TAH6509BK/00
เต็มที่กับความสนุกอย่างมีอิสระ
ไม่ว่าจะทำงานหรือเล่น เพลิดเพลินไปกับทุกวันของคุณด้วยหูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนเหล่านี้! ระบบตัดเสียงรบกวนแบบปรับตัวได้และดีไซน์ครอบหูใส่สบายช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเสียงได้เต็มที่ มอบเสียงที่คมชัดและรายละเอียดครบถ้วน พร้อมโหมดดีเลย์ต่ำสำหรับเล่นเกมและดูหนังอย่างได้อย่างลื่นไหลดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อตามสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ตัดได้แม้กระทั่งเสียงลม หากคุณต้องการฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว โหมดฟังเสียงรอบข้าง Awareness Mode จะปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามา ส่วนโหมดตรวจจับการพูดคุย Quick Awareness จะช่วยขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น ให้คุณสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก
ตัวหูฟังรูปทรงกลมและโครงที่เพรียวบางทำให้หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้มีสไตล์ที่โดดเด่น ฟองน้ำหูฟังเมมโมรี่โฟมช่วยให้คุณรู้สึกสบายหูแม้ใส่เป็นเวลานานๆ นอกจากนี้ตัวหูฟังยังสามารถพับให้แบนราบและหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ
เพลิดเพลินไปกับเสียงที่เต็มอิ่มครบอรรถรสจากไดรเวอร์ขนาด 40 มม. และโครงสร้างแบบครอบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม หากต้องการสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัดกระแทกใจโดยที่ไม่ต้องเปิดดังๆ เพียงเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านปุ่มมัลติฟังก์ชันหรือแอป Philips Headphones
ใช้งานได้ยาวนานเกือบสองวันเต็มแม้จะเปิดระบบตัดเสียงรบกวนไว้ก็ตาม การชาร์จเต็มใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C และใช้งานได้นานขึ้นอีก 3 ชั่วโมงเมื่อชาร์จสั้นๆ เพียง 5 นาที นอกจากนี้ยังใช้สาย USB-C เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีพอร์ต USB-C ได้อีกด้วย
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
เคยลืมปิดหูฟังไหม เข้าไปตั้งเวลาปิดหูฟังในแอปคู่หูของเรา แล้วหูฟังจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา แอปนี้ยังให้คุณจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือปิดระบบตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติเพื่อที่จะปรับระดับเองได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสไตล์เสียงที่ปรับไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น เสียงพูดที่เหมาะสำหรับพอดแคสต์!
เปลี่ยนโหมดตัดเสียงรบกวนหรือเปิดใช้งาน Quick Awareness ได้ด้วยปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวก จัดการกับสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และเปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชัน หากกำลังเล่นเกมหรือดูวิดีโอ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดความหน่วงต่ำได้ด้วยปุ่มเปิด/ปิด
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
สัมผัสประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากหูฟังไร้สายรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือพอดคาสต์! เพลิดเพลินไปกับเสียงที่อบอุ่น คมชัดทุกรายละเอียด พร้อมเสียงเบสที่ครบเครื่องจากไดรเวอร์ขนาดใหญ่ที่ปรับจูนตามเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips
