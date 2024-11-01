ชุดหูฟังทีวี
หูฟังทีวีสเตอริโอ
หูฟังขนาดใหญ่เพื่อความสุนทรีย์ในการรับฟังจากเครื่องเสียง Hi-Fi และโทรทัศน์มีตัวสะท้อนเสียงเพื่อให้เสียงเบสที่ดีขึ้น ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หูฟังทีวีสเตอริโอ
สำหรับใช้กับโทรทัศน์
ครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
ฝาครอบหูขนาดใหญ่จาก Philips นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม
ฟองน้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยรูปทรงที่พิเศษและวัสดุชนิดเยี่ยมของแผ่นรองหูฟัง ชุดหูฟัง Philips จึงสวมใส่ได้กระชับพอดีและแสนสบาย สามารถป้องกันเสียงดังเล็ดลอดออกมาและเพิ่มพลังเสียงเบสอีกด้วยแผ่นรองหูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้โค้งกระชับเข้ากับพื้นที่บริเวณรอบๆ ใบหูได้อย่างลงตัวพอดี
ความยาวที่เหมาะกับการรับชมทีวีในระยะไกล
สายเคเบิลยาวพิเศษ 6 เมตรสำหรับการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับทีวีหรือเครื่องเล่นเสียง
ปุ่มควบคุมระดับเสียงในสายที่ทำให้ปรับระดับเสียงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
ปรับระดับเสียงในระดับที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเดินไปปรับที่ชุดเครื่องเสียง
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
ปิด
- การตอบสนองต่อความถี่
-
9 - 23 000
เฮิร์ตซ์
- ไดอะแฟรม
-
Mylar dome
- ประเภทแม่เหล็ก
-
เฟอร์ไรต์
- คอยล์เสียง
-
ทองแดง
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
40
มม.
- ความไว
-
95
dB
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
50
mW
- ความต้านทาน
-
32
ohm
-
การเชื่อมต่อ
- ประเภทสายเคเบิล
-
OFC
- การต่อสายเคเบิล
-
ขนานสองสาย, สมมาตร
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ
-
ชุบโครเมียม
- ความยาวสายเคเบิล
-
6
ม.
- ช่องเสียบ
-
3.5 & 6.3
มม.
-
ด้านนอกกล่อง
- EAN
-
87 10895 95740 3
- ความยาว
-
69
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
41
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
13.2
กก.
- ความสูง
-
49
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
6.792
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
6.408
กก.
-
สะดวกสบาย
- การควบคุมระดับเสียง
-
มี
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
39.8
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
6
- ความกว้าง
-
32.9
ซม.
- ความสูง
-
22.3
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
1.698
กก.
- น้ำหนักรวม
-
2.94
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
1.242
กก.
- EAN
-
87 10895 95739 7
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
24.5
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง
-
ทั้งสอง
- ความกว้าง
-
19.5
ซม.
- ความลึก
-
10.7
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
87 10895 94588 2
- น้ำหนักรวม
-
0.404
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.283
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.121
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
18.3
ซม.
- ความกว้าง
-
17.4
ซม.
- ความลึก
-
9.7
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.283
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- ตัวแปลงเต้าเสียบ
-
3.5 - 6.3
มม.
มีอะไรในกล่อง
รายการอื่นๆ ในกล่อง
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงในสาย
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