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    EssentialCare ไดร์เป่าผม

    HP8120/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ

    ไดร์เป่าผม Essential Care ของ Philips มีขนาดเล็ก กะทัดรัด และเปี่ยมประสิทธิภาพ กำลังไฟ 1200 วัตต์ช่วยให้คุณเป่าผมได้อย่างอ่อนโยนและรวดเร็ว การตั้งค่าที่หลากหลายได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองการดูแลเส้นผมที่แตกต่างกัน และเพิ่มมิติให้กับการใช้งาน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿590.00

    EssentialCare ไดร์เป่าผม

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    ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ

    • 1200 วัตต์
    • กะทัดรัด
    1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

    1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

    ไดร์เป่าผมพลังแรง 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและพลังการเป่าผมแห้งที่อ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่า ThermoProtect ให้อุณหภูมิการเป่าผมแห้งระดับสูง ในขณะที่ยังให้การปกป้องเพิ่มเติม การผสมผสานระหว่างแรงลมกับความร้อนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้โดยไม่ใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไป เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมให้เงางาม แลดูสุขภาพดี

    การตั้งค่าการเป่าผมแห้งล่วงหน้า 3 ระดับเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

    การตั้งค่าการเป่าผมแห้งล่วงหน้า 3 ระดับเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

    ไดร์เป่าผมขนาดกะทัดรัดนี้ สามารถเลือกการตั้งค่าความร้อนและความเร็วล่วงหน้าได้ 3 ระดับสำหรับการเป่าผมแห้งด้วยลมเย็น การเป่าถนอมเส้นผม หรือแบบรวดเร็ว

    การตั้งค่าลมเย็นสำหรับการเป่าผมแห้งอ่อนโยนมากขึ้น

    การตั้งค่าลมเย็นสำหรับการเป่าผมแห้งอ่อนโยนมากขึ้น

    การตั้งค่าลมเป่าเย็นช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อลดการแห้งเสียของเส้นผม เหมาะสำหรับผมธรรมดา ผมแห้ง และผมเสีย นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูร้อน!

    ด้ามจับสามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการพกพา

    ด้ามจับสามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการพกพา

    ไดร์เป่าผมมีด้ามจับที่พับเก็บได้ ทำให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยให้จัดเก็บได้ง่าย แม้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาดเล็กมาก และคุณสามารถพกติดตัวขณะเดินทางไปได้ทุกที่

    ขนาดเล็กกะทัดรัด หยิบจับและพกพาได้ง่าย

    ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและชาญฉลาด ไดร์เป่าผมนี้จึงมีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้มีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย

    การตั้งค่าลมแรงเพื่อประสิทธิภาพในการเป่าผมแห้ง โดยยังคงความอ่อนโยนเอาไว้

    การตั้งค่าลมแรง (II) ให้อุณหภูมิสูงและแรงลมที่ทรงพลัง แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ด้วยกำลังไฟ 1200 วัตต์ คุณสามารถเป่าผมของคุณให้แห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ่อนโยน

    หัวเป่าปรับทิศทางลมสำหรับเป่าผมเฉพาะที่ ช่วยเพิ่มประกายเงางามให้กับเส้นผม

    หัวเป่าปรับทิศทางลมสำหรับเป่าผมเฉพาะที่ ช่วยเพิ่มประกายเงางามให้กับเส้นผม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      เอกสารประกอบ
      หัวเป่าปากแคบ

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.5  ม.
      แรงดันไฟฟ้า
      220 โวลต์
      ขนาดวัตต์
      1200  วัตต์

    • การออกแบบ

      สี
      ขาวและชมพู
      กราฟิก
      สายฝนสีม่วงอ่อน

    • คุณสมบัติ

      ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
      ใช่
      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี

    Badge-D2C

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