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ยกเลิกการผลิต
GC4430/02
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดให้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยเตารีดไอน้ำ Philips ที่มาพร้อม Ionic DeepSteam และแผ่นความร้อน SteamGlide ช่วยให้คุณรีดผ้าได้เรียบลื่น พลังไอน้ำซอกซอนลึกถึงเนื้อผ้า
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 100 กรัม
2400 วัตต์
กระบวนการ Ionization จะผลิตไอน้ำที่มีขนาดเล็กลง เพื่อซอกซอนเข้าถึงเนื้อผ้าได้ลึกยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณขจัดรอยยับมากๆ ได้อย่างง่ายดาย
เตารีด Philips มีพลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะทำการปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อวางเตารีดคว่ำหรือปล่อยทิ้งไว้
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