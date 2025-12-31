รับประกัน 2 ปีเต็ม
ปรับปรุงใหม่
ยกเลิกการผลิต
GC7051/30R1
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม
แรงดันปั๊มสูงสุด 5.5 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 230 ก.
ความจุแท้งค์น้ำ 2 ล.
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
มอบประสบการณ์รีดผ้าเร็วพิเศษให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ ด้วยไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังจัดการได้แม้กระทั่งรอยยับที่เรียบยาก และทำให้เนื้อผ้าหนาเรียบลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มพลังไอน้ำพิเศษได้หากจำเป็น เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำไอน้ำในแนวตั้งหรือรอยยับที่รีดยาก
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้ปรับเข้าที่ หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง
เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะการรีดผ้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเตารีดที่กำลังร้อนทิ้งไว้บนผ้าฝ้ายรองรีดได้โดยปราศจากความเสียหายใดๆ จึงช่วยลดอาการเมื่อยข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว
ความคิดเห็น
เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips EasySpeed