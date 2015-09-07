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SalonDry Proไดร์เป่าผม

HP4891/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ไดร์เป่าผมสามารถใช้งานภายในบ้านได้

คุณต้องการเป่าผมแห้งได้เช่นเดียวกับช่างผมมืออาชีพใช่หรือไม่ SalonPro พร้อมกำลังไฟ 2100W ที่เป่าเส้นผมแห้งได้อย่างดีเยี่ยมคือไดร์เป่าผมที่คุณต้องการ หากคุณกำลังมองหาการเป่าผมแห้งที่ทันสมัยและมีสไตล์อย่างมืออาชีพ

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SalonPro

ไดร์เป่าผมสามารถใช้งานภายในบ้านได้

  • กำลังไฟ 2100 วัตต์

  • เพิ่มพลังไอออน

  • หัวเป่ากระจายลมเคลือบด้วยเซรามิค

การตั้งค่าความเร็วได้เก้าระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

การตั้งค่าความเร็วได้เก้าระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 9 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำที่สุด

ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2100 วัตต์ สำหรับผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ

ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2100 วัตต์ สำหรับผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ

ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2100 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

หัวเป่ากระจายลมเคลือบด้วยเซรามิค ช่วยปกป้องพร้อมเพิ่มน้ำหนักให้กับเส้นผม

หัวเป่ากระจายลมช่วยเป่าผมแห้งได้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อลดปัญหาผมชี้ฟูพร้อมเพิ่มน้ำหนักให้กับเส้นผม หัวเป่ากระจายลมเคลือบเซรามิคคุณภาพสูง จึงช่วยปกป้องเส้นผมและเพิ่มความนุ่มลื่นเงางาม ทำให้ได้ลอนผมสปริงตัวสวย มีน้ำหนัก ดูมีสุขภาพดี

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

07/09/2015

New Zealand

New Zealand

Brilliant

After using this Dryer for over three years I have found it reliable, powerful and well balanced, easy to use with great results. Unfortunately I did not follow the recommended way to fold the cord after use and eventually the power cord broke. My fault should have taken Philips advice. But great hairdryer!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4891/07 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP4891/07 Hairdryer

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