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  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

    Philips Avent Natural Response จุกนม

    SCY964/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

    จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น โดยลูกน้อยจะสามารถดูด กลืน และหายใจได้ตามจังหวะธรรมชาติ เสมือนกำลังดูดนมจากเต้านมแม่ ทำให้สลับดูดนมจากเต้านมและขวดนมได้ง่าย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿310.00

    Philips Avent Natural Response จุกนม

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    รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

    จุกนมที่ดูดได้ราวกับเต้านมแม่

    • จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติ
    • 2 ชิ้น
    • จุกนมไหลเร็ว
    จุกนมจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น

    จุกนมจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น

    จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะดูดได้ตามจังหวะการดูดนมธรรมชาติของลูกน้อย ทำให้สลับดูดนมระหว่างเต้านมกับขวดนมได้ง่าย จุกนมมีช่องเปิดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น ฉะนั้นตอนที่ลูกน้อยหยุดพักเพื่อกลืนและหายใจ นมก็จะหยุดไหลด้วยเหมือนกัน

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจุกนมทรงหน้าอก

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจุกนมทรงหน้าอก

    จุกนมมีลักษณะกว้างนุ่มและยืดหยุ่น ออกแบบเพื่อลอกเลียนแบบรูปทรงและความรู้สึกอย่างเต้านมจริง ช่วยให้ลูกน้อยยึดจุกนมและดูดนมได้สบาย

    ออกแบบเพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    ออกแบบเพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    วาล์วป้องกันอาการโคลิคออกแบบเพื่อไล่อากาศออกระหว่างดูดนมเพื่อช่วยลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว

    การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

    การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

    We all learn at our own pace. Suckling is a skill and some babies develop it quicker than others. That’s why some babies might initially benefit from our “First Flow” nipple (Nipple 0) before progressing to the Natural Response nipples. Switch to “First Flow” nipple when your baby takes longer than 20 minutes to drink 50 ml/1.7 oz using the Natural Response nipples. Try a Natural Response nipple with a higher flow rate if your baby is playing with the nipple instead of drinking or seems frustrated. If feeding difficulties persist, consult a healthcare professional.

    ดีไซน์จุกนมแบบไม่มีนมหยดป้องกันไม่ให้มีนมหกหายไป

    ดีไซน์จุกนมแบบไม่มีนมหยดป้องกันไม่ให้มีนมหกหายไป

    ช่องเปิดของจุกนมออกแบบให้มีนมไหลเฉพาะตอนที่ลูกน้อยดูดนมเท่านั้น คุณเลยมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดทำนมหกหายไปไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก

    ช่วงอัตราการไหลที่มีให้เลือก

    ช่วงอัตราการไหลที่มีให้เลือก

    ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายเพื่อให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกน้อยและปรับแต่งขวดนมในแบบของคุณ จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม

    ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบนำการไหลแบบใหม่

    ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบนำการไหลแบบใหม่

    เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบนำการไหลตามจังหวะ เริ่มด้วยจุกนมที่มากับขวดนม ลองลดการไหลลงหากน้ำนมไหลออกจากปากของทารกหรือทารกกำลังกลืน ลองเพิ่มการไหลเเรงขึ้นหากทารกเล่นกับจุกนมแทนที่จะดื่มนมหรือดูหงุดหงิด ในขณะที่เราทำการอัปเดตนี้ คุณอาจได้รับขวดนมแบบใดแบบหนึ่ง

    บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำถึง 80%*

    บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำถึง 80%*

    เราลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จุกนมของเราเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มาจากแหล่งที่รับผิดชอบ 100% ผลลัพธ์คือ การใช้พลาสติกลดลง 300 ตันต่อปี ** และใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลง 88% * ลดผลกระทบต่อโลกของเราให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

    ใจเย็นรอลูกน้อยปรับตัว

    ใจเย็นรอลูกน้อยปรับตัว

    ขวดนมทารกแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติต่างจากขวดนมทารกแบบปล่อยไหลอิสระ ต้องลองก่อนสองสามครั้งจึงจะจับทางได้เช่นเดียวกับการดูดนมจากเต้า ธรรมชาติก็อย่างนี้แหละ

    จุกนมและขวดนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติปลอดสาร BPA***

    จุกนมและขวดนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติปลอดสาร BPA***

    ขวดนมและจุกนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA***

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      จุกนม
      • ซิลิโคน
      • ปลอดสาร BPA***

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมไหลไว
      2 ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      ฟีเจอร์ของจุกนม
      • ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
      • ดีไซน์แบบไม่หยด
      • นุ่มและยืดหยุ่น
      • วาล์วป้องกันอาการโคลิค

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า
    • *อิงตามยอดขายจุกนมประจำปีทั่วโลก โดยใช้น้ำหนักสุทธิของกล่องจุกนมพลาสติก
    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011

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