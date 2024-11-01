TAH5205BK/00
เสียงเบสแบบเต็มๆ
เพียงครอบหูของคุณและสัมผัสเสียงเบส! หูฟังแบบครอบหูไร้สายมีปุ่มเพิ่มเสียงเบสเพื่อให้เสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น คุณสามารถฟังเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมง การชาร์จไฟรวดเร็วและการเชื่อมต่อ Bluetooth อย่างยอดเยี่ยม ทำให้คุณจะไม่พลาดแม้สักจังหวะดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังแบบครอบหูนี้ให้เสียงจากไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 40 มม. ที่ทรงพลังซึ่งให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น เมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงกดปุ่มเพิ่มเสียงเบส คุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันที
คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากแบตเตอรี่เริ่มต่ำลง การชาร์จแบบรวดเร็วเพียง 15 นาทีจะทำให้เล่นเพลงต่อได้ไปอีก 4 ชั่วโมง สายเคเบิลอินไลน์แบบถอดได้ยังให้คุณใช้หูฟังนี้แบบมีสายได้ด้วย
หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ
เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ
หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน คุณก็สามารถข้ามได้โดยการกดปุ่มค้างไว้ หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ก็จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ Bluetooth อัจฉริยะไร้สายนี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
UPC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด