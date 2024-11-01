HX9043/67
หัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกที่สุดของเรา
ทำความสะอาดได้อย่างโดดเด่นดั่งรอยยิ้มของคุณ การป้องกันคราบหินปูนระดับพรีเมียม C3 ของเราจะปรับตามความโค้งมนของฟันและเหงือกของคุณด้วยด้านที่ยืดหยุ่นและนุ่มนวลซึ่งจะให้การสัมผัสกับผิวฟันมากกว่าหัวแปรงทั่วไปถึง 4 เท่า** เพื่อการทำความสะอาดที่สบายและลึกล้ำดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
และด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น เครื่องจึงสามารถกำจัดคราบหินปูนได้มากขึ้นถึง 10 เท่าจากบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก* เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกอย่างแท้จริงตลอดร่องเหงือกและระหว่างซอกฟัน
ทำความสะอาดได้ในแบบของคุณทุกครั้งที่คุณแปรงฟันด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบปรับได้ของเรา ด้านที่ทำจากยางนุ่มยืดหยุ่นช่วยให้ C3 Premium Plaque Defense ปรับเข้ากับรูปทรงของฟันและเหงือกของคุณ พร้อมทั้งดูดซับแรงกดขณะแปรงฟันที่มากเกินไปและเพิ่มพลังในการทำความสะอาด Sonic ของเรา ขนแปรงสามารถปรับให้เข้ากับรูปทรงของฟันและเหงือกของคุณได้ คุณจึงได้รับการสัมผัสผิวฟันมากกว่าหัวแปรงทั่วไปถึง 4 เท่า** สำหรับการทำความสะอาดที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นในบริเวณที่เข้าถึงยาก
คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการจับคู่โหมด BrushSync™ ของเรา** หัวแปรง Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense ซิงค์กับ BrushSync™ ของคุณที่สามารถเปิดใช้งานได้กับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare** โดยการเลือกโหมดการแปรงและระดับความเข้มที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มแปรง
เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น
หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากใช้ไป 3 เดือน แต่ด้วย BrushSync™ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แปรงสีฟันอัจฉริยะของคุณจะติดตามความถี่และเวลาในการแปรงของคุณ และจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยน ไม่มีแปรงสีฟัน Philips Sonicare อัจฉริยะใช่หรือไม่ เพียงแค่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีน้ำเงิน และเมื่อขนแปรงเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว
หัวแปรงของ Philips Sonicare ทั้งหมดปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก ในระหว่างการทดสอบ หัวแปรงแต่ละอันจะผ่านการใช้งานที่ความเร็วเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่คุณแปรง
หัวแปรง C3 Premium Plaque Defense ของคุณมีขนาดที่พอดีกับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกแบบ ยกเว้น PowerUp Battery และ Essence เพียงเสียบเข้าและดึงออกเพื่อการเปลี่ยนและทำความสะอาดอย่างง่ายดาย
ดีไซน์และการตกแต่ง
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์ที่มีมาให้
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
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