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    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

    HX9092/67

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    หนึ่งหัวแปรง ดูแลหมดจด

    หัวแปรง A3 Premium All-in-One คือสิ่งเดียวที่คุณต้องการเพื่อความสะอาดที่เหนือชั้น ฟันที่ขาวขึ้น*** และเหงือกที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยขจัดคราบหินปูนได้ดีขึ้น 20 เท่า* ลดคราบสูงสุด 100%** และช่วยให้เหงือกสุขภาพดีขึ้นสูงสุด 15 เท่าในเวลา 6 สัปดาห์**

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    จำหน่ายในรุ่น:

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,290.00

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

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    หนึ่งหัวแปรง ดูแลหมดจด

    ทำความสะอาดได้อย่างไร้จุดอ่อน

    • 2 แพ็ก
    • ขนาดมาตรฐาน
    • Click-on
    • BrushSync เปิดใช้งาน
    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าถึง 20 เท่าแม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง*

    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าถึง 20 เท่าแม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง*

    รับประโยชน์จากการกำจัดคราบหินปูนที่ดีที่สุดของเรา**** ไม่ว่าคุณจะแปรงแบบใดก็ตาม หัวแปรง Premium All-in-One มีขนแปรงที่ทำมุมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขจัดคราบหินปูน

    รูปทรงขนแปรงออกแบบมาเพื่อรอยยิ้มของคุณ

    รูปทรงขนแปรงออกแบบมาเพื่อรอยยิ้มของคุณ

    รูปทรงโค้งมนช่วยให้ขนแปรงเข้าถึงในบริเวณที่ต้องการได้ ด้วยการพัฒนาอย่างเข้มงวด เราได้สร้างประสบการณ์แบบครบวงจรที่มอบการดูแลช่องปากที่ยอดเยี่ยม

    ขจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาไม่ถึงสองวัน***

    ขจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาไม่ถึงสองวัน***

    แปรงเบาๆ เพื่อขจัดคราบสกปรกด้วยขนแปรงปลายสามเหลี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อขจัดคราบสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าขนแปรงปลายมน รูปทรงสามเหลี่ยมช่วยให้สัมผัสกับพื้นผิวฟันของคุณเพื่อขจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    สุขภาพเหงือกดีขึ้นสูงสุด 15 เท่าในเวลา 6 สัปดาห์**

    สุขภาพเหงือกดีขึ้นสูงสุด 15 เท่าในเวลา 6 สัปดาห์**

    ขนแปรงด้านข้างที่ซอกซอนได้ดีเป็นพิเศษของหัวแปรงจะช่วยแปรงร่องเหงือกของคุณอย่างอ่อนโยน แม้ในเวลาที่คุณกำลังจดจ่ออยู่กับการแปรงฟันอยู่ ขนแปรงยังมีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยลดแรงกดที่มากเกินไป

    การแปรงฟันโซนิค: สุดยอดแห่งการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    การแปรงฟันโซนิค: สุดยอดแห่งการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    ขจัดคราบหินปูนด้วยเทคโนโลยีโซนิค มาตรฐานของเราในการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คุณแปรง การเคลื่อนที่ของขนแปรง 62,000 ครั้งและน้ำที่เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดนิ่งจะช่วยในการทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ให้คุณรู้สึกสดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ

    ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมสำหรับคุณ

    ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมสำหรับคุณ

    หัวแปรงอเนกประสงค์นี้เป็นผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เราผสมผสานความรู้จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลช่องปาก วิศวกรและนักออกแบบเพื่อสร้างหัวแปรงที่สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมา

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    หัวแปรง A3 Premium All-in-One เหมาะอย่างยิ่งกับด้ามจับแบบเปลี่ยนได้ Philips Sonicare ของคุณ (โปรดดูรายการด้านล่าง) เพียงแค่เสียบเข้าและดึงออกเพื่อเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย

    การแจ้งเตือนการเปลี่ยนช่วยให้คุณรักษาความสะอาดได้ดีที่สุด

    การแจ้งเตือนการเปลี่ยนช่วยให้คุณรักษาความสะอาดได้ดีที่สุด

    หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน แต่ด้วย BrushSync คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แปรงสีฟันที่ใช้งาน BrushSync จะเข้าใจการใช้งานของคุณและเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปรง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว
      ความแข็งของขนแปรง
      นุ่ม
      ตัวเตือนขนแปรง
      ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินสีจางไป
      วัสดุหัวแปรง
      ยางด้านข้างนุ่มนวลและยืดหยุ่น
      ขนาด
      มาตรฐาน
      การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ
      มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      เหมาะสำหรับรุ่นเหล่านี้
      • 2 Series ควบคุมคราบจุลินทรีย์
      • 2 Series ป้องกันคราบพลัค
      • 2100 Series
      • 3 Series สุขภาพเหงือก
      • DiamondClean
      • DiamondClean 9000
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • ExpertClean
      • ExpertResults
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • เชื่อมต่อ FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • สำหรับเด็ก
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • Prestige 9900
      • ProtectiveClean
      ไม่เหมาะสำหรับ
      Philips One, Essence

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      2 A3 Premium All-in-One

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เทียบกับแปรงสีฟันทั่วไป
    • *ในโหมดทำความสะอาดเทียบกับแปรงสีฟันทั่วไปโดยวัดจาก MGI ที่ 6 สัปดาห์
    • ** ในห้องปฏิบัติการทดสอบกับแปรงสีฟันทั่วไป
    • *** อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยจากห้องปฏิบัติการขั้นต้น

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