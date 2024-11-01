HX9092/67
หนึ่งหัวแปรง ดูแลหมดจด
หัวแปรง A3 Premium All-in-One คือสิ่งเดียวที่คุณต้องการเพื่อความสะอาดที่เหนือชั้น ฟันที่ขาวขึ้น*** และเหงือกที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยขจัดคราบหินปูนได้ดีขึ้น 20 เท่า* ลดคราบสูงสุด 100%** และช่วยให้เหงือกสุขภาพดีขึ้นสูงสุด 15 เท่าในเวลา 6 สัปดาห์**ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
รับประโยชน์จากการกำจัดคราบหินปูนที่ดีที่สุดของเรา**** ไม่ว่าคุณจะแปรงแบบใดก็ตาม หัวแปรง Premium All-in-One มีขนแปรงที่ทำมุมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขจัดคราบหินปูน
รูปทรงโค้งมนช่วยให้ขนแปรงเข้าถึงในบริเวณที่ต้องการได้ ด้วยการพัฒนาอย่างเข้มงวด เราได้สร้างประสบการณ์แบบครบวงจรที่มอบการดูแลช่องปากที่ยอดเยี่ยม
แปรงเบาๆ เพื่อขจัดคราบสกปรกด้วยขนแปรงปลายสามเหลี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อขจัดคราบสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าขนแปรงปลายมน รูปทรงสามเหลี่ยมช่วยให้สัมผัสกับพื้นผิวฟันของคุณเพื่อขจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขนแปรงด้านข้างที่ซอกซอนได้ดีเป็นพิเศษของหัวแปรงจะช่วยแปรงร่องเหงือกของคุณอย่างอ่อนโยน แม้ในเวลาที่คุณกำลังจดจ่ออยู่กับการแปรงฟันอยู่ ขนแปรงยังมีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยลดแรงกดที่มากเกินไป
ขจัดคราบหินปูนด้วยเทคโนโลยีโซนิค มาตรฐานของเราในการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คุณแปรง การเคลื่อนที่ของขนแปรง 62,000 ครั้งและน้ำที่เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดนิ่งจะช่วยในการทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ให้คุณรู้สึกสดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ
หัวแปรงอเนกประสงค์นี้เป็นผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เราผสมผสานความรู้จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลช่องปาก วิศวกรและนักออกแบบเพื่อสร้างหัวแปรงที่สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมา
หัวแปรง A3 Premium All-in-One เหมาะอย่างยิ่งกับด้ามจับแบบเปลี่ยนได้ Philips Sonicare ของคุณ (โปรดดูรายการด้านล่าง) เพียงแค่เสียบเข้าและดึงออกเพื่อเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่าย
หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน แต่ด้วย BrushSync คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แปรงสีฟันที่ใช้งาน BrushSync จะเข้าใจการใช้งานของคุณและเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปรง
ดีไซน์และการตกแต่ง
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์ที่มีมาให้
คุณภาพและประสิทธิภาพ
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