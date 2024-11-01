S5880/20
โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว
Philips Series 5000 นั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับบุรุษที่ต้องการการโกนอย่างทรงพลังและสะดวกสบาย สามารถตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าคุณจะไม่ได้โกนหนวดมานานถึง 3 วัน และ SkinIQ Technology จะปรับกำลังให้เหมาะกับความหนาแน่นของขน เพื่อการโกนอย่างมีประสิทธิภาพ สบาย และสม่ำเสมอดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใบมีด SteelPrecision ที่มีอัตราการตัดที่สูงถึง 90,000 ครั้งต่อนาทีที่สามารถตัดเส้นขนต่อครั้งได้มากกว่า จะให้การตัดที่เนียนเรียบและมีประสิทธิภาพ ใบมีดประสิทธิภาพสูง 45 ใบนั้นมีระบบลับตัวเอง และทำในยุโรป เพื่อประสิทธิภาพการตัดที่น่าเชื่อถือทุกๆ ครั้ง
เซ็นเซอร์อัจฉริยะจะทำการอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 250 ครั้งต่อวินาที และทำการปรับพลังงานโดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณโกน ช่วยให้เครื่องโกนตอบสนองกับเส้นขนที่หน้า หรือพื้นที่ที่มีขนขึ้นหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การโกนที่เนียนเรียบ และรู้สึกสบายทุกๆ ครั้ง
หัวโกนแบบยืดหยุ่นที่หมุนได้แบบ 360° เพื่อการเข้าถึงทุกส่วนโค้งเว้าบนใบหน้าและศีรษะของคุณ จะให้การตัดที่ทั่วถึงและเนียนเรียบ แม้ในพื้นที่ที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ส่วนคอและกราม
พื้นผิวของหัวโกนนั้นได้รับการออกแบบให้มีร่องนำขน ที่จะช่วยจัดเส้นขนเพื่อการตัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำ และให้ผลลัพธ์ที่เนียนเรียบ สม่ำเสมอทั่วใบหน้า
กดปุ่มเปิดหัวโกน เพื่อให้คุณล้างได้อย่างรวดใต้ก๊อกน้ำ เพื่อให้พร้อมกับการใช้ครั้งต่อไป
เติมเต็มลุคของคุณด้วยเครื่องเล็มเคราแบบป็อปอัปในตัว ที่เหมาะกับการตัดแต่งหนวด กันจอน และแต่งเติมรายละเอียดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่น
โกนแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีจากการชาร์จเต็มเพียงครั้งเดียว ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ละวันที่บ้าน หรือระหว่างเดินทาง
ชาร์จเครื่องโกนจนเต็มภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และการชาร์จอย่างเร่งด่วนเพียง 5 นาทีจะช่วยให้คุณสามารถโกนได้ถึง 1 ครั้งเต็มๆ
พอร์ตชาร์จ USB-A ช่วยให้ชาร์จง่าย และไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการอะแดปเตอร์ สามารถขอได้ที่ฝ่ายสนับสนุนของ Philips
เครื่องโกนนี้มาพร้อมกับ Eco Passport โรงงานผลิตใบมีดโกนของเรานั้นใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และบรรจุภัณฑ์ก็ทำจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้เป็นทางเลือกที่มีความรับผิดชอบยิ่งกว่า
เครื่องโกน Philips นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ยาวนาน ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับการรับประกันนานถึง 5 ปี เพื่อให้คุณโกนได้อย่างมั่นใจเป็นเวลานานนับปี
เลือกการโกนที่เหมาะกับคุณที่สุด เลือกการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือการโกนแบบเปียกเพื่อความสดชื่นด้วยเจลหรือโฟม การออกแบบที่กันน้ำช่วยให้คุณสามารถโกนได้แม้ระหว่างที่อาบน้ำเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด