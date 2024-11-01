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  • รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม

    MoistureProtect ที่หนีบผมตรง

    HP8372/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    2 รางวัล

    รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม

    เทคโนโลยีเซนเซอร์ช่วยปกป้องความสมดุลของความชื้นเส้นผมของคุณ เซนเซอร์วินิจฉัยเส้นผมของคุณ 30 ครั้งต่อวินาทีและปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์ ทำให้สามารถรักษาความชุ่มชื้นของเส้นผมได้สูงถึง 63% (วัดหลังทำการหนีบผม 1 ครั้งในปี 2013)

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,990.00

    MoistureProtect ที่หนีบผมตรง

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    รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม

    เพื่อเส้นผมเงางามมีสุขภาพดี

    • เทคโนโลยี MoistureProtect
    • ไอออน
    • แผ่นเซรามิคปรับขึ้นลงได้
    รักษาความชุ่มชื้นได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์

    รักษาความชุ่มชื้นได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์

    เซนเซอร์วินิจฉัยเส้นผมของคุณ 30 ครั้งต่อวินาที แล้วปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผมคุณ

    ป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อเส้นผมเรียบสวย เงางาม ไม่ชี้ฟู

    ป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อเส้นผมเรียบสวย เงางาม ไม่ชี้ฟู

    การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู

    กดเบาๆ บนเส้นผมเพื่อลดความเสี่ยงต่อเส้นผมขาด

    กดเบาๆ บนเส้นผมเพื่อลดความเสี่ยงต่อเส้นผมขาด

    แผ่นทำความร้อนปรับขึ้นลงได้จะเคลื่อนไหวเพื่อปรับแรงดันที่ทำต่อเส้นผม จึงช่วยปกป้องเส้นผมที่เติบโตไม่ให้ถูกทำลาย และเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นผมขาด เปราะ

    การควบคุมความร้อนสมบูรณ์แบบด้วยเซนเซอร์ที่ล้ำหน้า

    การควบคุมความร้อนสมบูรณ์แบบด้วยเซนเซอร์ที่ล้ำหน้า

    เซนเซอร์ MoistureProtect ควบคุมความร้อนของแผ่นยืดผมให้ตรงกับความต้องการของเส้นผมของคุณ ช่วยปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป

    การทำความร้อนประสิทธิภาพสูงเห็นผลเร็วขึ้น และดูแลเส้นผมได้มากขึ้น

    การทำความร้อนประสิทธิภาพสูงเห็นผลเร็วขึ้น และดูแลเส้นผมได้มากขึ้น

    ที่หนีบผมตรงจะรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ด้วยตัวทำความร้อนประสิทธิภาพสูง ให้คุณยืดเส้นผมที่อุณหภูมิที่อ่อนโยน ขณะที่ให้คุณจัดสไตล์ที่คุณต้องการ! คุณจึงจัดสไตล์ได้เร็วกว่า เนื่องจากใช้การเคลื่อนไหวที่น้อยครั้งกว่า ในขณะที่ยืดผมตรง

    การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิตอล 3 ระดับ

    การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิตอล 3 ระดับ

    การตั้งค่าอุณหภูมิ 3 ระดับ (200 - 175 - 150 องศาเซลเซียส) ซึ่งทำงานร่วมกันกับเซนเซอร์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะยืดเส้นผมโดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะกับประเภทเส้นผมของคุณ

    ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วเพียง 15 วินาที

    การทำความร้อนประสิทธิภาพสูงสามารถทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วเพียง 15 วินาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋า
      ใช่

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      2.0  ม.
      อุณหภูมิสูงสุด
      200  °C
      แรงดันไฟฟ้า
      110-240V
      ระยะเวลาทำความร้อน
      15 วินาที
      ประเภทตัวทำความร้อน
      ทำความร้อนประสิทธิภาพสูง

    • คุณสมบัติ

      เคลือบด้วยเซรามิค
      ใช่
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      หลังจาก 60 นาที
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี
      ซ่อนหน้าจอได้
      ใช่

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      แผ่นเซรามิคปรับขึ้นลงได้
      ใช่
      เทคโนโลยี MoistureProtect
      ใช่
      ไอออน
      ใช่

    Badge-D2C

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