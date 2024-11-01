HP8232/00
เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect
ปกป้องเส้นผมพร้อมผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่รวดเร็ว ไดร์เป่าผมรุ่นนี้ตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิได้หลายระดับ โดดเด่นด้วย ThermoProtect เพื่อให้เส้นผมแห้งอย่างรวดเร็วโดยมีอุณหภูมิต่อเนื่อง อ่อนโยนต่อเส้นผม และ Ionic Care เพื่อให้ผมประกายเงางามไม่ชี้ฟูดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา
ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2200 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
ให้การดูแลเส้นผมของคุณทันทีโดยการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน ไดร์จะปล่อยไอออนประจุลบเพื่อขจัดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพเส้นผม และปรับผิวชั้นนอกของเส้นผมให้เรียบเพื่อเพิ่มความเงางาม ผลที่ได้คือเส้นผมที่เรียบสลวย ไม่ชี้ฟู เป็นประกายงดงาม
ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์
ให้การจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายเงางาม ด้วยหัวเป่า Slim Styling ที่ให้การจัดแต่งได้ดั่งใจ
ใช้งานสะดวก ด้วยความยาวสายไฟ 1.8 ม.
ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม
หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวดแบบอสมมาตร มีการออกแบบแบบอสมมาตรอันโดดเด่น ที่โค้งมนตามรูปศีรษะ ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น หัวเป่ากระจายลมยัง หัวเป่ากระจายลมจะเป่ากระจายลมอย่างทั่วถึง เป่าแห้งเส้นผมอย่างมีสุขภาพ เพิ่มน้ำหนักให้เส้นผมและลดการหยิกฟู เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ถือหัวเป่ากระจายลมใกล้กับกระหม่อมและโคนผม ผิวสัมผัสแบบปุ่มขนาดเล็กของหัวเป่ากระจายลมช่วยเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหนา การสปริงตัวและให้ลอนผมเข้ารูป
ที่กรองอากาศแบบถอดได้ของไดร์เป่าผมทำให้บำรุงรักษาได้ง่าย เพียงดึงออกเบาๆ เพื่อทำความสะอาด การทำเช่นนี้เป็นประจำจะป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและเส้นผมที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของไดร์เป่าผม
ให้การจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายเงางาม ด้วยหัวเป่า Slim Styling ที่ให้การจัดแต่งได้ดั่งใจ
น้ำหนักและขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
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