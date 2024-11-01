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  • เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect

    DryCare Advanced ไดร์เป่าผม

    HP8232/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect

    ปกป้องเส้นผมพร้อมผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่รวดเร็ว ไดร์เป่าผมรุ่นนี้ตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิได้หลายระดับ โดดเด่นด้วย ThermoProtect เพื่อให้เส้นผมแห้งอย่างรวดเร็วโดยมีอุณหภูมิต่อเนื่อง อ่อนโยนต่อเส้นผม และ Ionic Care เพื่อให้ผมประกายเงางามไม่ชี้ฟู

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,890.00

    DryCare Advanced ไดร์เป่าผม

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    เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect

    พร้อมหัวเป่ากระจายลมและหัวเป่าปากแคบ 14 มม.

    • ThermoProtect Ionic
    • 2200 วัตต์
    • Ionic Care
    • หัวเป่ากระจายลม
    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา

    ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2200 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ

    ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2200 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ

    ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2200 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

    ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

    ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

    ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

    ให้การดูแลเส้นผมของคุณทันทีโดยการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน ไดร์จะปล่อยไอออนประจุลบเพื่อขจัดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพเส้นผม และปรับผิวชั้นนอกของเส้นผมให้เรียบเพื่อเพิ่มความเงางาม ผลที่ได้คือเส้นผมที่เรียบสลวย ไม่ชี้ฟู เป็นประกายงดงาม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์

    ให้ผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่สมบูรณ์แบบด้วยหัวเป่า Slim styling

    ให้ผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่สมบูรณ์แบบด้วยหัวเป่า Slim styling

    ให้การจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายเงางาม ด้วยหัวเป่า Slim Styling ที่ให้การจัดแต่งได้ดั่งใจ

    สายไฟ 1.8 ม.

    สายไฟ 1.8 ม.

    ใช้งานสะดวก ด้วยความยาวสายไฟ 1.8 ม.

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม

    ทำให้เส้นผมหนามีน้ำหนัก เป็นลอนและสปริงสวย

    ทำให้เส้นผมหนามีน้ำหนัก เป็นลอนและสปริงสวย

    หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวดแบบอสมมาตร มีการออกแบบแบบอสมมาตรอันโดดเด่น ที่โค้งมนตามรูปศีรษะ ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น หัวเป่ากระจายลมยัง หัวเป่ากระจายลมจะเป่ากระจายลมอย่างทั่วถึง เป่าแห้งเส้นผมอย่างมีสุขภาพ เพิ่มน้ำหนักให้เส้นผมและลดการหยิกฟู เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ถือหัวเป่ากระจายลมใกล้กับกระหม่อมและโคนผม ผิวสัมผัสแบบปุ่มขนาดเล็กของหัวเป่ากระจายลมช่วยเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหนา การสปริงตัวและให้ลอนผมเข้ารูป

    ที่กรองอากาศแบบถอดได้ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ที่กรองอากาศแบบถอดได้ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ที่กรองอากาศแบบถอดได้ของไดร์เป่าผมทำให้บำรุงรักษาได้ง่าย เพียงดึงออกเบาๆ เพื่อทำความสะอาด การทำเช่นนี้เป็นประจำจะป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและเส้นผมที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของไดร์เป่าผม

    ให้ผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่สมบูรณ์แบบด้วยหัวเป่า Slim styling

    ให้ผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่สมบูรณ์แบบด้วยหัวเป่า Slim styling

    ให้การจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายเงางาม ด้วยหัวเป่า Slim Styling ที่ให้การจัดแต่งได้ดั่งใจ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดกล่อง A-box
      • ความสูง = 25 ซม.
      • ความยาว = 63 ซม.
      • ความกว้าง = 35 ซม.
      น้ำหนักกล่อง A-Box
      6.2 กก.
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      • ความสูง = 31 ซม.
      • ความยาว = 10 ซม.
      • ความกว้าง = 22 ซม.
      ขนาดกล่อง F-Box
      • ความหนา = 11 ซม.
      • ความสูง = 23 ซม.
      • ความกว้าง = 31 ซม.
      น้ำหนักกล่อง F-Box
      0.9 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมแพ็ค)
      0.6 กก.

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      สี/การตกแต่ง
      เคลือบเงาและสีขาวด้าน
      กำลังไฟ
      2200  วัตต์
      ความถี่
      50-60  เฮิร์ตซ์
      ขนาดวัตต์
      2200  วัตต์
      มอเตอร์
      มอเตอร์ DC
      วัสดุตัวเครื่อง
      ABS

    • คุณสมบัติ

      ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
      ไม่มี
      เคลือบด้วยเซรามิค
      ไม่มี
      หัวเป่ากระจายลม
      หัวเป่ากระจายลมอสมมาตร
      ลมเป่าเย็น
      ใช่
      ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบ
      ไม่มี
      กระเป๋าพกพา
      ไม่มี
      การปรับสภาพด้วยไอออน
      ใช่
      ห่วงสำหรับแขวน
      ใช่
      จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อ
      2
      หัวเป่า / หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวด
      หัวเป่าปากแคบ 14 มม.

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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