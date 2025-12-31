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ยกเลิกการผลิต

Azurเตารีดไอน้ำ

GC4430/02

1 รางวัล

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

ขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดให้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยเตารีดไอน้ำ Philips ที่มาพร้อม Ionic DeepSteam และแผ่นความร้อน SteamGlide ช่วยให้คุณรีดผ้าได้เรียบลื่น พลังไอน้ำซอกซอนลึกถึงเนื้อผ้า

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รีดผ้าด้วย Ionic DeepSteam ขจัดรอยยับได้ง่าย

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 100 กรัม

  • 2400 วัตต์

ไอน้ำขนาดเล็กสามารถซอกซอนเข้าถึงรอยยับย่นได้ดียิ่งขึ้น

ไอน้ำขนาดเล็กสามารถซอกซอนเข้าถึงรอยยับย่นได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการ Ionization จะผลิตไอน้ำที่มีขนาดเล็กลง เพื่อซอกซอนเข้าถึงเนื้อผ้าได้ลึกยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณขจัดรอยยับมากๆ ได้อย่างง่ายดาย

พลังไอน้ำสูงต่อเนื่องถึง 40 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสูงต่อเนื่องถึง 40 กรัม/นาที

เตารีด Philips มีพลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะทำการปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อวางเตารีดคว่ำหรือปล่อยทิ้งไว้

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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