คำค้นหา

  • วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    Philips Avent จุกนมรุ่น Natural

    SCF651/27

    วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    จุกนมรูปแบบใหม่ของเราช่วยให้ขวดนมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ จุกนมของเรามีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ ที่ล้ำสมัยสำหรับให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนได้ดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยของคุณ ในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿350.00

    Philips Avent จุกนมรุ่น Natural

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู จุกขวดนมทารก ทั้งหมด

    วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    จุกนม Avent ที่มีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้

    • 2 ชิ้น
    • อัตราการไหลสำหรับเด็กแรกเกิด
    • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย

    จุกนมปราศจาก BPA

    จุกนมปราศจาก BPA

    จุกนมผลิตจากซิลิโคน - วัสดุปราศจาก BPA (เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2011/8/EU)

    อัตราการไหลที่แตกต่างกันสำหรับการป้อนนมลูกที่สบายที่สุด

    Philips Avent มีอัตราการไหลแตกต่างกันถึงสี่ระดับเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของทารก เกณฑ์อายุของทารกเป็นตัวบ่งชี้อย่างคร่าวๆ สำหรับการเพิ่มอัตราการไหลต่างๆ ตามอายุ Philips Avent มีจุกนมสำหรับทารกแรกเกิด 1 รู (เด็กแรกเกิดขึ้นไป), จุกนมไหลช้า 2 รู (1 เดือนขึ้นไป), จุกนมนิ่มไหลปานกลาง 3 รู (3 เดือนขึ้นไป) และจุกนมไหลเร็ว 4 รู (6 เดือนขึ้นไป) จุกนมทุกรุ่นมีจำหน่ายในแบบแพ็คคู่

    ใช้งานร่วมกันได้กับขวดนม Philips Avent Natural

    เราขอแนะนำให้ใช้จุกนม Natural กับขวดนม Natural เท่านั้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การออกแบบ

      ดีไซน์จุกนม
      • รูปทรงเหมือนทรวงอก
      • อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่สบายไม่เหมือนใคร
      • กว้างพิเศษ

    • วัสดุ

      จุกนม
      • ซิลิโคน
      • ปลอดสาร BPA*

    • สิ่งที่ให้มา

      จุกนมไหลช้า นุ่มสำหรับทารกแรกเกิด
      2  ชิ้น

    • จุกนม

      ความเร็วการไหล
      อัตราการไหลสำหรับเด็กแรกเกิด
      รู
      1 รู
      เดือน
      เด็กแรกเกิดขึ้นไป

    • ฟังก์ชัน

      วาล์วป้องกันอาการโคลิค
      ระบบป้องกันอาการโคลิคขั้นสูง
      ดูดติด
      • สลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมได้ง่าย
      • ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
      จุกนม
      • อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่สบายไม่เหมือนใคร
      • จุกนมนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0-6 เดือน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด