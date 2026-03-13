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PerfectCare Viva เตารีดแรงดันไอน้ำ

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PerfectCare Vivaเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC7051/30R1

PerfectCare Viva เตารีดแรงดันไอน้ำ

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คู่มือและเอกสาร

GC7000_UM_ROW_4239 001 1385 1_user manual

  • PDF ไฟล์, 5.6 MB
  • 13 March 2026

เตารีดแรงดันไอน้ำของ Philips มอบประสบการณ์การรีดผ้าที่ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งกว่า รีดผ้าของคุณโดยไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ที่ปฏิวัติวงการ

  • PDF ไฟล์
  • 29 March 2026

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