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ยกเลิกการผลิต
เป่าแบบถนอมเส้นผมเป็นพิเศษ
ดูแลเส้นผมของคุณด้วยไดร์เป่าผมที่ใช้งานง่าย Salon Essential สามารถพับเก็บได้และให้พลังแรง 1200W เพื่อการเป่าผมแห้งในระดับที่เหมาะสมที่สุด
1200 วัตต์
พับเก็บได้
ไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผมสวยทุกๆ วัน
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
비비안니
24/05/2018
한국
아들선물~
아들과 나눠쓰지 않으려 구매했어요~ 머리 말리기는 짱입니다. 작아 들기도 편하고 무엇보다 남자용으로 좋아요
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Salon Essential HP4931/00 Hairdryer