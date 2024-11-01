HP8361/00
เพื่อผมเงางาม พร้อมการบำรุงสมบูรณ์แบบ
ถนอมเส้นผมเป็นพิเศษ เทคโนโลยี Keratin ที่ล้ำหน้าช่วยเผยและปกป้องเส้นผมเงางามอย่างเป็นธรรมชาติขณะจัดทรงได้ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แรงสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลและอ่อนโยนจะกระจายเส้นผมอย่างสม่ำเสมอไปทั่วแผ่นหนีบเส้นผม เพื่อให้ผมทุกเส้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
จะแสดงขึ้นเมื่ออุปกรณ์จัดแต่งทรงร้อนถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ คุณจึงทราบได้ทันทีว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว
แผ่นหนีบผมสามารถล็อคเข้าด้วยกันได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและปลอดภัย
ประเภทเส้นผม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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