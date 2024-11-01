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  • หูฟังทีวีสเตอริโอ หูฟังทีวีสเตอริโอ หูฟังทีวีสเตอริโอ

    ชุดหูฟังทีวี

    SHP2500/97

    หูฟังทีวีสเตอริโอ

    หูฟังขนาดใหญ่เพื่อความสุนทรีย์ในการรับฟังจากเครื่องเสียง Hi-Fi และโทรทัศน์มีตัวสะท้อนเสียงเพื่อให้เสียงเบสที่ดีขึ้น

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    ชุดหูฟังทีวี

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    หูฟังทีวีสเตอริโอ

    สำหรับใช้กับโทรทัศน์

    • แบบครอบหู

    ครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม

    ฝาครอบหูขนาดใหญ่จาก Philips นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

    ฟองน้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น

    ด้วยรูปทรงที่พิเศษและวัสดุชนิดเยี่ยมของแผ่นรองหูฟัง ชุดหูฟัง Philips จึงสวมใส่ได้กระชับพอดีและแสนสบาย สามารถป้องกันเสียงดังเล็ดลอดออกมาและเพิ่มพลังเสียงเบสอีกด้วยแผ่นรองหูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้โค้งกระชับเข้ากับพื้นที่บริเวณรอบๆ ใบหูได้อย่างลงตัวพอดี

    ความยาวที่เหมาะกับการรับชมทีวีในระยะไกล

    สายเคเบิลยาวพิเศษ 6 เมตรสำหรับการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับทีวีหรือเครื่องเล่นเสียง

    ปุ่มควบคุมระดับเสียงในสายที่ทำให้ปรับระดับเสียงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

    ปรับระดับเสียงในระดับที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเดินไปปรับที่ชุดเครื่องเสียง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      ปิด
      การตอบสนองต่อความถี่
      9 - 23 000  เฮิร์ตซ์
      ไดอะแฟรม
      Mylar dome
      ประเภทแม่เหล็ก
      เฟอร์ไรต์
      คอยล์เสียง
      ทองแดง
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40  มม.
      ความไว
      95  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      50  mW
      ความต้านทาน
      32  ohm

    • การเชื่อมต่อ

      ประเภทสายเคเบิล
      OFC
      การต่อสายเคเบิล
      ขนานสองสาย, สมมาตร
      ผิวของตัวเชื่อมต่อ
      ชุบโครเมียม
      ความยาวสายเคเบิล
      6  ม.
      ช่องเสียบ
      3.5 & 6.3  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      EAN
      87 10895 95740 3
      ความยาว
      69  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      41  ซม.
      น้ำหนักรวม
      13.2  กก.
      ความสูง
      49  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      6.792  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      6.408  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      39.8  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      6
      ความกว้าง
      32.9  ซม.
      ความสูง
      22.3  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      1.698  กก.
      น้ำหนักรวม
      2.94  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.242  กก.
      EAN
      87 10895 95739 7

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      24.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      10.7  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      87 10895 94588 2
      น้ำหนักรวม
      0.404  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.283  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.121  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18.3  ซม.
      ความกว้าง
      17.4  ซม.
      ความลึก
      9.7  ซม.
      น้ำหนัก
      0.283  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      ตัวแปลงเต้าเสียบ
      3.5 - 6.3  มม.

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • ปุ่มควบคุมระดับเสียงในสาย
    Badge-D2C

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