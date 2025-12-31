ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

RechargeablesRechargeable Accu

R03B2A100/97

เล่นได้นานขึ้น

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานสูงทุกประเภท แบตเตอรี่ AAA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้สามารถชาร์จไฟใหม่ได้มากถึง 1,000 ครั้ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ 1000 mAh AA

เล่นได้นานขึ้น

  • 1000 mAh AAA

  • Nickel-Metal Hydride

เพลิดเพลินกับกำลังไฟที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ที่ชาร์จซ้ำได้เหล่านี้สามารถนำพลังกลับมาใช้อย่างเต็มที่ได้ถึง 1000 ครั้งโดยไม่ต้องคายประจุก่อนชาร์จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น

ประหยัดเงินเนื่องจากสามารถชาร์จใหม่ได้ 1000 ครั้ง

ประหยัดเงินเนื่องจากใช้งานได้เท่ากับ 1000 แบตเตอรี่

เทคโนโลยี NiMH สำหรับการชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง

เทคโนโลยีนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์สามารถชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง และทำให้การเปลี่ยนถ่านแทบจะไม่จำเป็น

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 255.6 kB
  • 21 July 2026

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี