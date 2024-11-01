HP8656/00
เป่าผมแห้ง แต่งทรงอย่างเป็นธรรมชาติและดูแลเส้นผม
เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ในขั้นตอนเดียว - Philips ProCare airstyler ใหม่ให้คุณจัดแต่งทรงผมได้อย่างสวยงาม เป็นธรรมชาติ พร้อมดูแลเส้นผมของคุณอย่างถนอมที่สุด นวัตกรรม Paddlebrush ช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ทำลายเส้นผมดูประโยชน์ทั้งหมด
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การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม
เทคโนโลยีกระจายความร้อนทั่วถึงให้การปกป้องสูงสุดแก่ผมของคุณไม่ให้เสียหายจากความร้อนเกินพิกัด อันเป็นการช่วยรักษาให้ผมเงาวับดูสุขภาพดี
Air Styler ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อแนบ 5 ตัวด้วยกัน ซึ่งช่วยทำผมเป็นทรงต่างๆ ได้ ตั้งแต่ทรงผมลักษณะตรงเป็นธรรมชาติ จนถึงผมลอนชัดและมีวอลลุ่มถึงโคนผม
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
การตั้งค่าลมเย็นจะเป็นการเป่าผมคุณให้แห้งอย่างอ่อนโยนโดยใช้ความร้อนต่ำ ใช้ได้ดีเป็นพิเศษกับผมเส้นเล็ก แห้ง หรือเสีย
แปรงหวียืดผมรูปทรงไม้พายออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดทรงผมให้มีลักษณะตรงเป็นธรรมชาติในรอบเดียว
ThermoBrush มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างพิเศษที่ 38 มม. ความกว้างของแกนทำให้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดแต่งทรงผมและจัดลอนให้เรียบลื่น
แปรงขนาด 30 มม. ที่มีขนแปรงแบบยืดหดได้ ออกแบบมาเพื่อให้จัดทรงผมง่าย เพียงพลิกส่วนยอดของแปรงแล้วสไลด์ลงมาเพื่อผมเป็นลอนชัด
ใช้หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่เพื่อจัดทรงผมให้แม่นยำและปรับแก้รายละเอียด
สร้างวอลลุ่มถึงโคนผมด้วยวอลลุ่มไมเซอร์ชนิดต่อแนบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
เอกสารประกอบ
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
บริการ
ใช้งานง่าย
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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