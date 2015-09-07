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ไดร์เป่าผมสามารถใช้งานภายในบ้านได้
คุณต้องการเป่าผมแห้งได้เช่นเดียวกับช่างผมมืออาชีพใช่หรือไม่ SalonPro พร้อมกำลังไฟ 2100W ที่เป่าเส้นผมแห้งได้อย่างดีเยี่ยมคือไดร์เป่าผมที่คุณต้องการ หากคุณกำลังมองหาการเป่าผมแห้งที่ทันสมัยและมีสไตล์อย่างมืออาชีพ
กำลังไฟ 2100 วัตต์
เพิ่มพลังไอออน
หัวเป่ากระจายลมเคลือบด้วยเซรามิค
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 9 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำที่สุด
ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2100 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
หัวเป่ากระจายลมช่วยเป่าผมแห้งได้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อลดปัญหาผมชี้ฟูพร้อมเพิ่มน้ำหนักให้กับเส้นผม หัวเป่ากระจายลมเคลือบเซรามิคคุณภาพสูง จึงช่วยปกป้องเส้นผมและเพิ่มความนุ่มลื่นเงางาม ทำให้ได้ลอนผมสปริงตัวสวย มีน้ำหนัก ดูมีสุขภาพดี
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Ladybird
07/09/2015
New Zealand
Brilliant
After using this Dryer for over three years I have found it reliable, powerful and well balanced, easy to use with great results. Unfortunately I did not follow the recommended way to fold the cord after use and eventually the power cord broke. My fault should have taken Philips advice. But great hairdryer!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4891/07 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4891/07 Hairdryer