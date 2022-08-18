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    Sonicare 9900 Prestige แปรงสีฟันไฟฟ้าที่มี SenseIQ

    HX9992/21

    การดูแลพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ

    Sonicare 9900 Prestige ที่มีเทคโนโลยี SenseIQ คือแปรงสีฟันที่ล้ำสมัยที่สุดของเรา การพัฒนาเทคโนโลยีโซนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราด้วยความชาญฉลาด การรับรู้และการปรับให้เข้ากับคุณเพื่อการดูแลที่สมบูรณ์แบบ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿10,990.00

    Sonicare 9900 Prestige แปรงสีฟันไฟฟ้าที่มี SenseIQ

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    การดูแลพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ

    ด้วย SenseIQ

    • แปรงสีฟันที่ล้ำสมัยที่สุดของเรา
    • SenseIQ สัมผัส ปรับเปลี่ยน ดูแล
    • หัวแปรงอเนกประสงค์
    • แอป Sonicare ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
    เทคโนโลยี SenseIQ สัมผัส ปรับเปลี่ยน และดูแล

    เทคโนโลยี SenseIQ สัมผัส ปรับเปลี่ยน และดูแล

    เมื่อคุณแปรงฟัน เทคโนโลยี SenseIQ จะตรวจจับแรงดัน การเคลื่อนไหว ความครอบคลุม และอื่นๆ ได้มากถึง 100 ครั้งต่อวินาที จากนั้นจะปรับระดับความแรงหากคุณออกแรงมากเกินไป ความชาญฉลาดของ SenseIQ ใช้วิธีคาดเดาในการแปรงฟัน ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งานการดูแลที่ง่ายดายและการแปรงฟันที่ดีกว่าได้ตลอดเวลา

    หัวแปรงอเนกประสงค์เพื่อการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ

    หัวแปรงอเนกประสงค์เพื่อการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ

    ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงด้วยหัวแปรง A3 Premium All-in-One แปรงที่ดีที่สุดตลอดกาลของเราสามารถทำมุมขนแปรงเพื่อช่วยให้ขจัดคราบหินปูนได้มากกว่า 20 เท่าแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก* ปลายสามเหลี่ยมจะช่วยกำจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาไม่ถึงสองวัน*** และขนแปรงที่ยาวขึ้นสามารถทำความสะอาดเหงือกได้ลึกถึง 15 เท่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์** ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแปรง คุณทราบหรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน คุณสมบัติ BrushSync™ ของเราสามารถเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน

    คำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณจากแอป Philips Sonicare

    คำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณจากแอป Philips Sonicare

    แอป Philips Sonicare ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และทำงานได้อย่างลงตัวกับแปรงสีฟัน ใช้งานกับแปรงสีฟันร่วมกับคำแนะนำด้านแรงกด การเคลื่อนไหว ความครอบคลุม ระยะเวลาและความถี่แบบเรียลไทม์ ดูรายงานความคืบหน้าตามวัน สัปดาห์ เดือนและปี รับคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณและขั้นตอนที่ปฏิบัติได้เพื่อการแปรงฟันที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันการซิงค์อัตโนมัติจะคอยอัปเดตข้อมูลการแปรงฟันในแอปอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะไม่ได้แปรงฟันพร้อมกับแอปก็ตาม

    ตรวจจับวิธีการแปรงฟันของคุณ

    ตรวจจับวิธีการแปรงฟันของคุณ

    ในขณะที่คุณทำความสะอาด Philips Sonicare 9900 Prestige จะใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับแรงกดที่ใช้ตรวจจับ การเคลื่อนไหวในการทำความสะอาด และการครอบคลุม ซึ่งมากถึง 100 ครั้งต่อวินาที เซนเซอร์จะคอยสังเกตระยะเวลาและความถี่ในการแปรงด้วย

    ปรับให้เข้ากับคุณแบบเรียลไทม์เมื่อคุณแปรงแรงเกินไป

    ปรับให้เข้ากับคุณแบบเรียลไทม์เมื่อคุณแปรงแรงเกินไป

    ผู้คนส่วนใหญ่ออกแรงกดมากเกินไปในระหว่างแปรงฟัน แปรงสีฟันของเราจึงปรับความแรงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกแรงกดมากเกินไป และด้วยแอปพลิเคชัน Philips Sonicare ฟรี ทำให้คุณสามารถรับคำแนะนำตามต้องการและคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณเพื่อยกระดับการแปรงฟันของคุณได้ตามต้องการ

    ดูแลฟันและเหงือกได้อย่างง่ายดาย

    ดูแลฟันและเหงือกได้อย่างง่ายดาย

    Philips Sonicare 9900 Prestige ออกแบบมาเพื่อคุณ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยปรับให้เข้ากับคุณและใช้งานได้ง่ายโดยที่คุณแทบไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้น โชคดีที่ผลลัพธ์บอกได้ทั้งหมด

    การแปรงฟันโซนิค: สุดยอดแห่งการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    การแปรงฟันโซนิค: สุดยอดแห่งการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    ขจัดคราบหินปูนด้วยเทคโนโลยีโซนิค มาตรฐานของเราในการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คุณแปรง การเคลื่อนที่ของขนแปรง 62,000 ครั้งและน้ำที่เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดนิ่งจะช่วยในการทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ให้คุณรู้สึกสดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ

    คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการแปรงของคุณ

    คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการแปรงของคุณ

    คุณอาจไม่สังเกตเมื่อคุณแปรงแรงเกินไปหรือเริ่มเกิดการเสียดสี แต่แปรงสีฟันของคุณรู้ สัญญาณไฟที่ปลายด้ามจับจะเตือนเบาๆ ให้คุณคลายแรงกดหรือการเสียดสี

    เคสสำหรับพกพา Prestige ที่มี USB เพื่อการพกพาไปได้ทุกที่

    เคสสำหรับพกพา Prestige ที่มี USB เพื่อการพกพาไปได้ทุกที่

    เคสสำหรับพกพาที่หรูหราและกะทัดรัดสามารถเก็บในกระเป๋าได้เพื่อความสะดวกสบายไร้กังวลขณะเดินทางจากบ้าน เคสอันทนทานห่อหุ้มด้วยหนังที่ปราศจากส่วนผสมที่มาจากสัตว์สัมผัสนุ่มนวล และยังมีพอร์ต USB-C ในตัวและสายชาร์จ USB เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถชาร์จแปรงสีฟันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดออกจากเคส

    ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย

    ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย

    ประสบการณ์ Sonicare 9900 Prestige คือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับสไตล์และความกะทัดรัด แปรงสีฟันสั้นกว่า DiamondClean 18 มม. และมีวัสดุระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้อุปกรณ์ที่หรูหรานี้ดูสบายตา และน่าสัมผัส

    ชาร์จไฟง่ายด้วยขาตั้งและฐานแบบมินิมอลลิสต์

    เมื่อถึงเวลาชาร์จแปรงสีฟัน ให้วางบนแท่นชาร์จ เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินไปกับการออกแบบแปรงสีฟันที่ทันสมัยและสวยงาม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การเชื่อมต่อ

      Bluetooth® ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย
      เชื่อมต่อแอปการแปรง

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      110-220V

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      มากกว่า 2 สัปดาห์****
      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีเหลืองอ่อน

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      การรองรับ Android
      Android OS 8.0 หรือสูงกว่า
      การรองรับ iOS
      iPhones ใน iOS 13.0 หรือสูงกว่า

    • ใช้งานง่าย

      ความเข้ากันได้กับด้ามแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      สัญลักษณ์แสดงไอคอนมีไฟสว่าง
      ด้ามจับ
      • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
      • การควบคุมแบบสัมผัสที่ง่ายดาย
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
      • เคสชาร์จสวยหรูขนาดกะทัดรัด
      • หนังที่ปราศจากส่วนผสมที่มาจากสัตว์
      การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync
      • ไอคอนการแจ้งเตือนจะสว่างขึ้น
      • เพื่อมั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ด้ามจับ
      1 Sonicare 9900 Prestige
      หัวแปรง
      • 1 A3 Premium All-in-One
      • 1 แปรงทำความสะอาดลิ้น TongueCare+
      เคสชาร์จ Prestige USB
      1
      แท่นวางอุปกรณ์ชาร์จ
      1
      สายเคเบิล USB
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประโยชน์ต่อสุขภาพ
      เหงือกสุขภาพดียิ่งขึ้นถึง 15 เท่า**
      ประสิทธิภาพการทำงาน
      กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 20 เท่า*
      ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส
      คราบหินปูนน้อยลงสูงสุดถึง 100%***
      ตัวจับเวลา
      BrushPacer และ SmarTimer
      ความเร็ว
      แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที
      รับรู้ถึงแรงกด
      • สัญญาณไฟเป็นสีม่วง
      • ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้
      คำแนะนำการเสียดสี
      • สัญญาณไฟเป็นสีเหลืองอำพัน
      • ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้
      • ตัวเลือกเพื่อเปิด/ปิดในแอป

    • เทคโนโลยี SenseIQ

      เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกด
      แจ้งเตือนเมื่อคุณแปรงแรงเกินไป
      เซนเซอร์ตำแหน่ง
      • ติดตามการแปรงฟัน
      • สำหรับการแปรงในแต่ละครั้ง
      เซนเซอร์การเสียดสี
      คำแนะนำเพื่อลดการเสียดสี
      แผนที่ปาก 3 มิติ
      เน้นส่วนที่ไม่ได้แปรง
      ความแรงที่ปรับได้
      • ปรับระดับความแรง
      • เมื่อใช้แรงกดมากเกินไป
      ปัญญาประดิษฐ์
      ตรวจจับและซิงค์การแปรงฟัน

    • แอป Sonicare พร้อม A.I.

      คำแนะนำแบบเรียลไทม์
      • การแนะนำที่ปรับแต่งด้วยตัวเอง
      • รายงานความคืบหน้าวัน/เดือน/ปี
      โหมดที่ปรับแต่งได้
      • Clean
      • White+
      • สุขภาพเหงือก
      • โหมด Deep Clean
      • Sensitive

    Badge-D2C

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    • เทียบกับแปรงสีฟันทั่วไป
    • * เทียบกับแปรงสีฟันทั่วไปใน 6 สัปดาห์
    • ** ในห้องปฏิบัติการทดสอบกับแปรงสีฟันทั่วไป
    • *** ใช้ระยะเวลาสองนาทีสองช่วงในการแปรงฟันต่อวัน ในโหมดมาตรฐาน

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