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ยกเลิกการผลิต

Philips Fidelio SoundHubโฮมเธียเตอร์ 2.1 3D Blu-ray

HTB9225D/98

ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียงอย่างน่าอัศจรรย์

พบกับระบบโฮมเธียเตอร์ SoundHub HTB9225D ใหม่จาก Philips ที่ให้เสียงชัดใสดุจคริสตัล ลำโพงทวีตเตอร์ไทเทเนียมให้เสียงชัดเจนทุกรายละเอียดอย่างน่าทึ่งเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงที่ชอบได้อย่างสมจริง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียงอย่างน่าอัศจรรย์

  • ทวีตเตอร์ไทเทเนียม

  • CinemaPerfect HD

  • Wi-Fi และ Bluetooth? ในตัว

  • 500 วัตต์

CinemaPerfect HD สำหรับการเล่นวิดีโอความละเอียดสูงเป็นพิเศษ

CinemaPerfect HD สำหรับการเล่นวิดีโอความละเอียดสูงเป็นพิเศษ

CinemaPerfect HD ใหม่ของ Philips มี Quad Full HD สำหรับการเล่นวิดีโอได้ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ระบบอัจฉริยะมอบภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นและลดความเบลอที่เกิดขึ้นเมื่อวิดีโอถูกบีบอัดในรูปแบบ MPEG พร้อมทั้งปรับปรุงการประมวลผลสุ่มสัญญาณภาพทำให้ได้ภาพคมชัดและมีความลึกบนจอแสดงผล

ฮับ HDMI ในตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับทีวีได้สะดวก

ฮับ HDMI ในตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับทีวีได้สะดวก

ฮับ HDMI ทำให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคุณเข้ากับทีวีได้ง่าย ขจัดปัญหาเรื่องมีสายเคเบิลมากเกินไป เพื่อให้คุณสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะการรับชมเนื้อหาต่างๆ บนทีวีจอแบนของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ทั้งหมดของคุณเข้ากับฮับ HDMI ของระบบโฮมเธียเตอร์ แล้วใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวเชื่อมต่อฮับกับทีวีจอแบนของคุณ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะสนุกสนานกับภาพยนตร์หรือรายการทีวีด้วยภาพและเสียงแบบ HD โดยไม่ต้องกังวลกับสายไฟที่รกรุงรังอีกต่อไป!

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายช่วงสั้นที่มีความเสถียร ทั้งยังประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถเล่นเพลงโปรดได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแลปทอป รวมทั้ง iPod หรือ iPhone ได้ด้วยลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  2. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.