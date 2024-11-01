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  • จัดแต่งทรงผมทันสมัยสำหรับทุกโอกาส จัดแต่งทรงผมทันสมัยสำหรับทุกโอกาส จัดแต่งทรงผมทันสมัยสำหรับทุกโอกาส

    อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมหลากสไตล์

    HP4698/01

    จัดแต่งทรงผมทันสมัยสำหรับทุกโอกาส

    คุณอยากทราบว่ามีวิธีการจัดแต่งทรงผมกี่วิธีเพื่อให้ได้สไตล์ที่ดีเยี่ยมใช่หรือไม่ SalonMultistylist 10 in 1 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเซรามิกเอนกประสงค์สิบชิ้น สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างทรงผมสไตล์ทุกสไตล์เท่าที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ หรืออาจมากกว่า

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    อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมหลากสไตล์

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    จัดแต่งทรงผมทันสมัยสำหรับทุกโอกาส

    SalonMultistylist อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม 10 in 1

    • อุปกรณ์เชื่อมต่อ 10 ชิ้น
    • เซรามิค
    แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

    แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

    เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม

    แปรงแบบสไลด์สำหรับการเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมและจัดลอนให้สวยงาม

    แปรงแบบสไลด์สำหรับการเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมและจัดลอนให้สวยงาม

    อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้สามารถประกอบเข้ากับที่หนีบได้เพื่อเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมและจัดลอนให้สวยงาม

    เทคโนโลยีกระจายความร้อน (EHD+) ปกป้องและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม

    เทคโนโลยีกระจายความร้อน (EHD+) ปกป้องและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม

    เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD+) ขั้นสูงของ Philips คือ การที่อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมของคุณให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงแม้ว่าจะตั้งอุณหภูมิสูง และป้องกันผมแห้งเสียแตกปลาย เทคโนโลยีนี้จึงเพิ่มการปกป้องเส้นผมให้เส้นผมของคุณเงางามและมีสุขภาพดี

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นเพื่อการใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นเพื่อการใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับส่วนปลายของหัวเป่าลมนี้ได้เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

    สายไฟปรับหมุนได้รอบเพื่อป้องกันสายพันกัน

    สายไฟปรับหมุนได้รอบเพื่อป้องกันสายพันกัน

    เทคโนโลยีสายไฟแบบปรับหมุนได้ช่วยป้องกันสายพันกัน

    สัญญาณไฟแสดงเมื่อพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงเมื่อพร้อมใช้งาน

    จะแสดงขึ้นเมื่ออุปกรณ์จัดแต่งทรงร้อนถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ คุณจึงทราบได้ทันทีว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว

    ตัดไฟอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที

    ตัดไฟอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที

    เครื่องหนีบผมตรงและอุปกรณ์ม้วนลอนผมบางชนิดมีคุณสมบัติตัดไฟอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน หากเปิดคุณสมบัตินี้ เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที

    สายไฟ 1.8 ม.

    สายไฟ 1.8 ม.

    อุปกรณ์เชื่อมต่อที่หนีบผมตรงเพื่อเส้นผมนุ่มสลวย

    แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม

    อุปกรณ์เชื่อมต่อแตกต่างกัน 10 ชิ้นเพื่อการจัดแต่งทรงผมได้หลากหลาย

    ด้วยเครื่องมือจัดแต่งทรงอเนกประสงค์นี้คุณจะสามารถจัดแต่งทรงผมได้ตามจิตนาการ คุณเป็นผู้ริเริ่ม!

    ดัดผมเกลียวสำหรับดัดผมเป็นเกลียวสวย

    เพียงดัดผมไปตามส่วนโค้งเพื่อให้ได้เส้นผมเป็นเกลียวสวยที่สุด และง่ายดายที่สุดเช่นกัน!

    ที่หนีบผมสำหรับดัดผมลอนเล็กและลอนเกลียว

    หากคุณต้องการดัดผมลอนเล็กหรือลอนเกลียว คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

    ที่หนีบแบบแบนสำหรับการดัดผมแบบมีมิติ

    ด้วยที่หนีบรูปทรงมาตรฐาน คุณสามารถสร้างสรรค์และแต่งทรงผมในแบบต่างๆ ให้ลอนผมสวยและมีมิติ

    ที่หนีบผมสำหรับดัดผมลอนใหญ่

    หากคุณต้องการดัดผมลอนใหญ่หรือลอนเป็นคลื่น คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

    ที่หนีบผมสำหรับดัดผมเกลียวแบบหยิก

    เกลียวขนาดเล็กบนที่หนีบผมสำหรับดัดผมช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมเป็นเกลียวได้ง่าย

    พร้อมด้วย: คลิปหนีบผมเพื่อการจัดแต่งทรงผมที่แสนง่าย

    ใช้คลิปหนีบผมเพื่อแบ่งผมเป็นส่วนๆ ช่วยให้คุณจัดแต่งทรงได้ง่าย

    กระเป๋าจัดเก็บทนความร้อน

    กระเป๋าจัดเก็บทนความร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับการเดินทาง สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าทนความร้อนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้อุปกรณ์เย็นลง

    แท่นวางเพื่อความปลอดภัยทำให้ใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย

    แท่นวางเพื่อความปลอดภัยช่วยให้คุณวางที่ดัดผมระหว่างการจัดแต่งทรงผมได้ง่ายและปลอดภัย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ขนาดและน้ำหนัก F-box

      ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
      296x40x80.5(H)  มม.
      ขนาดกล่อง F-box
      350x70x240(H)  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมอุปกรณ์เสริม
      734  ก.
      ปริมาตรกล่อง F-box
      5880  cm³
      น้ำหนักกล่อง F-box [รวมผลิตภัณฑ์]
      1060  ก.

    • ประเภทเส้นผม

      ทรงผมปัจจุบัน
      • ตรง
      • ลอนคลื่น
      • หยิก
      ผลลัพธ์
      หลากสไตล์
      ความหนาของเส้นผม
      บาง
      ความยาวของเส้นผม
      • ยาว
      • ปานกลาง
      สำหรับผมเปราะบาง
      มี

    • Pallet

      จำนวนชั้น
      5
      ขนาด Pallet
      1200x800x100  มม.
      จำนวนกล่อง A-box ต่อชั้น
      6
      ปริมาณ Pallet
      240  ชิ้น

    • ขนาดและน้ำหนัก A-box

      จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
      8
      ขนาดกล่อง A-box
      590x255x370(H)  มม.
      ปริมาตรกล่อง A-box
      55666.5  cm³
      น้ำหนัก A-Box
      800  ก.

    • การบริการ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ใช่

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      EAN F-box
      8710103203926
      ประเทศผู้ผลิต
      จีน
      รหัส CTV
      8844-698-01
      EAN A-box
      8710103203933

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      100-240  V
      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      สี/การตกแต่ง
      สีน้ำเงินเข้มเมทัลลิคและสีกรมท่า
      กำลังไฟ
      25  วัตต์
      ตัวเครื่อง
      PC

    Badge-D2C

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