่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น
    • (3) ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips ให้บริการเท่านั้น
    • (4) วัสดุแผ่นกรอง NanoProtect HEPA ให้ความต้านทานการไหลของอากาศต่ำกว่าวัสดุจากแผ่นกรอง HEPA H13 ทำให้เครื่องฟอกอากาศ Philips ที่มี NanoProtect มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ที่สูงกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ผ่านการรับรองที่มีขนาดเท่ากัน
    • (5) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
    • (6) เงื่อนไขของแผ่นกรองที่ใช้กับเครื่องฟอกอากาศ Philips AC1711 หรือ 1715
    • (7) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health group Ltd. ทดสอบในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ในอากาศ (H1N1)
    • (8) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect

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