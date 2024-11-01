S9982/50
ความเรียบเนียนเหนือชั้น* ความสบายผิวในแบบของคุณ
พบกับเครื่องโกนที่ชาญฉลาดที่สุดในโลก เครื่องโกน Philips ซีรีส์ 9000 ซึ่งทำงานด้วย AI โกนหนวดเสมอระดับผิวด้วยระบบการโกนแบบยกและตัด พร้อมด้วยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ให้ฟีดแบคแรงกดแบบเรียลไทม์เพื่อการปกป้องผิวดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยีการหมุนแบบ Lift & Cut ที่จดสิทธิบัตรของเราจะยกขนออกจากรากขนอย่างนุ่มนวล ก่อนจะตัดอย่างแม่นยำโดยแนบสนิทเสมอระดับผิวหนัง (สูงสุด 0.00 มม. จากผิวหนัง) โดยไม่ให้ใบมีดสัมผัสกับผิวหนังเลย
เครื่องโกนแบบหมุน Philips ออกแบบโดยเฉพาะตามการขึ้นของเส้นขนโดยธรรมชาติ จับเส้นขนทุกเส้นที่ขึ้นในทุกทิศทางด้วยใบมีดแบบหมุน 360 องศา การตัดสูงสุด 150,000 ครั้งต่อนาทีทำให้ใบมีด Dual SteelPrecision โกนเส้นขนได้มากขึ้นต่อการลากหนึ่งครั้ง**
การใช้แรงกดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความแนบสนิทและการปกป้องผิว เซ็นเซอร์ขั้นสูงในเครื่องโกนหนวดจะอ่านแรงกดที่คุณใช้ และนวัตกรรมสัญญาณไฟจะแสดงขึ้นเมื่อคุณกดแรงเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อให้การโกนหนวดที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าและแม้แต่คอของคุณ มีหัวโกนที่ยืดหยุ่นได้เต็มที่ซึ่งหมุนได้ 360° เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบาย
ชั้นเคลือบเพื่อการปกป้องจะอยู่ระหว่างหัวโกนกับผิวของคุณ โดยสร้างขึ้นจากเม็ดบีทไมโครเทคโนโลยี 250,000 เม็ดต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร ชั้นเคลือบนี้จะทำให้เครื่องโกนไหลลื่นขึ้น 30%** เพื่อให้ระคายเคืองน้อยที่สุด
เครื่องโกนไฟฟ้ามีเทคโนโลยีตรวจจับขนบนใบหน้าที่ชาญฉลาดซึ่งอ่านความหนาแน่นของเส้นขนได้ 500 ครั้งต่อวินาที เซ็นเซอร์ Power Adapt จะปรับพลังการตัดโดยอัตโนมัติเพื่อการโกนอย่างง่ายดายและอ่อนโยน
พ็อดทำความสะอาดที่ทรงพลัง ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณได้อย่างทั่วถึงในเวลาเพียง 1 นาทีช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ็อดมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอาดด้วยน้ำกว่า 10 เท่า***** ด้วยพ็อดทำความสะอาดที่เล็กที่สุดในโลก คุณจึงจัดเก็บได้ง่ายและใช้งานได้ทุกที่
แต่งทรงให้ดูดีโดยใช้ที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัปของเครื่องโกนหนวดที่ผสานรวมอยู่ในเครื่องโกนหนวดซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บทรงหนวดและเล็มจอน
เรากำลังประหยัดพลาสติกมือหนึ่งในการผลิตของเราด้วยการแทนที่ 30% ของพลาสติกภายในด้วยพลาสติกรีไซเคิล ยิ่งไปกว่านั้น ใบมีดของเรายังทำมาจากเหล็กรีไซเคิล 80% และผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
ชาร์จเครื่องโกนของคุณให้เต็มภายใน 1 ชั่วโมงด้วยแท่นวาง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ทั้งในการชาร์จอุปกรณ์อย่างสะดวกและในการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ
เครื่องโกนหนวด Philips เครื่องแรกที่มีจอแสดงผล OLED แบบไดนามิก เผยให้เห็นทุกคุณสมบัติของเครื่องโกนหนวดและการแจ้งเตือนด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดและลื่นไหล อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำ SkinIQ สถานะแบตเตอรี่ คำแนะนำในการทำความสะอาด และอื่นๆ
ระบบชาร์จขั้นสูงนี้ทำให้คุณมีตัวเลือกที่สะดวกสบายอยู่สองทาง คือ ใช้งานนาน 60 นาทีหลังจากชาร์จเต็มแล้ว หรือชาร์จด่วนเพื่อโกนเพียงครั้งเดียว
ทำให้เครื่องโกนหนวดของคุณสมบูรณ์แบบด้วยการจับคู่เครื่องโกนหนวดของคุณกับแอป Philips Shaving**** ติดตามการโกนครั้งต่อครั้งและผิวหน้าของคุณ ปรับแต่งการโกนให้เหมาะกับความต้องการของคุณและพัฒนาเทคนิคของคุณในการโกนให้ใกล้เคียงกับผิวมากที่สุด
ปรับการโกนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยการโกนได้ทั้งตอนแบบเปียกและแห้ง คุณสามารถโกนแบบแห้งได้อย่างสบายหรือโกนแบบเปียกที่ให้ความสดชื่น คุณสามารถโกนด้วยเจลหรือโฟมแม้ในขณะอาบน้ำได้
หัวเปลี่ยน SmartClick
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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