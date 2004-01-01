คำค้นหา

    6000 series หูฟังไร้สายแบบครอบหู

    TAH6509BK/00

    เต็มที่กับความสนุกอย่างมีอิสระ

    ไม่ว่าจะทำงานหรือเล่น เพลิดเพลินไปกับทุกวันของคุณด้วยหูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนเหล่านี้! ระบบตัดเสียงรบกวนแบบปรับตัวได้และดีไซน์ครอบหูใส่สบายช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเสียงได้เต็มที่ มอบเสียงที่คมชัดและรายละเอียดครบถ้วน พร้อมโหมดดีเลย์ต่ำสำหรับเล่นเกมและดูหนังอย่างได้อย่างลื่นไหล

    6000 series หูฟังไร้สายแบบครอบหู

    เต็มที่กับความสนุกอย่างมีอิสระ

    • การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร
    • ครอบทับ พอดีหู
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เล่นได้นานถึง 70 ชั่วโมง
    ขจัดเสียงรบกวนแบบโปร ให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลง

    ขจัดเสียงรบกวนแบบโปร ให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลง

    ระบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อตามสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ตัดได้แม้กระทั่งเสียงลม หากคุณต้องการฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว โหมดฟังเสียงรอบข้าง Awareness Mode จะปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามา ส่วนโหมดตรวจจับการพูดคุย Quick Awareness จะช่วยขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น ให้คุณสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก

    น้ำหนักเบา ใส่สบาย พับได้ สไตล์เด่น!

    น้ำหนักเบา ใส่สบาย พับได้ สไตล์เด่น!

    ตัวหูฟังรูปทรงกลมและโครงที่เพรียวบางทำให้หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้มีสไตล์ที่โดดเด่น ฟองน้ำหูฟังเมมโมรี่โฟมช่วยให้คุณรู้สึกสบายหูแม้ใส่เป็นเวลานานๆ นอกจากนี้ตัวหูฟังยังสามารถพับให้แบนราบและหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    เพลิดเพลินไปกับเสียงที่เต็มอิ่มครบอรรถรสจากไดรเวอร์ขนาด 40 มม. และโครงสร้างแบบครอบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม หากต้องการสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัดกระแทกใจโดยที่ไม่ต้องเปิดดังๆ เพียงเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านปุ่มมัลติฟังก์ชันหรือแอป Philips Headphones

    เล่นได้นานถึง 70 ชั่วโมง (45 ชั่วโมงเมื่อเปิดตัดเสียงรบกวน)

    เล่นได้นานถึง 70 ชั่วโมง (45 ชั่วโมงเมื่อเปิดตัดเสียงรบกวน)

    ใช้งานได้ยาวนานเกือบสองวันเต็มแม้จะเปิดระบบตัดเสียงรบกวนไว้ก็ตาม การชาร์จเต็มใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C และใช้งานได้นานขึ้นอีก 3 ชั่วโมงเมื่อชาร์จสั้นๆ เพียง 5 นาที นอกจากนี้ยังใช้สาย USB-C เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีพอร์ต USB-C ได้อีกด้วย

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    แอป Philips Headphones ปรับแต่งการตั้งค่าและส่วนควบคุม

    แอป Philips Headphones ปรับแต่งการตั้งค่าและส่วนควบคุม

    เคยลืมปิดหูฟังไหม เข้าไปตั้งเวลาปิดหูฟังในแอปคู่หูของเรา แล้วหูฟังจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา แอปนี้ยังให้คุณจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือปิดระบบตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติเพื่อที่จะปรับระดับเองได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสไตล์เสียงที่ปรับไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น เสียงพูดที่เหมาะสำหรับพอดแคสต์!

    ปุ่มควบคุมใช้สะดวกบนตัวหูฟังด้านขวา

    เปลี่ยนโหมดตัดเสียงรบกวนหรือเปิดใช้งาน Quick Awareness ได้ด้วยปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวก จัดการกับสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และเปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้ด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชัน หากกำลังเล่นเกมหรือดูวิดีโอ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดความหน่วงต่ำได้ด้วยปุ่มเปิด/ปิด

    การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    นุ่มนวล คมชัด เป็นธรรมชาติ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    สัมผัสประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากหูฟังไร้สายรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือพอดคาสต์! เพลิดเพลินไปกับเสียงที่อบอุ่น คมชัดทุกรายละเอียด พร้อมเสียงเบสที่ครบเครื่องจากไดรเวอร์ขนาดใหญ่ที่ปรับจูนตามเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      20 - 40,000 Hz
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      ความไว
      98 dB (1 kHz, -10dBFS)
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40  มม.
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20  mW
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค
      เสียงความละเอียดสูง
      มี

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ช่องเสียบหูฟัง
      2.5  มม.
      รองรับการเล่นเสียงผ่าน USB
      มี

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      23.60  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      23.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.900  กก.
      ความสูง
      30.50  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13968 5
      น้ำหนักสุทธิ
      0.91  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.99  กก.

    • สะดวกสบาย

      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      1
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      45  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      70  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      5 mins for 3 hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      12.4  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      600  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.4  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      แขวน
      ความกว้าง
      6.7  ซม.
      ความลึก
      26.7  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13968 8
      น้ำหนักรวม
      0.521  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.302  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.219  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      21  ซม.
      ความกว้าง
      19  ซม.
      ความลึก
      5.8  ซม.
      น้ำหนัก
      0.265  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      สายสัญญาณเสียง
      สายสเตอริโอ 3.5-3.5 มม. ยาว 1.2 ม.
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบน / เข้าด้านใน
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20346 4

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ไมโครโฟนสำหรับ ANC
      2 ไมโครโฟน
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

