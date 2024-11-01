TAE1205BK/00
เสียงเพลงแบบไร้สายพันกัน
ให้ดนตรีอยู่ใกล้ๆ ตัวคุณ หูฟังไร้สายที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นได้นี้จะให้เสียงคุณภาพเยี่ยม ใส่สบายแนบพอดีกับหู และเล่นเพลงได้นานถึง 7 ชั่วโมง หากคุณต้องการมากกว่านี้ การชาร์จไฟเร็ว 15 นาทีให้คุณเพลงเล่นได้ยาวนานอีก 1 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยการกันน้ำระดับ IPX4 หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้จึงสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
ปลายปีกยางหูฟังยืดหยุ่นสวมใส่พอดีร่องหูของคุณ ช่วยให้สวมใส่ได้กระชับและการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า ท่ออะคูสติกแบบวงรีและฝาครอบเอียร์บัดที่สามารถเปลี่ยนได้ให้ความกระชับสบายในหู สายหูฟังแบบแบนจะอยู่ด้านหลังคอของคุณอย่างสบายไม่ว่าจะสวมเอียร์บัดอยู่หรือไม่ก็ตาม
หูฟังนี้มีเอียร์บัดแม่เหล็กที่ติดอยู่ด้วยกัน และสายหูฟังแบบแบนที่ป้องกันสายพันกัน เมื่อคุณนำออกจากกระเป๋าหรือกระเป๋ากางเกง คุณจะไม่ต้องแกะสายที่พันกันก่อนที่คุณจะฟังเพลงในรายการเล่นเพลงของคุณได้
รับสาย หยุดรายการเล่นเพลงของคุณชั่วคราว ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟนของคุณ การจับคู่ Smart Bluetooth หมายความว่าหูฟังเหล่านี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ด้วย
ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 8 มม. ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 7 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากพลังงานใกล้หมด การชาร์จไฟเร็ว 15 นาทีจะให้คุณเพลงเล่นได้ยาวนานอีก 1 ชั่วโมง
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ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน
กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งค้างไว้เพื่อให้หูฟัง Bluetooth ไร้สายนี้พร้อมในการจับคู่ เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย
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เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
UPC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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