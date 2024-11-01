เครื่องฟอกอากาศ 3000 ซีรีส์ แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์
การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ Philips ดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์และก๊าซอันตรายที่สามารถสูดดมได้ เช่น VOC, โอโซน และฟอลมาลดีไฮด์จากอากาศในบ้านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เครื่องฟอกอากาศ 3000 ซีรีส์ แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์
การปกป้องที่ทรงพลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
แผ่นกรอง Philips ของแท้ที่ลงตัว
- อายุการใช้งานสูงสุด 12 เดือน
- กรองก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
แผ่นกรองของแท้ของ Philips ได้รับการออกแบบร่วมกับตัวอุปกรณ์เพื่อความพอดีสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ Philips ขจัดก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ที่มีโครงสร้างรวงผึ้งออกแบบมาเพื่อขจัดก๊าซอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโอโซนและ VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ที่เป็นอันตรายจากอากาศ การปรับปรุงบ้าน การทำอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ จะปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายเหล่านี้ ซึ่งผงถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสูดอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ
แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผ่นกรอง Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ Philips ของคุณจนถึงวันสุดท้ายของอายุการใช้งานแผ่นกรอง
การใช้งานสูงสุด 12 เดือน
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ Philips ให้การปกป้องที่สม่ำเสมอและรับประกันการกรองที่ดีที่สุดถึง 1 ปี (1)
ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ Philips จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกและเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำได้ง่ายดายเพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และตรวจสอบผ่านแอป
ตรวจสอบอายุการใช้งานและสถานะของแผ่นกรองของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป CleanHome+ (2) รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรองและสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้โดยตรงอย่างง่ายดายผ่านแอป (3)
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- ประเภทผลิตภัณฑ์
-
แผ่นกรอง AC NanoProtect
- มีให้ในกล่อง
-
แผ่นกรอง 1x
- HEPA NanoProtect
-
ไม่มี
- แผ่นกรองชั้นต้น
-
ไม่มี
- คาร์บอนแอคทีฟ
-
มี
- ตลอดอายุการใช้งาน
-
สูงสุด 1 ปี
-
ประสิทธิภาพ
- ระบบกรองอนุภาค
-
ก๊าซและกลิ่น
-
น้ำหนักและขนาด
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
362 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.468 กก.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
276 มม.
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
10 มม.
- ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
-
21 มม.
- ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
-
292 มม.
- ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
-
380 มม.
- น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
-
1.25 กก.
-
ชิ้นส่วนทดแทน
- สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
-
AC3256, AC4550, AC4558, AC3259
- (1) อายุการใช้งานที่แนะนำคำนวณจากเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ Philips และข้อมูลระดับมลภาวะภายนอกเมืองของ WHO โดยอายุการใช้งานจริงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่ในการใช้งาน
- (2) ใช้ได้กับบางรุ่นที่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น
- (3) ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips ให้บริการเท่านั้น
- (4) วัสดุแผ่นกรอง NanoProtect HEPA ให้ความต้านทานการไหลของอากาศต่ำกว่าวัสดุจากแผ่นกรอง HEPA H13 ทำให้เครื่องฟอกอากาศ Philips ที่มี NanoProtect มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ที่สูงกว่าแผ่นกรอง HEPA H13 ที่ผ่านการรับรองที่มีขนาดเท่ากัน
- (5) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
- (6) เงื่อนไขของแผ่นกรองที่ใช้กับเครื่องฟอกอากาศ Philips AC1711 หรือ 1715
- (7) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health group Ltd. ทดสอบในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ในอากาศ (H1N1)
- (8) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
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