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    SalonDry ไดร์เป่าผม

    HP4940/00

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    อย่าออกเดินทางโดยไม่ได้พกพาไดร์เป่าผมนี้ไปพร้อมกับคุณ SalonDry Travel มีขนาดเล็กกะทัดรัดจัดเก็บในกระเป๋าเดินทางได้ทุกขนาด สามารถพับเก็บได้ ใช้งานง่ายและให้พลังเป่าผม 1600W ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ก็ทำให้ไดร์เป่าผมชิ้นนี้จัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของสิ่งที่คุณต้องพกพาขณะเดินทาง

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,090.00

    SalonDry ไดร์เป่าผม

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    ไดร์เป่าผม SalonDry Travel

    • 1600W
    • พับเก็บได้
    • แรงดันไฟฟ้าทั่วโลก
    • กระเป๋าพกพา
    1600 วัตต์ เพื่อผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    1600 วัตต์ เพื่อผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    ไดร์เป่าผมพลังแรง 1600 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

    การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

    การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    ด้ามจับสามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการพกพา

    ด้ามจับสามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการพกพา

    ไดร์เป่าผมมีด้ามจับที่พับเก็บได้ ทำให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยให้จัดเก็บได้ง่าย แม้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาดเล็กมาก และคุณสามารถพกติดตัวขณะเดินทางไปได้ทุกที่

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย

    สายไฟ 1.8 ม.

    สายไฟ 1.8 ม.

    สามารถใช้งานได้ทั่วโลก

    สามารถใช้งานได้ทั่วโลก

    พร้อมกระเป๋าสำหรับจัดเก็บ

    ไดร์เป่าผมมีกระเป๋าพกพาสำหรับการเดินทาง กระเป๋าได้รับการออกแบบให้บรรจุไดร์เป่าผมและอุปกรณ์เสริมพร้อมทั้งปกป้องไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      110 - 127/220 - 240  V
      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      ขนาดวัตต์
      จีน: 1350 วัตต์
      กำลังไฟ
      1200-1600/1350-1600  วัตต์
      สี/การตกแต่ง
      หลากหลาย
      ขนาดวัตต์
      1600  วัตต์

    • คุณสมบัติ

      ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
      ผ่านการรับรอง
      ลมเป่าเย็น
      ผ่านการรับรอง
      ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบ
      ผ่านการรับรอง
      ห่วงสำหรับแขวน
      ผ่านการรับรอง

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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