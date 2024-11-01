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  • เป่าผมแห้ง แต่งทรงอย่างเป็นธรรมชาติและดูแลเส้นผม เป่าผมแห้ง แต่งทรงอย่างเป็นธรรมชาติและดูแลเส้นผม เป่าผมแห้ง แต่งทรงอย่างเป็นธรรมชาติและดูแลเส้นผม

    ProCare Airstyler

    HP8656/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เป่าผมแห้ง แต่งทรงอย่างเป็นธรรมชาติและดูแลเส้นผม

    เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ในขั้นตอนเดียว - Philips ProCare airstyler ใหม่ให้คุณจัดแต่งทรงผมได้อย่างสวยงาม เป็นธรรมชาติ พร้อมดูแลเส้นผมของคุณอย่างถนอมที่สุด นวัตกรรม Paddlebrush ช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ทำลายเส้นผม

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,990.00

    ProCare Airstyler

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    เป่าผมแห้ง แต่งทรงอย่างเป็นธรรมชาติและดูแลเส้นผม

    ไดร์เป่าผมสำหรับการดูแลเส้นผมอย่างถนอมที่สุด

    • อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม 5 ชิ้น
    • การกระจายความร้อนทั่วถึง
    • การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออน
    • กระเป๋าพกพา
    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม

    ลดการเกิดความร้อนสูงเกินไปด้วยเทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง

    เทคโนโลยีกระจายความร้อนทั่วถึงให้การปกป้องสูงสุดแก่ผมของคุณไม่ให้เสียหายจากความร้อนเกินพิกัด อันเป็นการช่วยรักษาให้ผมเงาวับดูสุขภาพดี

    อุปกรณ์เชื่อมต่อ 5 ชิ้น

    Air Styler ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อแนบ 5 ตัวด้วยกัน ซึ่งช่วยทำผมเป็นทรงต่างๆ ได้ ตั้งแต่ทรงผมลักษณะตรงเป็นธรรมชาติ จนถึงผมลอนชัดและมีวอลลุ่มถึงโคนผม

    การตั้งค่าความเร็วและความร้อนสามระดับเพื่อควบคุมได้ง่าย

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    การตั้งค่าลมเย็นสำหรับการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    การตั้งค่าลมเย็นจะเป็นการเป่าผมคุณให้แห้งอย่างอ่อนโยนโดยใช้ความร้อนต่ำ ใช้ได้ดีเป็นพิเศษกับผมเส้นเล็ก แห้ง หรือเสีย

    แปรงหวียืดผมสำหรับเส้นผมตรงที่ดูเป็นธรรมชาติ

    แปรงหวียืดผมรูปทรงไม้พายออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดทรงผมให้มีลักษณะตรงเป็นธรรมชาติในรอบเดียว

    แปรงให้ความร้อน 38 มม. เพื่อการจัดลอนและสไตล์ได้ราบรื่น

    ThermoBrush มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างพิเศษที่ 38 มม. ความกว้างของแกนทำให้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดแต่งทรงผมและจัดลอนให้เรียบลื่น

    แปรงแบบยืดหดได้ 30 มม. เพื่อทำผมเป็นลอนชัด

    แปรงขนาด 30 มม. ที่มีขนแปรงแบบยืดหดได้ ออกแบบมาเพื่อให้จัดทรงผมง่าย เพียงพลิกส่วนยอดของแปรงแล้วสไลด์ลงมาเพื่อผมเป็นลอนชัด

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    ใช้หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่เพื่อจัดทรงผมให้แม่นยำและปรับแก้รายละเอียด

    วอลลุ่มไมเซอร์เพื่อเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมบริเวณรากผม

    สร้างวอลลุ่มถึงโคนผมด้วยวอลลุ่มไมเซอร์ชนิดต่อแนบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      เพื่อลมเป่าเฉพาะที่
      แปรงแบบยืดหดได้
      เพื่อยืดผมหยิกเป็นลอน
      แปรงให้ความร้อน 38 มม.
      สำหรับความเรียบลื่น และลอนผม
      แปรงหวียืดผม
      สำหรับเส้นผมตรงที่ดูเป็นธรรมชาติ
      วอลลุ่มไมเซอร์
      สำหรับผมที่มีน้ำหนัก และโคนผม

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240~  V
      ขนาดวัตต์
      1000  วัตต์

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ใช้งานง่าย

      ความยาวสายเคเบิล
      2m
      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      ใช่

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect)
      ใช่
      แปรงเคลือบด้วยเซรามิค
      ผ่านการรับรอง
      เทคโนโลยี EHD
      ผ่านการรับรอง
      เทคโนโลยีไอออน
      ใช่

    Badge-D2C

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