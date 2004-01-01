HX9092/14
สัมผัสที่สุดแห่งแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ด้วยหัวแปรงสำหรับเปลี่ยน All-in-One ซึ่งให้การฟอกฟันขาว การขจัดคราบพลัคและคราบฟันที่มีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น การดูแลช่องปากที่ครบถัวนจึงเริ่มต้นที่นี่ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เราทุกคนแปรงฟันไม่เหมือนกัน เราจึงออกแบบหัวแปรงนี้ให้มีขนแปรงหลายมุมเพื่อให้การขจัดคราบพลัคมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ว่าคุณจะแปรงฟันด้วยท่าไหนก็ตาม หัวแปรง All-in-One ของเราจะให้การแปรงฟันที่ทั่วถึงพร้อมขจัดคราบพลัคได้มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปสูงสุดถึง 20 เท่าแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก
หัวแปรง All-in-One ของเราใช้ขนแปรงทรงสามเหลี่ยมเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสและขจัดคราบฟันได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ได้จึงชัดเจนด้วยการขจัดคราบฟันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสูงสุด 100% ในเวลาไม่ถึงสองวัน*
ขนแปรงด้านข้างของหัวแปรงนี้ยาวเป็นพิเศษเพื่อแปรงให้ถึงร่องเหงือกไปด้วยแม้คุณจะเน้นแปรงฟันเป็นหลัก ผลที่ได้คือสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น 15 เท่าในหกสัปดาห์*
แปรงสีฟัน Philips Sonicare ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพพร้อมดูแลฟันและเหงือกของคุณด้วยขนแปรงที่เคลื่อนไหวกว่า 62,000 ครั้ง Sonicare Fluid Action จะช่วยให้ขนแปรงทำความสะอาดด้วยการอัดฉีดของเหลวลงลึกเข้าสู่ช่องฟันตามแนวร่องเหงือก
หัวแปรง Philips Sonicare ทุกรุ่นออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าหัวแปรงของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ
คุณรู้หรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหลังจากใช้งานครบสามเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำให้เปลี่ยนหัวแปรงอยู่เป็นประจำ แปรงสีฟัน Philips Sonicare จึงมีเทคโนโลยี BrushSync ที่จะช่วยนับจำนวนครั้งและน้ำหนักมือในการแปรงฟันเพื่อแจ้งเตือนให้คุณเปลี่ยนหัวแปรงของคุณเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่
หัวแปรงนี้ใช้กับแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ได้ทุกรุ่น*** เพียงเสียบเข้าหรือดึงออกเพื่อการเปลี่ยนหัวแปรงและการแปรงฟันที่ง่ายดาย
เราพยายามลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในสินค้าของเรา พลาสติกที่ใช้ในการผลิตหัวแปรงนี้จึงมีส่วนผสมของวัสดุชีวภาพมากถึง 70%**
หัวแปรงทุกรุ่นของเรามาพร้อมบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล
