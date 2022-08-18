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การดูแลพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ
Sonicare 9900 Prestige ที่มีเทคโนโลยี SenseIQ คือแปรงสีฟันที่ล้ำสมัยที่สุดของเรา การพัฒนาเทคโนโลยีโซนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราด้วยความชาญฉลาด การรับรู้และการปรับให้เข้ากับคุณเพื่อการดูแลที่สมบูรณ์แบบดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เมื่อคุณแปรงฟัน เทคโนโลยี SenseIQ จะตรวจจับแรงดัน การเคลื่อนไหว ความครอบคลุม และอื่นๆ ได้มากถึง 100 ครั้งต่อวินาที จากนั้นจะปรับระดับความแรงหากคุณออกแรงมากเกินไป ความชาญฉลาดของ SenseIQ ใช้วิธีคาดเดาในการแปรงฟัน ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งานการดูแลที่ง่ายดายและการแปรงฟันที่ดีกว่าได้ตลอดเวลา
ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงด้วยหัวแปรง A3 Premium All-in-One แปรงที่ดีที่สุดตลอดกาลของเราสามารถทำมุมขนแปรงเพื่อช่วยให้ขจัดคราบหินปูนได้มากกว่า 20 เท่าแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก* ปลายสามเหลี่ยมจะช่วยกำจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาไม่ถึงสองวัน*** และขนแปรงที่ยาวขึ้นสามารถทำความสะอาดเหงือกได้ลึกถึง 15 เท่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์** ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแปรง คุณทราบหรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน คุณสมบัติ BrushSync™ ของเราสามารถเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน
แอป Philips Sonicare ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และทำงานได้อย่างลงตัวกับแปรงสีฟัน ใช้งานกับแปรงสีฟันร่วมกับคำแนะนำด้านแรงกด การเคลื่อนไหว ความครอบคลุม ระยะเวลาและความถี่แบบเรียลไทม์ ดูรายงานความคืบหน้าตามวัน สัปดาห์ เดือนและปี รับคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณและขั้นตอนที่ปฏิบัติได้เพื่อการแปรงฟันที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันการซิงค์อัตโนมัติจะคอยอัปเดตข้อมูลการแปรงฟันในแอปอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะไม่ได้แปรงฟันพร้อมกับแอปก็ตาม
ในขณะที่คุณทำความสะอาด Philips Sonicare 9900 Prestige จะใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับแรงกดที่ใช้ตรวจจับ การเคลื่อนไหวในการทำความสะอาด และการครอบคลุม ซึ่งมากถึง 100 ครั้งต่อวินาที เซนเซอร์จะคอยสังเกตระยะเวลาและความถี่ในการแปรงด้วย
ผู้คนส่วนใหญ่ออกแรงกดมากเกินไปในระหว่างแปรงฟัน แปรงสีฟันของเราจึงปรับความแรงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกแรงกดมากเกินไป และด้วยแอปพลิเคชัน Philips Sonicare ฟรี ทำให้คุณสามารถรับคำแนะนำตามต้องการและคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณเพื่อยกระดับการแปรงฟันของคุณได้ตามต้องการ
Philips Sonicare 9900 Prestige ออกแบบมาเพื่อคุณ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยปรับให้เข้ากับคุณและใช้งานได้ง่ายโดยที่คุณแทบไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้น โชคดีที่ผลลัพธ์บอกได้ทั้งหมด
ขจัดคราบหินปูนด้วยเทคโนโลยีโซนิค มาตรฐานของเราในการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คุณแปรง การเคลื่อนที่ของขนแปรง 62,000 ครั้งและน้ำที่เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดนิ่งจะช่วยในการทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ให้คุณรู้สึกสดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ
คุณอาจไม่สังเกตเมื่อคุณแปรงแรงเกินไปหรือเริ่มเกิดการเสียดสี แต่แปรงสีฟันของคุณรู้ สัญญาณไฟที่ปลายด้ามจับจะเตือนเบาๆ ให้คุณคลายแรงกดหรือการเสียดสี
เคสสำหรับพกพาที่หรูหราและกะทัดรัดสามารถเก็บในกระเป๋าได้เพื่อความสะดวกสบายไร้กังวลขณะเดินทางจากบ้าน เคสอันทนทานห่อหุ้มด้วยหนังที่ปราศจากส่วนผสมที่มาจากสัตว์สัมผัสนุ่มนวล และยังมีพอร์ต USB-C ในตัวและสายชาร์จ USB เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถชาร์จแปรงสีฟันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดออกจากเคส
ประสบการณ์ Sonicare 9900 Prestige คือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับสไตล์และความกะทัดรัด แปรงสีฟันสั้นกว่า DiamondClean 18 มม. และมีวัสดุระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้อุปกรณ์ที่หรูหรานี้ดูสบายตา และน่าสัมผัส
เมื่อถึงเวลาชาร์จแปรงสีฟัน ให้วางบนแท่นชาร์จ เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินไปกับการออกแบบแปรงสีฟันที่ทันสมัยและสวยงาม
การเชื่อมต่อ
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
เทคโนโลยี SenseIQ
แอป Sonicare พร้อม A.I.
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