HX6064/14
หัวแปรงเพื่อการฟอกฟันขาวที่ดีเยี่ยม
ยิ้มได้กว้างอย่างสว่างสดใสยิ่งขึ้นด้วยหัวแปรงฟอกฟันขาวสำหรับเปลี่ยนจาก Philips Sonicare ที่ผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัย เห็นผลลัพธ์ได้หลังจากหนึ่งสัปดาห์พร้อมประสบการณ์การแปรงฟันที่ดีเกินคาดในทุกวันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ฟันที่ขาวขึ้นเป็นจริงได้ด้วยแผงขจัดคราบฟันที่อยู่ตรงกลางของหัวแปรงนี้ ขนแปรงรูปเพชรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสแปรงคราบฟันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จึงชัดเจนด้วยฟันที่ขาวขึ้นสูงสุดถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*
หัวแปรงฟอกฟันขาวของเราใช้ขนแปรงที่อัดแน่นเพื่อการขจัดคราบพลัคที่มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปสูงสุดถึง 7 เท่าไปพร้อมกับการรักษาช่องปากของคุณให้สะอาดสดชื่นอย่างทั่วถึง
แปรงสีฟัน Philips Sonicare ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพพร้อมดูแลฟันและเหงือกของคุณด้วยขนแปรงที่เคลื่อนไหวกว่า 62,000 ครั้ง Sonicare Fluid Action จะช่วยให้ขนแปรงทำความสะอาดด้วยการอัดฉีดของเหลวลงลึกเข้าสู่ช่องฟันตามแนวร่องเหงือก
หัวแปรง Philips Sonicare ทุกรุ่นออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าหัวแปรงของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ
คุณรู้หรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหลังจากใช้งานครบสามเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำให้เปลี่ยนหัวแปรงอยู่เป็นประจำ แปรงสีฟัน Philips Sonicare จึงมีเทคโนโลยี BrushSync ที่จะช่วยนับจำนวนครั้งและน้ำหนักมือในการแปรงฟันเพื่อแจ้งเตือนให้คุณเปลี่ยนหัวแปรงของคุณเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่
หัวแปรงนี้ัใช้ได้กับแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ทุกรุ่น **** เพียงเสียบเข้าหรือดึงออกเพื่อการเปลี่ยนหัวแปรงและการแปรงฟันที่ง่ายดาย
เราพยายามลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในสินค้าของเรา พลาสติกที่ใช้ในการผลิตหัวแปรงนี้จึงมีส่วนผสมของวัสดุชีวภาพมากถึง 70%***
หัวแปรงทุกรุ่นของเรามาพร้อมบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล
