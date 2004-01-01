คำค้นหา

  • หัวแปรงเพื่อการแปรงฟันที่ครบถ้วน หัวแปรงเพื่อการแปรงฟันที่ครบถ้วน หัวแปรงเพื่อการแปรงฟันที่ครบถ้วน

    Philips Sonicare A3 All-in-one หัวแปรงชุด 2 ชิ้น

    HX9092/14

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    หัวแปรงเพื่อการแปรงฟันที่ครบถ้วน

    สัมผัสที่สุดแห่งแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ด้วยหัวแปรงสำหรับเปลี่ยน All-in-One ซึ่งให้การฟอกฟันขาว การขจัดคราบพลัคและคราบฟันที่มีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น การดูแลช่องปากที่ครบถัวนจึงเริ่มต้นที่นี่

    ดูประโยชน์ทั้งหมด
    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,290.00

    Philips Sonicare A3 All-in-one หัวแปรงชุด 2 ชิ้น

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู A3 Premium All-in-One ทั้งหมด

    หัวแปรงเพื่อการแปรงฟันที่ครบถ้วน

    ขจัดคราบพลัคอย่างอ่อนโยนได้มากขึ้นสูงสุดถึง 20 เท่า*

    • ขจัดคราบพลัคได้มากขึ้น 20 เท่า*
    • ฟันขาวขึ้น 100% ใน 2 วัน*
    • สุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น 15 เท่าในหกสัปดาห์*
    • นุ่ม
    • พลาสติกชีวภาพกว่า 70%**
    ขจัดคราบพลัคได้มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปถึง 20 เท่า

    ขจัดคราบพลัคได้มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปถึง 20 เท่า

    เราทุกคนแปรงฟันไม่เหมือนกัน เราจึงออกแบบหัวแปรงนี้ให้มีขนแปรงหลายมุมเพื่อให้การขจัดคราบพลัคมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ว่าคุณจะแปรงฟันด้วยท่าไหนก็ตาม หัวแปรง All-in-One ของเราจะให้การแปรงฟันที่ทั่วถึงพร้อมขจัดคราบพลัคได้มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปสูงสุดถึง 20 เท่าแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

    ขจัดคราบฟันได้มากขึ้นสูงสุด 100% ใน 2 วัน*

    ขจัดคราบฟันได้มากขึ้นสูงสุด 100% ใน 2 วัน*

    หัวแปรง All-in-One ของเราใช้ขนแปรงทรงสามเหลี่ยมเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสและขจัดคราบฟันได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ได้จึงชัดเจนด้วยการขจัดคราบฟันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสูงสุด 100% ในเวลาไม่ถึงสองวัน*

    สุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น 15 เท่าในหกสัปดาห์*

    สุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น 15 เท่าในหกสัปดาห์*

    ขนแปรงด้านข้างของหัวแปรงนี้ยาวเป็นพิเศษเพื่อแปรงให้ถึงร่องเหงือกไปด้วยแม้คุณจะเน้นแปรงฟันเป็นหลัก ผลที่ได้คือสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น 15 เท่าในหกสัปดาห์*

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    แปรงสีฟัน Philips Sonicare ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพพร้อมดูแลฟันและเหงือกของคุณด้วยขนแปรงที่เคลื่อนไหวกว่า 62,000 ครั้ง Sonicare Fluid Action จะช่วยให้ขนแปรงทำความสะอาดด้วยการอัดฉีดของเหลวลงลึกเข้าสู่ช่องฟันตามแนวร่องเหงือก

    พิสูจน์แล้วว่าดูแลช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พิสูจน์แล้วว่าดูแลช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    หัวแปรง Philips Sonicare ทุกรุ่นออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าหัวแปรงของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

    แปรงฟันอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนจาก BrushSync

    แปรงฟันอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนจาก BrushSync

    คุณรู้หรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหลังจากใช้งานครบสามเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำให้เปลี่ยนหัวแปรงอยู่เป็นประจำ แปรงสีฟัน Philips Sonicare จึงมีเทคโนโลยี BrushSync ที่จะช่วยนับจำนวนครั้งและน้ำหนักมือในการแปรงฟันเพื่อแจ้งเตือนให้คุณเปลี่ยนหัวแปรงของคุณเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่

    ใช้ได้กับด้ามแปรงฟัน Philips Sonicare แบบคลิกออนทุกรุ่น

    ใช้ได้กับด้ามแปรงฟัน Philips Sonicare แบบคลิกออนทุกรุ่น

    หัวแปรงนี้ใช้กับแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ได้ทุกรุ่น*** เพียงเสียบเข้าหรือดึงออกเพื่อการเปลี่ยนหัวแปรงและการแปรงฟันที่ง่ายดาย

    ทำจากพลาสติกชีวภาพกว่า 70%**

    ทำจากพลาสติกชีวภาพกว่า 70%**

    เราพยายามลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในสินค้าของเรา พลาสติกที่ใช้ในการผลิตหัวแปรงนี้จึงมีส่วนผสมของวัสดุชีวภาพมากถึง 70%**

    บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    หัวแปรงทุกรุ่นของเรามาพร้อมบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      ความแข็งของขนแปรง
      นุ่ม
      สี
      สีขาว
      ตัวเตือนขนแปรง
      สีของขนแปรงสีน้ำเงินจะจางลง
      วัสดุหัวแปรง
      จุกหัวยางนุ่ม ยืดหยุ่น
      ขนาด
      มาตรฐาน
      การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ
      มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      ไม่เหมาะสำหรับ
      Philips One
      แปรงสีฟันที่ใช้ร่วมกันได้
      Philips Sonicare

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      2 A3 All-in-One

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด
      ผลิตใน
      ออสเตรีย
      ข้อดี
      • รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียว
      • การกำจัดคราบพลัค
      • สุขภาพเหงือก
      • ขจัดคราบฟัน/ฟอกฟันขาว

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เทียบกับแปรงสีฟันทั่วไป
    • *กระจายทั่วทั้งพลาสติกของหัวแปรงตามสมดุลการลงน้ำหนัก
    • **ยกเว้น Philips One

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด