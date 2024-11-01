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  • การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    เครื่องฟอกอากาศ 3000 ซีรีส์ แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์

    FY3432/10

    การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ Philips ดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์และก๊าซอันตรายที่สามารถสูดดมได้ เช่น VOC, โอโซน และฟอลมาลดีไฮด์จากอากาศในบ้านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ

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    เครื่องฟอกอากาศ 3000 ซีรีส์ แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์

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    การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้ที่ลงตัว

    • อายุการใช้งานสูงสุด 12 เดือน
    • กรองก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์
    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

    แผ่นกรองของแท้ของ Philips ได้รับการออกแบบร่วมกับตัวอุปกรณ์เพื่อความพอดีสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา

    แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ Philips ขจัดก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์

    แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ Philips ขจัดก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์

    แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ที่มีโครงสร้างรวงผึ้งออกแบบมาเพื่อขจัดก๊าซอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโอโซนและ VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ที่เป็นอันตรายจากอากาศ การปรับปรุงบ้าน การทำอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ จะปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายเหล่านี้ ซึ่งผงถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสูดอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ

    แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นกรอง Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ Philips ของคุณจนถึงวันสุดท้ายของอายุการใช้งานแผ่นกรอง

    การใช้งานสูงสุด 12 เดือน

    การใช้งานสูงสุด 12 เดือน

    แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ Philips ให้การปกป้องที่สม่ำเสมอและรับประกันการกรองที่ดีที่สุดถึง 1 ปี (1)

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    อุปกรณ์ Philips จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกและเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำได้ง่ายดายเพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ

    เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และตรวจสอบผ่านแอป

    เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และตรวจสอบผ่านแอป

    ตรวจสอบอายุการใช้งานและสถานะของแผ่นกรองของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป CleanHome+ (2) รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรองและสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้โดยตรงอย่างง่ายดายผ่านแอป (3)

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      แผ่นกรอง AC NanoProtect
      มีให้ในกล่อง
      แผ่นกรอง 1x
      HEPA NanoProtect
      ไม่มี
      แผ่นกรองชั้นต้น
      ไม่มี
      คาร์บอนแอคทีฟ
      มี
      ตลอดอายุการใช้งาน
      สูงสุด 1 ปี

    • ประสิทธิภาพ

      ระบบกรองอนุภาค
      ก๊าซและกลิ่น

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      362 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.468 กก.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      276 มม.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      10 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      21 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      292 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      380 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      1.25 กก.

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
      AC3256, AC4550, AC4558, AC3259

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • (1) อายุการใช้งานที่แนะนำคำนวณจากเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ Philips และข้อมูลระดับมลภาวะภายนอกเมืองของ WHO โดยอายุการใช้งานจริงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่ในการใช้งาน
    • (2) ใช้ได้กับบางรุ่นที่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น
    • (3) ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips ให้บริการเท่านั้น
    • (4) วัสดุแผ่นกรอง NanoProtect HEPA ให้ความต้านทานการไหลของอากาศต่ำกว่าวัสดุจากแผ่นกรอง HEPA H13 ทำให้เครื่องฟอกอากาศ Philips ที่มี NanoProtect มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ที่สูงกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ผ่านการรับรองที่มีขนาดเท่ากัน
    • (5) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
    • (6) เงื่อนไขของแผ่นกรองที่ใช้กับเครื่องฟอกอากาศ Philips AC1711 หรือ 1715
    • (7) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health group Ltd. ทดสอบในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ในอากาศ (H1N1)
    • (8) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect

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