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Featherlight Plus เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

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Featherlight Plusเตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

GC1424/70

Featherlight Plus เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

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คู่มือและเอกสาร

EU Declaration of conformity Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1424/70 - English (US)

  • PDF ไฟล์, 945.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips FeatherLight Steam iron

  • PDF ไฟล์, 799.4 kB
  • 13 March 2026

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