SCF651/27
วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม
จุกนมรูปแบบใหม่ของเราช่วยให้ขวดนมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ จุกนมของเรามีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ ที่ล้ำสมัยสำหรับให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนได้ดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยของคุณ ในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมดูประโยชน์ทั้งหมด
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จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม
อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น
การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย
จุกนมผลิตจากซิลิโคน - วัสดุปราศจาก BPA (เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2011/8/EU)
Philips Avent มีอัตราการไหลแตกต่างกันถึงสี่ระดับเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของทารก เกณฑ์อายุของทารกเป็นตัวบ่งชี้อย่างคร่าวๆ สำหรับการเพิ่มอัตราการไหลต่างๆ ตามอายุ Philips Avent มีจุกนมสำหรับทารกแรกเกิด 1 รู (เด็กแรกเกิดขึ้นไป), จุกนมไหลช้า 2 รู (1 เดือนขึ้นไป), จุกนมนิ่มไหลปานกลาง 3 รู (3 เดือนขึ้นไป) และจุกนมไหลเร็ว 4 รู (6 เดือนขึ้นไป) จุกนมทุกรุ่นมีจำหน่ายในแบบแพ็คคู่
เราขอแนะนำให้ใช้จุกนม Natural กับขวดนม Natural เท่านั้น
การออกแบบ
วัสดุ
สิ่งที่ให้มา
จุกนม
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
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