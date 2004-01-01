คำค้นหา

  • หัวแปรงเพื่อการฟอกฟันขาวที่ดีเยี่ยม หัวแปรงเพื่อการฟอกฟันขาวที่ดีเยี่ยม หัวแปรงเพื่อการฟอกฟันขาวที่ดีเยี่ยม

    Philips Sonicare W2 Optimal White หัวแปรงชุด 4 ชิ้น

    HX6064/14

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    หัวแปรงเพื่อการฟอกฟันขาวที่ดีเยี่ยม

    ยิ้มได้กว้างอย่างสว่างสดใสยิ่งขึ้นด้วยหัวแปรงฟอกฟันขาวสำหรับเปลี่ยนจาก Philips Sonicare ที่ผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัย เห็นผลลัพธ์ได้หลังจากหนึ่งสัปดาห์พร้อมประสบการณ์การแปรงฟันที่ดีเกินคาดในทุกวัน

    ดูประโยชน์ทั้งหมด
    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,290.00

    Philips Sonicare W2 Optimal White หัวแปรงชุด 4 ชิ้น

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู W DiamondClean ทั้งหมด

    หัวแปรงเพื่อการฟอกฟันขาวที่ดีเยี่ยม

    ฟันขาวขึ้น 100% ใน 1 สัปดาห์*

    • ฟันขาวขึ้น 100% ในหนึ่งสัปดาห์*
    • ขจัดคราบพลัคได้มากขึ้น 7 เท่า**
    • นุ่มปานกลาง
    • พลาสติกชีวภาพกว่า 70%***
    ขจัดคราบฟันได้มากขึ้นสูงสุด 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*

    ขจัดคราบฟันได้มากขึ้นสูงสุด 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*

    ฟันที่ขาวขึ้นเป็นจริงได้ด้วยแผงขจัดคราบฟันที่อยู่ตรงกลางของหัวแปรงนี้ ขนแปรงรูปเพชรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสแปรงคราบฟันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จึงชัดเจนด้วยฟันที่ขาวขึ้นสูงสุดถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*

    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

    หัวแปรงฟอกฟันขาวของเราใช้ขนแปรงที่อัดแน่นเพื่อการขจัดคราบพลัคที่มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปสูงสุดถึง 7 เท่าไปพร้อมกับการรักษาช่องปากของคุณให้สะอาดสดชื่นอย่างทั่วถึง

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    แปรงสีฟัน Philips Sonicare ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพพร้อมดูแลฟันและเหงือกของคุณด้วยขนแปรงที่เคลื่อนไหวกว่า 62,000 ครั้ง Sonicare Fluid Action จะช่วยให้ขนแปรงทำความสะอาดด้วยการอัดฉีดของเหลวลงลึกเข้าสู่ช่องฟันตามแนวร่องเหงือก

    พิสูจน์แล้วว่าดูแลช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พิสูจน์แล้วว่าดูแลช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    หัวแปรง Philips Sonicare ทุกรุ่นออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าหัวแปรงของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

    แปรงฟันอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนจาก BrushSync

    แปรงฟันอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนจาก BrushSync

    คุณรู้หรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหลังจากใช้งานครบสามเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำให้เปลี่ยนหัวแปรงอยู่เป็นประจำ แปรงสีฟัน Philips Sonicare จึงมีเทคโนโลยี BrushSync ที่จะช่วยนับจำนวนครั้งและน้ำหนักมือในการแปรงฟันเพื่อแจ้งเตือนให้คุณเปลี่ยนหัวแปรงของคุณเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่

    ใช้ได้กับด้ามแปรงฟัน Philips Sonicare แบบคลิกออนทุกรุ่น

    ใช้ได้กับด้ามแปรงฟัน Philips Sonicare แบบคลิกออนทุกรุ่น

    หัวแปรงนี้ัใช้ได้กับแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ทุกรุ่น **** เพียงเสียบเข้าหรือดึงออกเพื่อการเปลี่ยนหัวแปรงและการแปรงฟันที่ง่ายดาย

    ทำจากพลาสติกชีวภาพกว่า 70%

    ทำจากพลาสติกชีวภาพกว่า 70%

    เราพยายามลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในสินค้าของเรา พลาสติกที่ใช้ในการผลิตหัวแปรงนี้จึงมีส่วนผสมของวัสดุชีวภาพมากถึง 70%***

    บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    หัวแปรงทุกรุ่นของเรามาพร้อมบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว
      ความแข็งของขนแปรง
      นุ่มปานกลาง
      ตัวเตือนขนแปรง
      สีของขนแปรงสีน้ำเงินจะจางลง
      ขนาด
      มาตรฐาน
      การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ
      มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      ไม่เหมาะสำหรับ
      Philips One
      แปรงสีฟันที่ใช้ร่วมกันได้
      Philips Sonicare

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      4 W2 Optimal White

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด
      ผลิตใน
      เยอรมนี
      ข้อดี
      ขจัดคราบฟัน/ฟอกฟันขาว

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ในโหมดฟอกฟันขาวเมื่อเทียบกับแปรงสีฟันทั่วไป
    • *เมื่อเทียบกับแปรงสีฟันทั่วไป
    • **กระจายทั่วทั้งพลาสติกของหัวแปรงตามสมดุลการลงน้ำหนัก
    • ***ยกเว้น Philips One

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด