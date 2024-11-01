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  • เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป

    HX9914/75

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน

    ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลย

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    จำหน่ายในรุ่น:

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿8,990.00

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป

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    ดู DiamondClean 9000 ทั้งหมด

    เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน

    กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 20 เท่า*

    • การแปรงฟันแบบเชื่อมต่อทำได้ง่าย
    • เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน
    • การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ
    • 4 โหมด ความแรง 3 ระดับ
    หัวแปรงอเนกประสงค์เพื่อการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ

    หัวแปรงอเนกประสงค์เพื่อการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ

    ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงด้วยหัวแปรง A3 Premium All-in-One แปรงที่ดีที่สุดตลอดกาลของเราสามารถทำมุมขนแปรงเพื่อช่วยให้ขจัดคราบหินปูนได้มากกว่า 20 เท่าแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก* ปลายสามเหลี่ยมจะช่วยกำจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาไม่ถึงสองวัน*** และขนแปรงที่ยาวขึ้นสามารถทำความสะอาดเหงือกได้ลึกถึง 15 เท่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์** ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแปรง คุณทราบหรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน คุณสมบัติ BrushSync™ ของเราสามารถเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน

    ประสบการณ์การแปรงฟันในแบบของคุณ

    ประสบการณ์การแปรงฟันในแบบของคุณ

    DiamondClean 9000 มาพร้อมกับ Clean, White+, Gum Health และ Deep Clean+ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแปรงฟันของคุณ โหมด Clean เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในทุกๆ วัน, White+ สำหรับขจัดคราบ, Gum Health จะให้การทำความสะอาดที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพสำหรับเหงือกและ Deep Clean+ ช่วยให้คุณทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ความแรงสามระดับช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างการตั้งค่าที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสะอาดและระดับต่ำลงสำหรับช่องปากที่มีความบอบบางมากกว่า

    เริ่มต้นและรักษานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

    เริ่มต้นและรักษานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

    DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป

    การแปรงฟันโซนิค: สุดยอดแห่งการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    การแปรงฟันโซนิค: สุดยอดแห่งการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    ขจัดคราบหินปูนด้วยเทคโนโลยีโซนิค มาตรฐานของเราในการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คุณแปรง การเคลื่อนที่ของขนแปรง 62,000 ครั้งและน้ำที่เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดนิ่งจะช่วยในการทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ให้คุณรู้สึกสดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ

    ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณกดแปรงแรงเกินไป

    ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณกดแปรงแรงเกินไป

    คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณแปรงฟันแรงเกินไปหรือไม่ แต่ DiamondClean 9000 รู้ หากคุณต้องการรู้ แปรงสีฟันจะส่งเสียงสั่นเป็นจังหวะ ซึ่งหัวแปรงจะทำงานให้คุณเอง 7 ใน 10 คนพบว่าคุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาแปรงฟันได้ดีกว่า

    BrushSync จะเลือกโหมดที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ

    BrushSync จะเลือกโหมดที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ

    หัวแปรงอัจฉริยะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณใช้โหมดและความแรงที่เหมาะสมเพื่อการทำความสะอาดที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังใช้หัวแปรง W3 Premium White เทคโนโลยี BrushSync ของ DiamondClean 9000 จะซิงค์หัวแปรงของคุณกับโหมด White+ โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้น

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนหัวแปรง

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนหัวแปรง

    หัวแปรงทุกชิ้นจะสึกหรอไปตามเวลา คุณจึงต้องคอยดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ทำความสะอาดอย่างหมดจด เทคโนโลยี BrushSync ของเราจะติดตามว่าคุณใช้หัวแปรงมานานเท่าใดแล้ว และคุณใช้งานอย่างหนักเพียงใดในขณะแปรง การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync บนด้ามจับของคุณและเสียงบี๊บสั้นๆ จะช่วยให้คุณรู้ตัวเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน

    ชาร์จง่ายและปรับรูปแบบการใช้งานได้

    ชาร์จง่ายและปรับรูปแบบการใช้งานได้

    DiamondClean 9000 ของคุณจะใช้งานได้นานถึงสองสัปดาห์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยการใช้งานเป็นประจำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การเชื่อมต่อ

      Bluetooth® ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย
      เชื่อมต่อแอปการแปรง

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      110-220 V

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      14 วัน***
      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีดำ

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      การรองรับ Android
      • โทรศัพท์ Android
      • แท็บเล็ตที่สามารถเปิดใช้ Bluetooth 4.0
      การรองรับ iOS
      • iPad 3rd Gen หรือสูงกว่า
      • iPhone 4S หรือสูงกว่า
      • กับ iOS7 หรือสูงกว่า
      • ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS7

    • ใช้งานง่าย

      ด้ามจับ
      ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      ความเข้ากันได้กับด้ามแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      การแจ้งเตือนการเปลี่ยน
      • เพื่อมั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ
      • ไอคอนการแจ้งเตือนจะสว่างขึ้น

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ด้ามจับ
      1 DiamondClean 9000
      หัวแปรง
      1 A3 Premium All-in-One
      ถ้วยแก้วชาร์จ
      1
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
      เคสชาร์จ USB สำหรับพกพา
      แท่นวางอุปกรณ์ชาร์จ
      1
      ฝาครอบสุขอนามัย
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประสิทธิภาพการทำงาน
      กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 20 เท่า*
      ตัวจับเวลา
      BrushPacer และ SmarTimer
      ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส
      ทำให้ฟันขาวยิ่งขึ้นใน 1 วัน*
      รับรู้ถึงแรงกด
      ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้

    • โหมด

      Clean
      เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
      ความแรง 3 ระดับ
      • สูง
      • ต่ำ
      • ปานกลาง
      Deep Clean+
      สำหรับพลังการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก
      Gum Health
      ใส่ใจฟันกรามเป็นพิเศษ
      White+
      ในการขจัดคราบสกปรกบนผิวฟัน

    • เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ

      เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกด
      แจ้งเตือนเมื่อคุณแปรงแรงเกินไป
      การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync
      • ให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่ควร
      • เปลี่ยนหัวแปรง
      เทคโนโลยี BrushSync
      • หัวแปรงอัจฉริยะ
      • เชื่อมต่อด้ามแปรงอัจฉริยะและ

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • compared to DiamondClean
    • *มากกว่าแปรงสีฟันปกติ
    • **ตามระยะเวลาแปรงฟันสองนาทีสองช่วงต่อวัน

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