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Azur Ionic เตารีดไอน้ำ

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Azur Ionicเตารีดไอน้ำ

GC4630/02

Azur Ionic เตารีดไอน้ำ

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คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ไฟล์, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Ionic DeepSteam ขจัดรอยยับที่รีดยากได้เป็นอย่างดี เตารีดไอน้ำพลังแรงนี้ปล่อยละอองไอน้ำขนาดเล็กกว่าปกติ 50% ซึ่งซอกซอนสู่เนื้อผ้าที่รีดยากอย่างฝ้าผ้ายและลินินได้ คุณจึงรีดผ้าให้เรียบได้อย่างง่ายดาย!

  • PDF ไฟล์
  • 27 June 2026

คำถามที่พบบ่อย