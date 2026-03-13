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เตารีด
ทุกรุ่น
Featherlight Plus เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
GC1424/70
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EU Declaration of conformity Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1424/70 - English (US)
Important Information Manual Philips FeatherLight Steam iron
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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร
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