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Azur Ionic เตารีดไอน้ำ
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GC4630/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Ionic DeepSteam ขจัดรอยยับที่รีดยากได้เป็นอย่างดี เตารีดไอน้ำพลังแรงนี้ปล่อยละอองไอน้ำขนาดเล็กกว่าปกติ 50% ซึ่งซอกซอนสู่เนื้อผ้าที่รีดยากอย่างฝ้าผ้ายและลินินได้ คุณจึงรีดผ้าให้เรียบได้อย่างง่ายดาย!
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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร