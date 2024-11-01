FY2180/30
แผ่นกรอง 3 ชั้นในตัวเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, ผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกของเราช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องจากแบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และก๊าซดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นกรองของแท้ของ Philips ได้รับการออกแบบร่วมกับตัวอุปกรณ์เพื่อความพอดีสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
แผ่นกรอง Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ Philips ของคุณจนถึงวันสุดท้ายของอายุการใช้งานแผ่นกรอง
แผ่นกรองทรงกระบอกแบบ 3 in-1 ได้รวมแผ่นกรองทั้งสามชั้นเข้าด้วยกัน ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณทำงานเหมือนวันแรก (6) แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์, HEPA และแผ่นกรองชั้นแรกของเราเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการขจัดมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้นโดยการเปลี่ยนแผ่นกรองทั้งสามแบบพร้อมกัน
แผ่นกรองแบบ 3-in-1 ในตัวของ Philips ให้การปกป้องที่สม่ำเสมอและรับประกันการกรองที่ดีที่สุดถึง 36 เดือน (1)
เครื่องฟอกอากาศดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบ และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (8)
เพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดีที่สุด ให้ดูดฝุ่นทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเป็นประจำ
ตรวจสอบอายุการใช้งานและสถานะของแผ่นกรองของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป CleanHome+ (2) รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรองและสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้โดยตรงอย่างง่ายดายผ่านแอป (3)
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, ถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับการปกป้องจากแบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, PM2.5, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และก๊าซ เทคโนโลยี NanoProtect HEPA ไม่เพียงแต่ดักจับมลพิษ แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตพิเศษเพื่อดึงดูด ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้เร็วกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ใช้ในทางการแพทย์ (5)
อุปกรณ์ Philips จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกและเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำได้ง่ายดายเพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ประสิทธิภาพการทำงาน
น้ำหนักและขนาด
ชิ้นส่วนทดแทน
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