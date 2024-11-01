HP4698/01
จัดแต่งทรงผมทันสมัยสำหรับทุกโอกาส
คุณอยากทราบว่ามีวิธีการจัดแต่งทรงผมกี่วิธีเพื่อให้ได้สไตล์ที่ดีเยี่ยมใช่หรือไม่ SalonMultistylist 10 in 1 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเซรามิกเอนกประสงค์สิบชิ้น สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างทรงผมสไตล์ทุกสไตล์เท่าที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ หรืออาจมากกว่าดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม
อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้สามารถประกอบเข้ากับที่หนีบได้เพื่อเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมและจัดลอนให้สวยงาม
เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD+) ขั้นสูงของ Philips คือ การที่อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมของคุณให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงแม้ว่าจะตั้งอุณหภูมิสูง และป้องกันผมแห้งเสียแตกปลาย เทคโนโลยีนี้จึงเพิ่มการปกป้องเส้นผมให้เส้นผมของคุณเงางามและมีสุขภาพดี
ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับส่วนปลายของหัวเป่าลมนี้ได้เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
เทคโนโลยีสายไฟแบบปรับหมุนได้ช่วยป้องกันสายพันกัน
จะแสดงขึ้นเมื่ออุปกรณ์จัดแต่งทรงร้อนถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ คุณจึงทราบได้ทันทีว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว
เครื่องหนีบผมตรงและอุปกรณ์ม้วนลอนผมบางชนิดมีคุณสมบัติตัดไฟอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน หากเปิดคุณสมบัตินี้ เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที
แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม
ด้วยเครื่องมือจัดแต่งทรงอเนกประสงค์นี้คุณจะสามารถจัดแต่งทรงผมได้ตามจิตนาการ คุณเป็นผู้ริเริ่ม!
เพียงดัดผมไปตามส่วนโค้งเพื่อให้ได้เส้นผมเป็นเกลียวสวยที่สุด และง่ายดายที่สุดเช่นกัน!
หากคุณต้องการดัดผมลอนเล็กหรือลอนเกลียว คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ด้วยที่หนีบรูปทรงมาตรฐาน คุณสามารถสร้างสรรค์และแต่งทรงผมในแบบต่างๆ ให้ลอนผมสวยและมีมิติ
หากคุณต้องการดัดผมลอนใหญ่หรือลอนเป็นคลื่น คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
เกลียวขนาดเล็กบนที่หนีบผมสำหรับดัดผมช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมเป็นเกลียวได้ง่าย
ใช้คลิปหนีบผมเพื่อแบ่งผมเป็นส่วนๆ ช่วยให้คุณจัดแต่งทรงได้ง่าย
กระเป๋าจัดเก็บทนความร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับการเดินทาง สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าทนความร้อนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้อุปกรณ์เย็นลง
แท่นวางเพื่อความปลอดภัยช่วยให้คุณวางที่ดัดผมระหว่างการจัดแต่งทรงผมได้ง่ายและปลอดภัย
ขนาดและน้ำหนัก F-box
ประเภทเส้นผม
Pallet
ขนาดและน้ำหนัก A-box
การบริการ
ข้อมูลทางด้าน Logistic
ข้อมูลทางเทคนิค
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด