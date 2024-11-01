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  • เสียงเพลงแบบไร้สายพันกัน เสียงเพลงแบบไร้สายพันกัน เสียงเพลงแบบไร้สายพันกัน

    หูฟังอินเอียร์ไร้สายพร้อมไมโครโฟน

    TAE1205BK/00

    เสียงเพลงแบบไร้สายพันกัน

    ให้ดนตรีอยู่ใกล้ๆ ตัวคุณ หูฟังไร้สายที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นได้นี้จะให้เสียงคุณภาพเยี่ยม ใส่สบายแนบพอดีกับหู และเล่นเพลงได้นานถึง 7 ชั่วโมง หากคุณต้องการมากกว่านี้ การชาร์จไฟเร็ว 15 นาทีให้คุณเพลงเล่นได้ยาวนานอีก 1 ชั่วโมง

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    หูฟังอินเอียร์ไร้สายพร้อมไมโครโฟน

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    เสียงเพลงแบบไร้สายพันกัน

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 8 มม.
    • สวมใส่กระชับและสบาย
    • การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4
    • การแยกสัญญาณรบกวนแบบพาสซีฟที่ยอดเยี่ยม

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ด้วยการกันน้ำระดับ IPX4 หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้จึงสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

    กระชับ ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย

    ปลายปีกยางหูฟังยืดหยุ่นสวมใส่พอดีร่องหูของคุณ ช่วยให้สวมใส่ได้กระชับและการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า ท่ออะคูสติกแบบวงรีและฝาครอบเอียร์บัดที่สามารถเปลี่ยนได้ให้ความกระชับสบายในหู สายหูฟังแบบแบนจะอยู่ด้านหลังคอของคุณอย่างสบายไม่ว่าจะสวมเอียร์บัดอยู่หรือไม่ก็ตาม

    เอียร์บัดแม่เหล็ก สายแบบแบนที่ป้องกันสายพันกัน

    หูฟังนี้มีเอียร์บัดแม่เหล็กที่ติดอยู่ด้วยกัน และสายหูฟังแบบแบนที่ป้องกันสายพันกัน เมื่อคุณนำออกจากกระเป๋าหรือกระเป๋ากางเกง คุณจะไม่ต้องแกะสายที่พันกันก่อนที่คุณจะฟังเพลงในรายการเล่นเพลงของคุณได้

    รีโมทคอนโทรลแบบในสาย สลับจากรายการเพลงเป็นการโทรได้อย่างง่ายดาย

    รับสาย หยุดรายการเล่นเพลงของคุณชั่วคราว ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟนของคุณ การจับคู่ Smart Bluetooth หมายความว่าหูฟังเหล่านี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ด้วย

    ใช้งานได้นาน 7 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB

    ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 8 มม. ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 7 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากพลังงานใกล้หมด การชาร์จไฟเร็ว 15 นาทีจะให้คุณเพลงเล่นได้ยาวนานอีก 1 ชั่วโมง

    ฝาครอบเอียร์บัดทำจากยางที่สามารถเปลี่ยนได้ใน 3 ขนาด

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    ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 8 มม. เสียงที่ยอดเยี่ยม

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    ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส

    ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน

    ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth โดยอัตโนมัติ

    กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งค้างไว้เพื่อให้หูฟัง Bluetooth ไร้สายนี้พร้อมในการจับคู่ เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย

    ปลายปีกยางหูฟังสำหรับความกระชับพอดี การขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า

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    ชาร์จเพียงแค่ 15 นาที ใช้งานได้ถึง 1 ชั่วโมง

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      8 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      108.5 dB (1k Hz)
      การบิด (THD)
      <3% THD
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.1
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      19  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      11.2  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.339  กก.
      ความสูง
      12.8  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      น้ำหนักสุทธิ
      0.132  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.207  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      กันน้ำ
      IPX4
      เอียร์บัดแม่เหล็ก
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      7  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      5 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15mins for 1 hr
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      2.2  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      100  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      60 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.2  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      3  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      น้ำหนักรวม
      0.081  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.044  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.037  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความยาวสายเคเบิล
      64  ซม.
      ความสูง
      1.5  ซม.
      ความกว้าง
      2.5  ซม.
      ความลึก
      0  ซม.
      น้ำหนัก
      0.015  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      สายชาร์จ
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      ใส่ในหู
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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