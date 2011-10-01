SCY763/02
มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
จุกนมป้องกันอาการโคลิคที่มีการไหลระดับ 3 มีวาล์วในตัวที่ไล่ลมออกจากท้องของลูกน้อยได้ แนะนำสำหรับลูกน้อยอายุ 3 เดือนขึ้นไปดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
วาล์วป้องกันอาการโคลิคของเราได้ออกแบบมาให้มีการไล่อากาศออกจากท้องของทารกเพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* เมื่อลูกน้อยดูดนม ระบบวาล์วจะโค้งงอเพื่อช่วยให้อากาศผ่านเข้าไปในขวดนม ป้องกันการเกิดสุญญากาศขึ้น แล้วระบายอากาศนั้นไปยังส่วนท้ายของขวดนม เป็นการไล่อากาศออกจากท้องของทารกเพื่อที่จะช่วยลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว
รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมได้อย่างปลอดภัยและผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างสบายไม่ติดขัด
จุกนมออกแบบเพื่อให้ดูดติดได้มั่นคง ดูดได้ไม่ขาดตอน
ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ!
จุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent มีการไหลให้เลือกหลายอัตราเพื่อตามให้ทันการเติบโตของลูกน้อย เราขอแนะนำให้เปลี่ยนจุกนมทุก 3 เดือนด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย โดยต้องใช้ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent กับจุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent เท่านั้น
เราลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จุกนมของเราเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มาจากแหล่งที่รับผิดชอบ 100% ผลลัพธ์คือ การใช้พลาสติกลดลง 300 ตันต่อปี ** และใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลง 88% * ลดผลกระทบต่อโลกของเราให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
จุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA (ซิลิโคน)
สามารถใช้งานร่วมกับขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ที่มีหรือไม่มีตัวระบายอากาศ AirFree ก็ได้
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