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Salon Essentialไดร์เป่าผม

HP4931/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เป่าแบบถนอมเส้นผมเป็นพิเศษ

ดูแลเส้นผมของคุณด้วยไดร์เป่าผมที่ใช้งานง่าย Salon Essential สามารถพับเก็บได้และให้พลังแรง 1200W เพื่อการเป่าผมแห้งในระดับที่เหมาะสมที่สุด

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Salon Essential

เป่าแบบถนอมเส้นผมเป็นพิเศษ

  • 1200 วัตต์

  • พับเก็บได้

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

ไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผมสวยทุกๆ วัน

การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

24/05/2018

한국

한국

아들선물~

아들과 나눠쓰지 않으려 구매했어요~ 머리 말리기는 짱입니다. 작아 들기도 편하고 무엇보다 남자용으로 좋아요

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

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