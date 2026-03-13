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Azur เตารีดไอน้ำ
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GC4430/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
ขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดให้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยเตารีดไอน้ำ Philips ที่มาพร้อม Ionic DeepSteam และแผ่นความร้อน SteamGlide ช่วยให้คุณรีดผ้าได้เรียบลื่น พลังไอน้ำซอกซอนลึกถึงเนื้อผ้า
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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร