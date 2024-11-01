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  • หัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกที่สุดของเรา หัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกที่สุดของเรา หัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกที่สุดของเรา

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

    HX9043/67

    หัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกที่สุดของเรา

    ทำความสะอาดได้อย่างโดดเด่นดั่งรอยยิ้มของคุณ การป้องกันคราบหินปูนระดับพรีเมียม C3 ของเราจะปรับตามความโค้งมนของฟันและเหงือกของคุณด้วยด้านที่ยืดหยุ่นและนุ่มนวลซึ่งจะให้การสัมผัสกับผิวฟันมากกว่าหัวแปรงทั่วไปถึง 4 เท่า** เพื่อการทำความสะอาดที่สบายและลึกล้ำ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,190.00

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

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    หัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกที่สุดของเรา

    ขจัดคราบหินปูนได้มากขึ้นถึง 10 เท่า* เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

    • 3 ชุด
    • ขนาดมาตรฐาน
    • แบบเสียบ
    • การจับคู่โหมด BrushSync
    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 10 เท่า

    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 10 เท่า

    และด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น เครื่องจึงสามารถกำจัดคราบหินปูนได้มากขึ้นถึง 10 เท่าจากบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก* เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกอย่างแท้จริงตลอดร่องเหงือกและระหว่างซอกฟัน

    การสัมผัสผิวฟันเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า** เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกได้อย่างง่ายดาย

    การสัมผัสผิวฟันเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า** เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกได้อย่างง่ายดาย

    ทำความสะอาดได้ในแบบของคุณทุกครั้งที่คุณแปรงฟันด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบปรับได้ของเรา ด้านที่ทำจากยางนุ่มยืดหยุ่นช่วยให้ C3 Premium Plaque Defense ปรับเข้ากับรูปทรงของฟันและเหงือกของคุณ พร้อมทั้งดูดซับแรงกดขณะแปรงฟันที่มากเกินไปและเพิ่มพลังในการทำความสะอาด Sonic ของเรา ขนแปรงสามารถปรับให้เข้ากับรูปทรงของฟันและเหงือกของคุณได้ คุณจึงได้รับการสัมผัสผิวฟันมากกว่าหัวแปรงทั่วไปถึง 4 เท่า** สำหรับการทำความสะอาดที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นในบริเวณที่เข้าถึงยาก

    เลือกโหมดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด**

    เลือกโหมดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด**

    คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการจับคู่โหมด BrushSync™ ของเรา** หัวแปรง Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense ซิงค์กับ BrushSync™ ของคุณที่สามารถเปิดใช้งานได้กับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare** โดยการเลือกโหมดการแปรงและระดับความเข้มที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มแปรง

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยน เพื่อความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยน เพื่อความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากใช้ไป 3 เดือน แต่ด้วย BrushSync™ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แปรงสีฟันอัจฉริยะของคุณจะติดตามความถี่และเวลาในการแปรงของคุณ และจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยน ไม่มีแปรงสีฟัน Philips Sonicare อัจฉริยะใช่หรือไม่ เพียงแค่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีน้ำเงิน และเมื่อขนแปรงเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว

    ผ่านการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    ผ่านการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    หัวแปรงของ Philips Sonicare ทั้งหมดปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก ในระหว่างการทดสอบ หัวแปรงแต่ละอันจะผ่านการใช้งานที่ความเร็วเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่คุณแปรง

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    หัวแปรง C3 Premium Plaque Defense ของคุณมีขนาดที่พอดีกับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกแบบ ยกเว้น PowerUp Battery และ Essence เพียงเสียบเข้าและดึงออกเพื่อการเปลี่ยนและทำความสะอาดอย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว
      ความแข็งของขนแปรง
      นุ่มปานกลาง
      ตัวเตือนขนแปรง
      ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินสีจางไป
      วัสดุหัวแปรง
      ยางด้านข้างนุ่มนวลและยืดหยุ่น
      ขนาด
      มาตรฐาน
      การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ
      ใช่

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      เหมาะสำหรับรุ่นเหล่านี้
      • 2 Series ควบคุมคราบจุลินทรีย์
      • 2 Series ป้องกันคราบหินปูน
      • 3 Series สุขภาพเหงือก
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • เชื่อมต่อ FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • สำหรับเด็ก
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      3 C3 Premium Plaque Defense

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

    • ประโยชน์ต่อสุขภาพ

      การกำจัดคราบพลัค
      กำจัดคราบหินปูนได้ถึง 10 เท่า*

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า
    • *มากกว่าหัวแปรง DiamondClean
    • **การจับคู่โหมด BrushSync™ สามารถเข้ากันได้กับด้ามจับแปรงสีฟันที่ใช้งาน Philips Sonicare BrushSync™ เท่านั้น

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