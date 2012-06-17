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  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
  • พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%

ยกเลิกการผลิต

EcoCareเตารีดไอน้ำ

GC3720/32

4.5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%

คุณสมบัติล้ำสมัยของเตารีดไอน้ำ Philips นี้ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้พลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ 25%* เนื่องจากช่วยลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ พลาสติกและอะลูมิเนียมในเตารีดนี้ถูกนำมารีไซเคิล 30%

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานอัตโนมัติและวัสดุรีไซเคิล 30%

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%

  • 2400 วัตต์

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 140 กรัม

  • ECO

เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 140 กรัม

เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 140 กรัม

ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

พลังไอน้ำสูงต่อเนื่องถึง 40 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสูงต่อเนื่องถึง 40 กรัม/นาที

เตารีด Philips มีพลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

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4.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

17/06/2012

Singapore

Singapore

I have used this newly purchased iron for about 2 weeks. The feel while ironing is smooth and easy. The plus point is that it helps to save energy depending on your type of clothes.;

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

28/05/2012

Singapore

Singapore

Good

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ประหยัดพลังงานสูงสุด 25% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ RI3320 ที่การตั้งค่าสูงสุด