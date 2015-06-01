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ยกเลิกการผลิต
GC4630/02
ขจัดรอยยับบนผ้าฝ้ายและผ้าลินินได้อย่างง่ายดาย
Ionic DeepSteam ขจัดรอยยับที่รีดยากได้เป็นอย่างดี เตารีดไอน้ำพลังแรงนี้ปล่อยละอองไอน้ำขนาดเล็กกว่าปกติ 50% ซึ่งซอกซอนสู่เนื้อผ้าที่รีดยากอย่างฝ้าผ้ายและลินินได้ คุณจึงรีดผ้าให้เรียบได้อย่างง่ายดาย!
Ionic DeepSteam
กระบวนการ Ionization จะผลิตไอน้ำที่มีขนาดเล็กลง เพื่อซอกซอนเข้าถึงเนื้อผ้าได้ลึกยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณขจัดรอยยับมากๆ ได้อย่างง่ายดาย
เตารีด Philips มีพลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย
รางวัล
1.0
จาก 5
2
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Steve99
01/06/2015
Australia
Great while it lasted
We bought an expensive iron expecting longevity but it lasted less than a year with minimal use. The blue light comes on but the iron does not heat up. Just when we thought we'd found a good iron.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron
Aussie10
25/08/2014
Australia
I liked the iron except for it's heaviness. It died just over one year after purchase.
Any expensive iron that does a little over one year after purchase is not worth it.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron