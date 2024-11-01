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  • เสียงเบสแบบเต็มๆ เสียงเบสแบบเต็มๆ เสียงเบสแบบเต็มๆ

    หูฟังไร้สาย

    TAH5205BK/00

    เสียงเบสแบบเต็มๆ

    เพียงครอบหูของคุณและสัมผัสเสียงเบส! หูฟังแบบครอบหูไร้สายมีปุ่มเพิ่มเสียงเบสเพื่อให้เสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น คุณสามารถฟังเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมง การชาร์จไฟรวดเร็วและการเชื่อมต่อ Bluetooth อย่างยอดเยี่ยม ทำให้คุณจะไม่พลาดแม้สักจังหวะ

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    หูฟังไร้สาย

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    เสียงเบสแบบเต็มๆ

    • ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.
    • น้ำหนักเบา
    • พับได้กะทัดรัด
    • ใช้งานได้สูงสุด 29 ชั่วโมง
    ไดรเวอร์นีโอดิเมียม 40 มม. อันทรงพลัง พร้อมปุ่มเพิ่มเสียงเบส

    ไดรเวอร์นีโอดิเมียม 40 มม. อันทรงพลัง พร้อมปุ่มเพิ่มเสียงเบส

    หูฟังแบบครอบหูนี้ให้เสียงจากไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 40 มม. ที่ทรงพลังซึ่งให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น เมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงกดปุ่มเพิ่มเสียงเบส คุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันที

    ใช้งานได้นาน 29 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB-C

    ใช้งานได้นาน 29 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB-C

    คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากแบตเตอรี่เริ่มต่ำลง การชาร์จแบบรวดเร็วเพียง 15 นาทีจะทำให้เล่นเพลงต่อได้ไปอีก 4 ชั่วโมง สายเคเบิลอินไลน์แบบถอดได้ยังให้คุณใช้หูฟังนี้แบบมีสายได้ด้วย

    แถบคาดศีรษะบุนุ่มแบบปรับได้ น้ำหนักเบา

    หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ

    ดีไซน์พับได้กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ

    ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย

    หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน คุณก็สามารถข้ามได้โดยการกดปุ่มค้างไว้ หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ก็จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ Bluetooth อัจฉริยะไร้สายนี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      < 50 mW
      ความไว
      90 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ถอดสายเคเบิลได้
      มี
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth
      ช่องเสียบหูฟัง
      3.5  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      18.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.5  กก.
      ความสูง
      26.5  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 10971 8
      น้ำหนักสุทธิ
      0.69  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.81  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      29  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      21 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 4 hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      8.3  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      400  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      166 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      24  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      5.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 10971 1
      น้ำหนักรวม
      0.37  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.23  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.14  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      19.5  ซม.
      ความกว้าง
      18.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      น้ำหนัก
      0.21  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      สายสัญญาณเสียง
      สายสเตอริโอ 3.5 มม. ด้านซ้าย = 1.2 ม.
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบน / เข้าด้านใน
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • UPC

      UPC
      8 40063 20092 0

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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    • *ฟังก์ชันการใช้งานอาจแตกต่างกันตามความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของโทรศัพท์มือถือ
    • อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

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