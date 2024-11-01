HP8372/00
รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม
เทคโนโลยีเซนเซอร์ช่วยปกป้องความสมดุลของความชื้นเส้นผมของคุณ เซนเซอร์วินิจฉัยเส้นผมของคุณ 30 ครั้งต่อวินาทีและปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์ ทำให้สามารถรักษาความชุ่มชื้นของเส้นผมได้สูงถึง 63% (วัดหลังทำการหนีบผม 1 ครั้งในปี 2013)ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เซนเซอร์วินิจฉัยเส้นผมของคุณ 30 ครั้งต่อวินาที แล้วปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผมคุณ
การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู
แผ่นทำความร้อนปรับขึ้นลงได้จะเคลื่อนไหวเพื่อปรับแรงดันที่ทำต่อเส้นผม จึงช่วยปกป้องเส้นผมที่เติบโตไม่ให้ถูกทำลาย และเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นผมขาด เปราะ
เซนเซอร์ MoistureProtect ควบคุมความร้อนของแผ่นยืดผมให้ตรงกับความต้องการของเส้นผมของคุณ ช่วยปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป
ที่หนีบผมตรงจะรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ด้วยตัวทำความร้อนประสิทธิภาพสูง ให้คุณยืดเส้นผมที่อุณหภูมิที่อ่อนโยน ขณะที่ให้คุณจัดสไตล์ที่คุณต้องการ! คุณจึงจัดสไตล์ได้เร็วกว่า เนื่องจากใช้การเคลื่อนไหวที่น้อยครั้งกว่า ในขณะที่ยืดผมตรง
การตั้งค่าอุณหภูมิ 3 ระดับ (200 - 175 - 150 องศาเซลเซียส) ซึ่งทำงานร่วมกันกับเซนเซอร์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะยืดเส้นผมโดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะกับประเภทเส้นผมของคุณ
การทำความร้อนประสิทธิภาพสูงสามารถทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วเพียง 15 วินาที
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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