TAA6709DG/97
เปิดหู เปิดใจ ก้าวไปให้สุดทาง
ลุยให้เต็มที่กับหูฟังแบบเปิดหู True Wireless ที่ใส่ได้พอดีเสมอ! ดีไซน์ตะขอเกี่ยวหูนุ่มสบาย ช่วยให้หูฟังอยู่กับที่ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวในท่าทางไหนก็ตาม และด้วยดีไซน์แบบเปิดหู คุณจึงได้ยินทั้งเสียงเพลงโปรดและเสียงรอบตัวไปพร้อมกันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังเอียร์บัดดีไซน์แบบเกาะหูหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องลองจุกหูฟังเพื่อหาไซซ์ที่ใช่อีกต่อไป ขอเกี่ยวหูที่สวมใส่สบายจะคล้องรอบใบหู และส่วนปลายขอเกี่ยวที่ทำจากยางจะเกาะด้านหลังใบหูอย่างนุ่มนวล เพื่อการสวมใส่ที่พอดี เพิ่มความมั่นใจว่าจะไม่หลุด
เพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพดี พร้อมเสียงเบสที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะฟังเพลง หนังสือเสียง พอดคาสต์ หรือเพลย์ลิสต์ออกกำลังกาย! หูฟังแต่ละข้างจะเกาะอยู่ที่ส่วนโค้งของหูชั้นนอกอย่างมั่นคง และไดรเวอร์ที่แม่นยำจะขับเสียงตรงเข้าสู่ช่องหูโดยที่ไม่ซีลช่องหู คุณจึงยังคงได้ยินเสียงรอบข้าง
เดินป่า วิ่งกลางสายฝน หมดกังวลเรื่องเหงื่อ ความชื้น หรือฝุ่น เพราะหูฟังแบบเกาะหูรุ่นนี้ได้มาตรฐาน IP55 จึงไม่มีข้ออ้างให้นอนเล่นอยู่บนโซฟาอีกต่อไป! ไฟเปิดเวลาวิ่งช่วยให้คนอื่นสังเกตเห็นคุณเวลาอยู่ข้างนอกตอนกลางคืน
เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว เพียงใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 5 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้ และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้
มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหน สามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าได้ในแอปคู่หู Philips Headphones
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
เวลาคุยโทรศัพท์ ไมโครโฟนเทคโนโลยี Beamforming จะตรวจจับเสียงของคุณอย่างแม่นยำ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ
แอปคู่หูของเราเป็นได้มากกว่าแค่เครื่องเล่นดนตรีประกอบการออกกำลังกาย! เลือกเสียงบรรยากาศเพื่อฟังเสียงธรรมชาติหรือดนตรีบรรเลงระหว่างอาบน้ำ เหมาะสำหรับการคูลดาวน์หลังออกกำลังกาย หรือฟังคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) เพื่อช่วยผ่อนคลายหรือฝึกสมาธิ ไม่ว่าจะเปิดฟังโดดๆ เปิดคู่กับเพลง หรือใช้เป็นเสียงพื้นหลังของเสียงบรรยากาศก็ได้
