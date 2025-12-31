รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
R03B2A100/97
เล่นได้นานขึ้น
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานสูงทุกประเภท แบตเตอรี่ AAA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้สามารถชาร์จไฟใหม่ได้มากถึง 1,000 ครั้ง
1000 mAh AAA
Nickel-Metal Hydride
นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ที่ชาร์จซ้ำได้เหล่านี้สามารถนำพลังกลับมาใช้อย่างเต็มที่ได้ถึง 1000 ครั้งโดยไม่ต้องคายประจุก่อนชาร์จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น
ประหยัดเงินเนื่องจากใช้งานได้เท่ากับ 1000 แบตเตอรี่
เทคโนโลยีนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์สามารถชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง และทำให้การเปลี่ยนถ่านแทบจะไม่จำเป็น