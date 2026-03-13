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Azur เตารีดไอน้ำ

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Azurเตารีดไอน้ำ

GC4430/02

Azur เตารีดไอน้ำ

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คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ไฟล์, 2.4 MB
  • 13 March 2026

ขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดให้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยเตารีดไอน้ำ Philips ที่มาพร้อม Ionic DeepSteam และแผ่นความร้อน SteamGlide ช่วยให้คุณรีดผ้าได้เรียบลื่น พลังไอน้ำซอกซอนลึกถึงเนื้อผ้า

  • PDF ไฟล์
  • 27 June 2026

คำถามที่พบบ่อย