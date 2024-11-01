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  • เพื่อผมเงางาม พร้อมการบำรุงสมบูรณ์แบบ เพื่อผมเงางาม พร้อมการบำรุงสมบูรณ์แบบ เพื่อผมเงางาม พร้อมการบำรุงสมบูรณ์แบบ

    ที่หนีบผมตรง

    HP8361/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพื่อผมเงางาม พร้อมการบำรุงสมบูรณ์แบบ

    ถนอมเส้นผมเป็นพิเศษ เทคโนโลยี Keratin ที่ล้ำหน้าช่วยเผยและปกป้องเส้นผมเงางามอย่างเป็นธรรมชาติขณะจัดทรงได้

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,690.00

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    • แผ่นเซรามิคกว้างเป็นพิเศษ
    • การควบคุมที่แม่นยำ 230 C
    • การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
    • แผ่นหนีบผมชนิดสั่น
    แผ่นหนีบผมมีการสั่นอย่างนุ่มนวลเพื่อผลลัพธ์การดูแลที่มีประสิทธิภาพ

    แผ่นหนีบผมมีการสั่นอย่างนุ่มนวลเพื่อผลลัพธ์การดูแลที่มีประสิทธิภาพ

    แรงสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลและอ่อนโยนจะกระจายเส้นผมอย่างสม่ำเสมอไปทั่วแผ่นหนีบเส้นผม เพื่อให้ผมทุกเส้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

    สัญญาณไฟแสดงเมื่อพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงเมื่อพร้อมใช้งาน

    จะแสดงขึ้นเมื่ออุปกรณ์จัดแต่งทรงร้อนถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ คุณจึงทราบได้ทันทีว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว

    ฟังก์ชันล็อคปุ่มสำหรับการจัดเก็บที่ง่ายและปลอดภัย

    ฟังก์ชันล็อคปุ่มสำหรับการจัดเก็บที่ง่ายและปลอดภัย

    แผ่นหนีบผมสามารถล็อคเข้าด้วยกันได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและปลอดภัย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเภทเส้นผม

      ผลลัพธ์
      ตรง
      ความหนาของเส้นผม
      • หนา
      • บาง
      ความยาวของเส้นผม
      • ยาว
      • ปานกลาง
      • สั้น

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      2.5  ม.
      ระยะเวลาทำความร้อน
      30 วินาที
      อุณหภูมิสูงสุด
      230  °C

    • คุณสมบัติ

      เคลือบด้วยเซรามิค
      ได้
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      หลังจาก 60 นาที
      สัญญาณแสดงพร้อมใช้งาน
      ได้
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      ได้
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      ใช่

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