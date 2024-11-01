HP8600/40
ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย
ดัดผมสวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย ได้ลอนผมที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติตามต้องการด้วยอุปกรณ์ม้วนลอนผม SimplySalonCurl ที่หนีบผมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 32 มม. และเคลือบด้วยเซรามิคทำให้อุปกรณ์ม้วนลอนผมนี้โดดเด่นแตกต่างจากทั่วไปดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หากคุณต้องการจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลาง ซึ่งขนาด 32 มม. เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแต่งลอนผมและดัดผมหยิกตามแฟชั่น จึงเป็นตัวเลือกสำหรับมืออาชีพอย่างแท้จริง
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เหมือนเพิ่งออกจากร้านแต่งผม
ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับส่วนปลายของหัวเป่าลมนี้ได้เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
เครื่องดัดผมลอนสามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 60 วินาที
ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลกเพื่อเป็นเพื่อนคู่หูในยามเดินทางอย่างแท้จริง
การเคลือบเซรามิคทำให้แน่ใจได้ว่ากระจายความร้อนทั่วถึงและลดจำนวนผมเสียเพื่อให้ผมนุ่มสลวยและเป็นเงางาม
เพียงเลื่อนออก! การออกแบบที่ช่วยทำให้ปล่อยลอนผมได้ง่ายขึ้น เพียงเลื่อนเครื่องจัดแต่งทรงผมออกจากผมเมื่อผมเป็นลอน
ประเภทเส้นผม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
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