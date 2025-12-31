ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

RechargeablesRechargeable Accu

R6B4RTU20/97

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้พร้อมใช้งาน

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลของคุณ แบตเตอรี่ AA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องใช้งานแบตเตอรี่จนพลังงานหมดก่อนชาร์จใหม่ ชาร์จไฟได้ง่ายเพียงวางบนแท่นชาร์จในเวลาที่คุณสะดวก ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถชาร์จใหม่ได้มากถึงหนึ่งพันครั้ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ AA 2000mAh

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้พร้อมใช้งาน

  • AA, 2000 mAh

  • Nickel-Metal Hydride

ประหยัดเงินเนื่องจากสามารถชาร์จใหม่ได้ 1000 ครั้ง

ประหยัดเงินเนื่องจากใช้งานได้เท่ากับ 1000 แบตเตอรี่

เพลิดเพลินกับกำลังไฟที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ที่ชาร์จซ้ำได้เหล่านี้สามารถนำพลังกลับมาใช้อย่างเต็มที่ได้ถึง 1000 ครั้งโดยไม่ต้องคายประจุก่อนชาร์จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องเสียงและกล้องถ่ายภาพ

พลังงานขนาด 2100 mAh ทำให้เครื่องเสียงหรือกล้องดิจิตอลทำงานได้นานขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 368.8 kB
  • 21 July 2026

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี