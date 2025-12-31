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ยกเลิกการผลิต
HTB9225D/98
ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียงอย่างน่าอัศจรรย์
พบกับระบบโฮมเธียเตอร์ SoundHub HTB9225D ใหม่จาก Philips ที่ให้เสียงชัดใสดุจคริสตัล ลำโพงทวีตเตอร์ไทเทเนียมให้เสียงชัดเจนทุกรายละเอียดอย่างน่าทึ่งเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงที่ชอบได้อย่างสมจริง
ทวีตเตอร์ไทเทเนียม
CinemaPerfect HD
Wi-Fi และ Bluetooth? ในตัว
500 วัตต์
CinemaPerfect HD ใหม่ของ Philips มี Quad Full HD สำหรับการเล่นวิดีโอได้ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ระบบอัจฉริยะมอบภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นและลดความเบลอที่เกิดขึ้นเมื่อวิดีโอถูกบีบอัดในรูปแบบ MPEG พร้อมทั้งปรับปรุงการประมวลผลสุ่มสัญญาณภาพทำให้ได้ภาพคมชัดและมีความลึกบนจอแสดงผล
ฮับ HDMI ทำให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคุณเข้ากับทีวีได้ง่าย ขจัดปัญหาเรื่องมีสายเคเบิลมากเกินไป เพื่อให้คุณสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะการรับชมเนื้อหาต่างๆ บนทีวีจอแบนของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ทั้งหมดของคุณเข้ากับฮับ HDMI ของระบบโฮมเธียเตอร์ แล้วใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวเชื่อมต่อฮับกับทีวีจอแบนของคุณ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะสนุกสนานกับภาพยนตร์หรือรายการทีวีด้วยภาพและเสียงแบบ HD โดยไม่ต้องกังวลกับสายไฟที่รกรุงรังอีกต่อไป!
Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายช่วงสั้นที่มีความเสถียร ทั้งยังประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถเล่นเพลงโปรดได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแลปทอป รวมทั้ง iPod หรือ iPhone ได้ด้วยลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth
ความคิดเห็น
การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.