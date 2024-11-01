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  • ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย

    เครื่องดัดผมลอน

    HP8600/40

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย

    ดัดผมสวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย ได้ลอนผมที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติตามต้องการด้วยอุปกรณ์ม้วนลอนผม SimplySalonCurl ที่หนีบผมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 32 มม. และเคลือบด้วยเซรามิคทำให้อุปกรณ์ม้วนลอนผมนี้โดดเด่นแตกต่างจากทั่วไป

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,490.00

    เครื่องดัดผมลอน

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    ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย

    อุปกรณ์ม้วนลอนผม SimplySalon

    • แกน 32 มม.
    • เคลือบด้วยเซรามิค
    • อุณหภูมิ 180 C
    • ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
    ที่หนีบขนาด 32 มม. สำหรับจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก

    ที่หนีบขนาด 32 มม. สำหรับจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก

    หากคุณต้องการจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลาง ซึ่งขนาด 32 มม. เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแต่งลอนผมและดัดผมหยิกตามแฟชั่น จึงเป็นตัวเลือกสำหรับมืออาชีพอย่างแท้จริง

    อุณหภูมิร้อนถึง 180°C เพื่อให้จัดแต่งทรงผมได้สวยงาม

    อุณหภูมิร้อนถึง 180°C เพื่อให้จัดแต่งทรงผมได้สวยงาม

    ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เหมือนเพิ่งออกจากร้านแต่งผม

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นเพื่อการใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นเพื่อการใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับส่วนปลายของหัวเป่าลมนี้ได้เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

    ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 60 วินาที

    ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 60 วินาที

    เครื่องดัดผมลอนสามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 60 วินาที

    ใช้แรงดันไฟฟ้าทั่วไป

    ใช้แรงดันไฟฟ้าทั่วไป

    ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลกเพื่อเป็นเพื่อนคู่หูในยามเดินทางอย่างแท้จริง

    ปกป้องด้วยการเคลือบเซรามิค

    ปกป้องด้วยการเคลือบเซรามิค

    การเคลือบเซรามิคทำให้แน่ใจได้ว่ากระจายความร้อนทั่วถึงและลดจำนวนผมเสียเพื่อให้ผมนุ่มสลวยและเป็นเงางาม

    สายไฟ 1.8 ม.

    สายไฟ 1.8 ม.

    สัญญาณไฟเปิด-ปิด

    สัญญาณไฟเปิด-ปิด

    คลิปหนีบผมสั้นเพื่อให้คลายผมได้ง่าย

    เพียงเลื่อนออก! การออกแบบที่ช่วยทำให้ปล่อยลอนผมได้ง่ายขึ้น เพียงเลื่อนเครื่องจัดแต่งทรงผมออกจากผมเมื่อผมเป็นลอน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเภทเส้นผม

      ผลลัพธ์
      ลอนผมสวยเป็นธรรมชาติ
      ความหนาของเส้นผม
      • บาง
      • ปานกลาง
      • หนา
      ความยาวของเส้นผม
      • ปานกลาง
      • ยาว

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เส้นผ่านศูนย์กลางแกน
      32  มม.
      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      ระยะเวลาทำความร้อน
      120 วินาที
      สี/การตกแต่ง
      สีดำและสีม่วง
      อุณหภูมิสูงสุด
      180  °C
      แรงดันไฟฟ้า
      ทั่วโลก
      ประเภทตัวทำความร้อน
      ตัวนำความร้อนเคลือบด้วยเซรามิค PTC
      ช่วงอุณหภูมิ
      การตั้งค่าหนึ่งเดียว

    • คุณสมบัติ

      เคลือบด้วยเซรามิค
      มี
      ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็น
      มี
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี
      ห่วงสำหรับแขวน
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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