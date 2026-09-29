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EcoCare เตารีดไอน้ำ

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EcoCareเตารีดไอน้ำ

GC3720/32

EcoCare เตารีดไอน้ำ

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คู่มือและเอกสาร

คุณสมบัติล้ำสมัยของเตารีดไอน้ำ Philips นี้ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้พลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ 25%* เนื่องจากช่วยลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ พลาสติกและอะลูมิเนียมในเตารีดนี้ถูกนำมารีไซเคิล 30%

  • PDF ไฟล์
  • 29 September 2026

คำถามที่พบบ่อย