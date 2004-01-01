คำค้นหา

    6000 series หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกี่ยวหูสำหรับเล่นกีฬา

    TAA6709DG/97

    เปิดหู เปิดใจ ก้าวไปให้สุดทาง

    ลุยให้เต็มที่กับหูฟังแบบเปิดหู True Wireless ที่ใส่ได้พอดีเสมอ! ดีไซน์ตะขอเกี่ยวหูนุ่มสบาย ช่วยให้หูฟังอยู่กับที่ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวในท่าทางไหนก็ตาม และด้วยดีไซน์แบบเปิดหู คุณจึงได้ยินทั้งเสียงเพลงโปรดและเสียงรอบตัวไปพร้อมกัน

    6000 series หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกี่ยวหูสำหรับเล่นกีฬา

    เปิดหู เปิดใจ ก้าวไปให้สุดทาง

    • หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะหู
    • ส่งผ่านเสียงผ่านอากาศ
    • กันฝุ่น/น้ำระดับ IP55
    • เล่นได้นานถึง 28 ชั่วโมง
    หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะหู ได้ยินเสียงรอบตัว เพลิดเพลินกับทุกจังหวะดนตรี

    หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะหู ได้ยินเสียงรอบตัว เพลิดเพลินกับทุกจังหวะดนตรี

    หูฟังเอียร์บัดดีไซน์แบบเกาะหูหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องลองจุกหูฟังเพื่อหาไซซ์ที่ใช่อีกต่อไป ขอเกี่ยวหูที่สวมใส่สบายจะคล้องรอบใบหู และส่วนปลายขอเกี่ยวที่ทำจากยางจะเกาะด้านหลังใบหูอย่างนุ่มนวล เพื่อการสวมใส่ที่พอดี เพิ่มความมั่นใจว่าจะไม่หลุด

    ส่งผ่านเสียงผ่านอากาศ ไม่มีอะไรอยู่ในช่องหูของคุณนอกจากเสียงเพลง

    ส่งผ่านเสียงผ่านอากาศ ไม่มีอะไรอยู่ในช่องหูของคุณนอกจากเสียงเพลง

    เพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพดี พร้อมเสียงเบสที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะฟังเพลง หนังสือเสียง พอดคาสต์ หรือเพลย์ลิสต์ออกกำลังกาย! หูฟังแต่ละข้างจะเกาะอยู่ที่ส่วนโค้งของหูชั้นนอกอย่างมั่นคง และไดรเวอร์ที่แม่นยำจะขับเสียงตรงเข้าสู่ช่องหูโดยที่ไม่ซีลช่องหู คุณจึงยังคงได้ยินเสียงรอบข้าง

    IP55 หมดกังวลเมื่อต้องลุยฝน ลุยฝุ่น

    IP55 หมดกังวลเมื่อต้องลุยฝน ลุยฝุ่น

    เดินป่า วิ่งกลางสายฝน หมดกังวลเรื่องเหงื่อ ความชื้น หรือฝุ่น เพราะหูฟังแบบเกาะหูรุ่นนี้ได้มาตรฐาน IP55 จึงไม่มีข้ออ้างให้นอนเล่นอยู่บนโซฟาอีกต่อไป! ไฟเปิดเวลาวิ่งช่วยให้คนอื่นสังเกตเห็นคุณเวลาอยู่ข้างนอกตอนกลางคืน

    เล่นได้นานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบาง

    เล่นได้นานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบาง

    เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบตอย่างรวดเร็ว เพียงใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 5 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้ และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

    ปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังได้

    ปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังได้

    มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหน สามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าได้ในแอปคู่หู Philips Headphones

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    คุยชัดยิ่งขึ้นแม้อยู่ระหว่างเดินทาง คู่สนทนาจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน

    คุยชัดยิ่งขึ้นแม้อยู่ระหว่างเดินทาง คู่สนทนาจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน

    เวลาคุยโทรศัพท์ ไมโครโฟนเทคโนโลยี Beamforming จะตรวจจับเสียงของคุณอย่างแม่นยำ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ

    แอป Philips Headphones คู่หูของคนใส่ใจสุขภาพ

    แอป Philips Headphones คู่หูของคนใส่ใจสุขภาพ

    แอปคู่หูของเราเป็นได้มากกว่าแค่เครื่องเล่นดนตรีประกอบการออกกำลังกาย! เลือกเสียงบรรยากาศเพื่อฟังเสียงธรรมชาติหรือดนตรีบรรเลงระหว่างอาบน้ำ เหมาะสำหรับการคูลดาวน์หลังออกกำลังกาย หรือฟังคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) เพื่อช่วยผ่อนคลายหรือฝึกสมาธิ ไม่ว่าจะเปิดฟังโดดๆ เปิดคู่กับเพลง หรือใช้เป็นเสียงพื้นหลังของเสียงบรรยากาศก็ได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      150 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      18 x 10 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      30 mW
      ความไว
      91dB(1KHz, -10dBFS)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • SBC
      • AAC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      28.50  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22.50  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.149  กก.
      ความสูง
      26.00  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 15966 9
      น้ำหนักสุทธิ
      2.28  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.869  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      กันน้ำ
      IP55
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส
      ไฟ LED นิรภัย
      มี

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      13.30  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.50  ซม.
      ความสูง
      12.00  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.29  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.472  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.182  กก.
      GTIN
      2 48 95229 15966 6

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      7 + 21  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      5 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (Built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (Built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      10.1  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      580  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      58  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      12.7  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      12.6  ซม.
      ความลึก
      3.2  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 15966 2
      น้ำหนักรวม
      0.135  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.095  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.04  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      เทาดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายเกี่ยวหู
      ที่ครอบหู
      โอเพนเอียร์
      ชนิดใส่ในหู
      เปิดพอดี

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ขนาด

      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      7.50 x 5.50 x 1.80 ซม.
      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      8.50 x 6.00 x 2.50 ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.073 กก.

