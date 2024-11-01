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  • ความเรียบเนียนเหนือชั้น* ความสบายผิวในแบบของคุณ ความเรียบเนียนเหนือชั้น* ความสบายผิวในแบบของคุณ ความเรียบเนียนเหนือชั้น* ความสบายผิวในแบบของคุณ

    Shaver series 9000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียกที่มี SkinIQ

    S9982/50

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ความเรียบเนียนเหนือชั้น* ความสบายผิวในแบบของคุณ

    พบกับเครื่องโกนที่ชาญฉลาดที่สุดในโลก เครื่องโกน Philips ซีรีส์ 9000 ซึ่งทำงานด้วย AI โกนหนวดเสมอระดับผิวด้วยระบบการโกนแบบยกและตัด พร้อมด้วยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ให้ฟีดแบคแรงกดแบบเรียลไทม์เพื่อการปกป้องผิว

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿12,990.00

    Shaver series 9000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียกที่มี SkinIQ

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    ความเรียบเนียนเหนือชั้น* ความสบายผิวในแบบของคุณ

    เพื่อความเรียบเนียนเหนือชั้น แม้กับหนวดเคราที่ไม่ได้โกนมา 5 วัน

    • แนบสนิทเสมอระดับผิวหนัง
    • ใบมีด Dual SteelPrecision
    • เซ็นเซอร์การ์ดป้องกันแรงกด
    • หัวโกน 360-D Flexing
    แนบสนิทเสมอระดับผิวหนังด้วยระบบการโกนแบบ Lift & Cut

    แนบสนิทเสมอระดับผิวหนังด้วยระบบการโกนแบบ Lift & Cut

    เทคโนโลยีการหมุนแบบ Lift & Cut ที่จดสิทธิบัตรของเราจะยกขนออกจากรากขนอย่างนุ่มนวล ก่อนจะตัดอย่างแม่นยำโดยแนบสนิทเสมอระดับผิวหนัง (สูงสุด 0.00 มม. จากผิวหนัง) โดยไม่ให้ใบมีดสัมผัสกับผิวหนังเลย

    ตัดเส้นขนทุกทิศทางด้วยใบมีดแบบหมุน 360 องศา

    ตัดเส้นขนทุกทิศทางด้วยใบมีดแบบหมุน 360 องศา

    เครื่องโกนแบบหมุน Philips ออกแบบโดยเฉพาะตามการขึ้นของเส้นขนโดยธรรมชาติ จับเส้นขนทุกเส้นที่ขึ้นในทุกทิศทางด้วยใบมีดแบบหมุน 360 องศา การตัดสูงสุด 150,000 ครั้งต่อนาทีทำให้ใบมีด Dual SteelPrecision โกนเส้นขนได้มากขึ้นต่อการลากหนึ่งครั้ง**

    มีแรงกดเหมาะสมที่สุดอยู่เสมอด้วยเซ็นเซอร์การ์ดป้องกันแรงกด

    มีแรงกดเหมาะสมที่สุดอยู่เสมอด้วยเซ็นเซอร์การ์ดป้องกันแรงกด

    การใช้แรงกดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความแนบสนิทและการปกป้องผิว เซ็นเซอร์ขั้นสูงในเครื่องโกนหนวดจะอ่านแรงกดที่คุณใช้ และนวัตกรรมสัญญาณไฟจะแสดงขึ้นเมื่อคุณกดแรงเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อให้การโกนหนวดที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

    ปรับตามเค้าโครงหน้าของคุณด้วยหัวโกน 360-D Flexing

    ปรับตามเค้าโครงหน้าของคุณด้วยหัวโกน 360-D Flexing

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าและแม้แต่คอของคุณ มีหัวโกนที่ยืดหยุ่นได้เต็มที่ซึ่งหมุนได้ 360° เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบาย

    เรียบลื่นขึ้น 30%** ไหลลื่นด้วยชั้นเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง

    เรียบลื่นขึ้น 30%** ไหลลื่นด้วยชั้นเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง

    ชั้นเคลือบเพื่อการปกป้องจะอยู่ระหว่างหัวโกนกับผิวของคุณ โดยสร้างขึ้นจากเม็ดบีทไมโครเทคโนโลยี 250,000 เม็ดต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร ชั้นเคลือบนี้จะทำให้เครื่องโกนไหลลื่นขึ้น 30%** เพื่อให้ระคายเคืองน้อยที่สุด

    ปรับความหนาแน่นของเม็ดบีทด้วยเซ็นเซอร์ Power Adapt​

    ปรับความหนาแน่นของเม็ดบีทด้วยเซ็นเซอร์ Power Adapt​

    เครื่องโกนไฟฟ้ามีเทคโนโลยีตรวจจับขนบนใบหน้าที่ชาญฉลาดซึ่งอ่านความหนาแน่นของเส้นขนได้ 500 ครั้งต่อวินาที เซ็นเซอร์ Power Adapt จะปรับพลังการตัดโดยอัตโนมัติเพื่อการโกนอย่างง่ายดายและอ่อนโยน

    ทำความสะอาดได้ลึกในเวลาเพียง 1 นาทีเพื่อการโกนที่ถูกสุขอนามัย

    ทำความสะอาดได้ลึกในเวลาเพียง 1 นาทีเพื่อการโกนที่ถูกสุขอนามัย

    พ็อดทำความสะอาดที่ทรงพลัง ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณได้อย่างทั่วถึงในเวลาเพียง 1 นาทีช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พ็อดมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอาดด้วยน้ำกว่า 10 เท่า***** ด้วยพ็อดทำความสะอาดที่เล็กที่สุดในโลก คุณจึงจัดเก็บได้ง่ายและใช้งานได้ทุกที่

    ที่เล็มหนวดอันแม่นยำรวมอยู่ในด้ามจับ

    ที่เล็มหนวดอันแม่นยำรวมอยู่ในด้ามจับ

    แต่งทรงให้ดูดีโดยใช้ที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัปของเครื่องโกนหนวดที่ผสานรวมอยู่ในเครื่องโกนหนวดซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บทรงหนวดและเล็มจอน

    ผลิตด้วยความห่วงใยต่อคุณและต่อโลก

    ผลิตด้วยความห่วงใยต่อคุณและต่อโลก

    เรากำลังประหยัดพลาสติกมือหนึ่งในการผลิตของเราด้วยการแทนที่ 30% ของพลาสติกภายในด้วยพลาสติกรีไซเคิล ยิ่งไปกว่านั้น ใบมีดของเรายังทำมาจากเหล็กรีไซเคิล 80% และผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

    การชาร์จทำได้ง่ายดายด้วยแท่นวางที่สะดวกพร้อมใช้อยู่เสมอ

    การชาร์จทำได้ง่ายดายด้วยแท่นวางที่สะดวกพร้อมใช้อยู่เสมอ

    ชาร์จเครื่องโกนของคุณให้เต็มภายใน 1 ชั่วโมงด้วยแท่นวาง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ทั้งในการชาร์จอุปกรณ์อย่างสะดวกและในการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ

    หน้าจอ OLED สำหรับ SkinIQ แบบไดนามิกและการแจ้งเตือนเครื่องโกนหนวด

    หน้าจอ OLED สำหรับ SkinIQ แบบไดนามิกและการแจ้งเตือนเครื่องโกนหนวด

    เครื่องโกนหนวด Philips เครื่องแรกที่มีจอแสดงผล OLED แบบไดนามิก เผยให้เห็นทุกคุณสมบัติของเครื่องโกนหนวดและการแจ้งเตือนด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดและลื่นไหล อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำ SkinIQ สถานะแบตเตอรี่ คำแนะนำในการทำความสะอาด และอื่นๆ

    โกนแบบไร้สายได้ 60 นาทีเมื่อชาร์จเต็ม

    โกนแบบไร้สายได้ 60 นาทีเมื่อชาร์จเต็ม

    ระบบชาร์จขั้นสูงนี้ทำให้คุณมีตัวเลือกที่สะดวกสบายอยู่สองทาง คือ ใช้งานนาน 60 นาทีหลังจากชาร์จเต็มแล้ว หรือชาร์จด่วนเพื่อโกนเพียงครั้งเดียว

    ยกระดับประสบการณ์ในการโกนด้วยแอป Philips Shaving

    ทำให้เครื่องโกนหนวดของคุณสมบูรณ์แบบด้วยการจับคู่เครื่องโกนหนวดของคุณกับแอป Philips Shaving**** ติดตามการโกนครั้งต่อครั้งและผิวหน้าของคุณ ปรับแต่งการโกนให้เหมาะกับความต้องการของคุณและพัฒนาเทคนิคของคุณในการโกนให้ใกล้เคียงกับผิวมากที่สุด

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    ปรับการโกนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยการโกนได้ทั้งตอนแบบเปียกและแห้ง คุณสามารถโกนแบบแห้งได้อย่างสบายหรือโกนแบบเปียกที่ให้ความสดชื่น คุณสามารถโกนด้วยเจลหรือโฟมแม้ในขณะอาบน้ำได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวเปลี่ยน SmartClick

      เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
      RQ585/51 ใส่กับหัวแบบเหลี่ยมไม่ได้

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋า
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
      เครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัว
      มี

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      • ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที

    • ดีไซน์

      สี
      ไอซ์บลู
      การตกแต่ง
      ความหรูหราเหนือกาลเวลา
      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุก ๆ 2 ปีด้วย SH91
      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวโกน 360-D Flexing
      ระบบการโกน
      • ระบบ Lift & Cut
      • ใบมีด Dual SteelPrecision
      เทคโนโลยี SkinIQ
      • เซ็นเซอร์การ์ดป้องกันแรงกด
      • การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง
      • เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
      • เซ็นเซอร์ Power Adapt

    • ใช้งานง่าย

      จอแสดงผล
      % แสดงระดับแบตเตอรี่
      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      การทำความสะอาด
      • เปิดด้วยปุ่มเดียว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • เปรียบเทียบกับ Philips ซีรีส์ 9000 ที่เป็นรุ่นก่อน
    • *เทียบกับเครื่องโกน Philips 3000 series ทดลองกับเคราที่ทิ้งไว้ไม่โกน 3 วัน
    • * * เมื่อเทียบกับวัสดุที่ไม่เคลือบ
    • * * * อ้างอิงตามผู้ใช้ Philips series S7000 และผู้ใช้แอป Philips Shaving ในปี 2019
    • * * * * เปรียบเทียบเศษวัสดุที่ใช้ในการโกนหลังจากใช้น้ำยาทำความสะอาดเทียบกับน้ำในตลับ

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