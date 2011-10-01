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  • มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    Philips Avent จุกนมป้องกันอาการโคลิค

    SCY764/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    จุกนมป้องกันอาการโคลิคที่มีการไหลระดับ 4 มีวาล์วในตัวที่ไล่ลมออกจากท้องของลูกน้อยได้ แนะนำสำหรับลูกน้อยอายุ 6 เดือนขึ้นไป

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿270.00

    Philips Avent จุกนมป้องกันอาการโคลิค

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    มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    ออกแบบเพื่อลดก๊าซในกระเพาะ

    • 2 ชิ้น
    • การไหลระดับ 4
    • 6 เดือนขึ้นไป
    ระบบป้องกันอาการโคลิคพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอาการจุกเสียดแบบโคลิค*

    ระบบป้องกันอาการโคลิคพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอาการจุกเสียดแบบโคลิค*

    วาล์วป้องกันอาการโคลิคของเราได้ออกแบบมาให้มีการไล่อากาศออกจากท้องของทารกเพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* เมื่อลูกน้อยดูดนม ระบบวาล์วจะโค้งงอเพื่อช่วยให้อากาศผ่านเข้าไปในขวดนม ป้องกันการเกิดสุญญากาศขึ้น แล้วระบายอากาศนั้นไปยังส่วนท้ายของขวดนม เป็นการไล่อากาศออกจากท้องของทารกเพื่อที่จะช่วยลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว

    ผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างไม่ติดขัด

    ผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างไม่ติดขัด

    รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมได้อย่างปลอดภัยและผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างสบายไม่ติดขัด

    รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมติดได้มั่นคง

    รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมติดได้มั่นคง

    จุกนมออกแบบเพื่อให้ดูดติดได้มั่นคง ดูดได้ไม่ขาดตอน

    อุปกรณ์ตั้งแต่การป้อนนมจากเต้านมไปจนถึงถ้วยสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

    อุปกรณ์ตั้งแต่การป้อนนมจากเต้านมไปจนถึงถ้วยสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

    ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ!

    มีอัตราการไหลให้เลือกหลายช่วงสำหรับลูกน้อยวัยกำลังโตของคุณ

    มีอัตราการไหลให้เลือกหลายช่วงสำหรับลูกน้อยวัยกำลังโตของคุณ

    จุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent มีการไหลให้เลือกหลายอัตราเพื่อตามให้ทันการเติบโตของลูกน้อย เราขอแนะนำให้เปลี่ยนจุกนมทุก 3 เดือนด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย โดยต้องใช้ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent กับจุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent เท่านั้น

    บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำถึง 80%*

    บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำถึง 80%*

    เราลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จุกนมของเราเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มาจากแหล่งที่รับผิดชอบ 100% ผลลัพธ์คือ การใช้พลาสติกลดลง 300 ตันต่อปี *** และใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลง 88%** ลดผลกระทบต่อโลกของเราให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

    จุกนมนี้ปลอดสาร BPA****

    จุกนมนี้ปลอดสาร BPA****

    จุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA (ซิลิโคน)

    สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันอาการโคลิคทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันอาการโคลิคทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ที่มีหรือไม่มีตัวระบายอากาศ AirFree ก็ได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      จุกนม
      • ซิลิโคน
      • ปลอดสาร BPA****

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนม
      2  ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      วาล์วป้องกันอาการโคลิค
      ช่วยลดการกลืนอากาศ
      จุกนม
      ผิวสัมผัสแบบร่องที่ง่ายต่อการดูดติดช่วยป้องกันจุกนมหดตัว รับรองว่าเป็นระบบป้องกันอาการโคลิค
      ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
      ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เมื่ออายุได้ 2 สัปดาห์ ทารกที่กินนมจากขวดนม Philips Avent มีอาการจุกเสียดน้อยลง และงอแงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในเวลากลางคืน เมื่อเทียบกับทารกที่กินนมจากขวดนมยี่ห้ออื่น การออกแบบจุกนมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันไม่ให้จุกนมยุบ ป้องกันการกลืนอากาศเข้าไปในร่างกายและการหยุดระหว่างให้นมได้ ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาการจุกเสียดคืออะไร และส่งผลต่อทารกอย่างไร อาการจุกเสียดเกิดจากการกลืนอากาศขณะให้นม ซึ่งทำให้ระบบย่อยอาหารของทารกไม่สบายตัว อาการต่างๆ ได้แก่ การร้องไห้ งอแง ท้องอืด และแหวะนม
    • *เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบก่อนหน้านี้
    • **อิงตามยอดขายจุกนมประจำปีทั่วโลก โดยใช้น้ำหนักสุทธิของกล่องจุกนมพลาสติก
    • ***ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011

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