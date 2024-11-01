HP4940/00
ให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมในทุกที่
อย่าออกเดินทางโดยไม่ได้พกพาไดร์เป่าผมนี้ไปพร้อมกับคุณ SalonDry Travel มีขนาดเล็กกะทัดรัดจัดเก็บในกระเป๋าเดินทางได้ทุกขนาด สามารถพับเก็บได้ ใช้งานง่ายและให้พลังเป่าผม 1600W ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ก็ทำให้ไดร์เป่าผมชิ้นนี้จัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของสิ่งที่คุณต้องพกพาขณะเดินทางดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1600 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
ไดร์เป่าผมมีด้ามจับที่พับเก็บได้ ทำให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยให้จัดเก็บได้ง่าย แม้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาดเล็กมาก และคุณสามารถพกติดตัวขณะเดินทางไปได้ทุกที่
ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์
ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม
หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย
ไดร์เป่าผมมีกระเป๋าพกพาสำหรับการเดินทาง กระเป๋าได้รับการออกแบบให้บรรจุไดร์เป่าผมและอุปกรณ์เสริมพร้อมทั้งปกป้องไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
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