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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

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Azur Ionicเตารีดไอน้ำ

GC4630/02

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1 รางวัล

ขจัดรอยยับบนผ้าฝ้ายและผ้าลินินได้อย่างง่ายดาย

Ionic DeepSteam ขจัดรอยยับที่รีดยากได้เป็นอย่างดี เตารีดไอน้ำพลังแรงนี้ปล่อยละอองไอน้ำขนาดเล็กกว่าปกติ 50% ซึ่งซอกซอนสู่เนื้อผ้าที่รีดยากอย่างฝ้าผ้ายและลินินได้ คุณจึงรีดผ้าให้เรียบได้อย่างง่ายดาย!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แผ่นความร้อน Ionic DeepSteam รีดผ้าเรียบอย่างมีประสิทธิภาพ

ขจัดรอยยับบนผ้าฝ้ายและผ้าลินินได้อย่างง่ายดาย

  • Ionic DeepSteam

อณูไอน้ำขนาดเล็กลง 50% สามารถซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้าเพื่อขจัดรอยยับได้ดียิ่งขึ้น

อณูไอน้ำขนาดเล็กลง 50% สามารถซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้าเพื่อขจัดรอยยับได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการ Ionization จะผลิตไอน้ำที่มีขนาดเล็กลง เพื่อซอกซอนเข้าถึงเนื้อผ้าได้ลึกยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณขจัดรอยยับมากๆ ได้อย่างง่ายดาย

พลังไอน้ำสูงต่อเนื่องถึง 40 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสูงต่อเนื่องถึง 40 กรัม/นาที

เตารีด Philips มีพลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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จาก 5

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ตรวจดู

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01/06/2015

Australia

Australia

Great while it lasted

We bought an expensive iron expecting longevity but it lasted less than a year with minimal use. The blue light comes on but the iron does not heat up. Just when we thought we'd found a good iron.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron

25/08/2014

Australia

Australia

I liked the iron except for it's heaviness. It died just over one year after purchase.

Any expensive iron that does a little over one year after purchase is not worth it.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Ionic GC4630 Steam iron

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