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  • โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว

    Shaver Series 5000 เครื่องโกนไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

    S5880/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว

    Philips Series 5000 นั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับบุรุษที่ต้องการการโกนอย่างทรงพลังและสะดวกสบาย สามารถตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าคุณจะไม่ได้โกนหนวดมานานถึง 3 วัน และ SkinIQ Technology จะปรับกำลังให้เหมาะกับความหนาแน่นของขน เพื่อการโกนอย่างมีประสิทธิภาพ สบาย และสม่ำเสมอ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿4,990.00

    Shaver Series 5000 เครื่องโกนไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

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    โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว

    ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ

    • ใบมีดแบบ SteelPrecision
    • เซ็นเซอร์ Power Adapt
    • หัวโกน 360-D Flexing
    • เครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัว
    • การรับประกันนานถึง 5 ปี**
    ตัดได้อย่างเนียนเรียบ มีประสิทธิภาพทุกๆ ครั้ง

    ตัดได้อย่างเนียนเรียบ มีประสิทธิภาพทุกๆ ครั้ง

    ใบมีด SteelPrecision ที่มีอัตราการตัดที่สูงถึง 90,000 ครั้งต่อนาทีที่สามารถตัดเส้นขนต่อครั้งได้มากกว่า จะให้การตัดที่เนียนเรียบและมีประสิทธิภาพ ใบมีดประสิทธิภาพสูง 45 ใบนั้นมีระบบลับตัวเอง และทำในยุโรป เพื่อประสิทธิภาพการตัดที่น่าเชื่อถือทุกๆ ครั้ง

    ปรับให้เหมาะกับความหนาแน่นของเครา เพื่อการโกนที่ง่าย

    ปรับให้เหมาะกับความหนาแน่นของเครา เพื่อการโกนที่ง่าย

    เซ็นเซอร์อัจฉริยะจะทำการอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 250 ครั้งต่อวินาที และทำการปรับพลังงานโดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณโกน ช่วยให้เครื่องโกนตอบสนองกับเส้นขนที่หน้า หรือพื้นที่ที่มีขนขึ้นหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การโกนที่เนียนเรียบ และรู้สึกสบายทุกๆ ครั้ง

    เข้าถึงทุกส่วนโค้งเว้าบนใบหน้า เพื่อสัมผัสที่เนียนเรียบ

    เข้าถึงทุกส่วนโค้งเว้าบนใบหน้า เพื่อสัมผัสที่เนียนเรียบ

    หัวโกนแบบยืดหยุ่นที่หมุนได้แบบ 360° เพื่อการเข้าถึงทุกส่วนโค้งเว้าบนใบหน้าและศีรษะของคุณ จะให้การตัดที่ทั่วถึงและเนียนเรียบ แม้ในพื้นที่ที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ส่วนคอและกราม

    จัดให้เส้นขนอยู่ในตำแหน่งการตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    จัดให้เส้นขนอยู่ในตำแหน่งการตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พื้นผิวของหัวโกนนั้นได้รับการออกแบบให้มีร่องนำขน ที่จะช่วยจัดเส้นขนเพื่อการตัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำ และให้ผลลัพธ์ที่เนียนเรียบ สม่ำเสมอทั่วใบหน้า

    เปิดออกล้างและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    เปิดออกล้างและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    กดปุ่มเปิดหัวโกน เพื่อให้คุณล้างได้อย่างรวดใต้ก๊อกน้ำ เพื่อให้พร้อมกับการใช้ครั้งต่อไป

    เครื่องเล็มที่อยู่ในด้าม

    เครื่องเล็มที่อยู่ในด้าม

    เติมเต็มลุคของคุณด้วยเครื่องเล็มเคราแบบป็อปอัปในตัว ที่เหมาะกับการตัดแต่งหนวด กันจอน และแต่งเติมรายละเอียดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่น

    โกนได้นานถึง 60 นาทีต่อการชาร์จเต็มเพียงครั้งเดียว

    โกนได้นานถึง 60 นาทีต่อการชาร์จเต็มเพียงครั้งเดียว

    โกนแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีจากการชาร์จเต็มเพียงครั้งเดียว ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ละวันที่บ้าน หรือระหว่างเดินทาง

    ชาร์จจนเต็มในเวลา 1 ชั่วโมง ชาร์จอย่างเร่งด่วนภายใน 5 นาที

    ชาร์จจนเต็มในเวลา 1 ชั่วโมง ชาร์จอย่างเร่งด่วนภายใน 5 นาที

    ชาร์จเครื่องโกนจนเต็มภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และการชาร์จอย่างเร่งด่วนเพียง 5 นาทีจะช่วยให้คุณสามารถโกนได้ถึง 1 ครั้งเต็มๆ

    ช่วยให้ชาร์จง่าย และไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เพิ่มเติม

    ช่วยให้ชาร์จง่าย และไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เพิ่มเติม

    พอร์ตชาร์จ USB-A ช่วยให้ชาร์จง่าย และไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการอะแดปเตอร์ สามารถขอได้ที่ฝ่ายสนับสนุนของ Philips

    ออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืน

    ออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืน

    เครื่องโกนนี้มาพร้อมกับ Eco Passport โรงงานผลิตใบมีดโกนของเรานั้นใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และบรรจุภัณฑ์ก็ทำจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้เป็นทางเลือกที่มีความรับผิดชอบยิ่งกว่า

    สร้างมาเพื่อให้คงทนด้วยการรับประกันนานถึง 5 ปี*****

    สร้างมาเพื่อให้คงทนด้วยการรับประกันนานถึง 5 ปี*****

    เครื่องโกน Philips นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ยาวนาน ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับการรับประกันนานถึง 5 ปี เพื่อให้คุณโกนได้อย่างมั่นใจเป็นเวลานานนับปี

    โกนแบบแห้ง แบบเปียก หรือแม้แต่ระหว่างที่อาบน้ำ

    เลือกการโกนที่เหมาะกับคุณที่สุด เลือกการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือการโกนแบบเปียกเพื่อความสดชื่นด้วยเจลหรือโฟม การออกแบบที่กันน้ำช่วยให้คุณสามารถโกนได้แม้ระหว่างที่อาบน้ำเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      เครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัว
      มี
      การพกพาและการจัดเก็บ
      ฝาครอบป้องกัน
      รวมสาย USB-A
      ไม่รวมอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      การชาร์จ
      • ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      5 V
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      9  วัตต์

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ที่จับทำจากยาง
      สี
      สีเทาคาร์บอน
      หัวโกน
      แบบเหลี่ยม

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน SH71
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH71

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      ใบมีดแบบ SteelPrecision
      Contour Following
      หัวโกน 360-D Flexing
      เทคโนโลยี SkinIQ
      เซ็นเซอร์ Power Adapt

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      • เปิดด้วยปุ่มเดียว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      จอแสดงผล
      • จอแสดงผล LED
      • สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      • ระบบล็อกเพื่อการพกพา
      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      การชาร์จ
      การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)

    Badge-D2C

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    • เมื่อทดสอบเทียบกับ Philips Series 3000
    • *การรับประกัน 2 ปี + ขยายเวลาอีก 3 ปีเมื่อลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ​

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