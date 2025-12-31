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HTS5533/98
สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และภาพ Full HD 1080p พร้อมมีการเล่นแผ่นดิสก์ DVD
เสียงแบบ Double Bass
DVD
ลำโพงทรงพลังพร้อมด้วยระบบสะท้อนเสียงเบสและท่อเสียงเบสสองชิ้นจะยกระดับคุณภาพเสียงความถี่ต่ำ ลำโพงจะให้เสียงมั่นคงและเสียงเบสทุ้มลึกทำให้คุณสามารถได้ยินเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาหรือเสียงคำรามที่ทุ้มลึกที่สุด
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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