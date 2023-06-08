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  • จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟอันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับ SmoothTouch จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟอันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับ SmoothTouch จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟอันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับ SmoothTouch
    Energy Label Europe E here
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    จอภาพ LCD พร้อม SmoothTouch

    162B9T/00

    จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟอันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับ SmoothTouch

    หน้าจอสัมผัสที่ทนทาน กันน้ำและกันฝุ่น เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ทุกที่ มาพร้อมขาตั้งแบบมั่นคงให้คุณปรับมุมให้พอดีตามที่ต้องการ มอบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนในแอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

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    จอภาพ LCD พร้อม SmoothTouch

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    จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟอันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับ SmoothTouch

    • B Line
    • 16 (15.6" / 39.6 ซม. แนวทแยง)
    • 1366x768 HD
    จอแสดงผลแบบ SmoothTouch เพื่อความเป็นธรรมชาติ ให้การตอบสนองการสัมผัสอย่างลื่นไหล

    จอแสดงผลแบบ SmoothTouch เพื่อความเป็นธรรมชาติ ให้การตอบสนองการสัมผัสอย่างลื่นไหล

    จอแสดงผลของ Philips ใช้เทคโนโลยี Projected Capacitive รองรับการสัมผัสแบบ 10 จุดสำหรับการตอบสนองการสัมผัสอย่างลื่นไหล คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่กับแอปพลิเคชันที่รองรับการสัมผัส และกับแอปพลิเคชั่นเก่าของคุณให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยรูปแบบการสัมผัสด้วย 10 นิ้ว หรือเล่นเกมอันน่าตื่นเต้นกับเพื่อนของคุณก็ได้ รวมถึงการทำงานกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่โรงเรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

    พื้นผิวด้านหน้าของหน้าจอมี IP65 เพื่อกันน้ำและกันฝุ่น

    พื้นผิวด้านหน้าของหน้าจอมี IP65 เพื่อกันน้ำและกันฝุ่น

    สำหรับสภาพแวดล้อมเกือบจะสมบูรณ์แบบ คุณต้องการจอภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำและฝุ่นที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันของโลก การป้องกันทางเข้าถึง (IP) มีระดับตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล IEC/EN 60529 ใช้เพื่อกำหนดระดับของประสิทธิภาพการปิดผนึกของกล่องหุ้มระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการบุกรุกจากสิ่งแปลกปลอมและความชื้น โดยจอแสดงผลของ Philips นี้ผ่านข้อกำหนดระดับ IP นานาชาติสำหรับการป้องกันน้ำและฝุ่น ทำให้คุณพร้อมเผชิญกับน้ำและฝุ่นที่พร้อมจะเกิดขึ้นในโลกทุกๆ วัน

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    โหมด LowBlue เป็นมิตรต่อการทำงานที่ต้องใช้สายตา

    โหมด LowBlue เป็นมิตรต่อการทำงานที่ต้องใช้สายตา

    การวิจัยพบว่ารังสีอัลตร้าไวโอเลตอาจเกิดอันตรายต่อสายตาได้ ด้วยความยาวคลื่นแสงที่สั้นของแสงสีฟ้าจากจอ LED ทำให้เป็นอันตรายต่อสายและมีผลต่อสายตาในระยะยาว จึงได้ถือกำเนิดการตั้งค่าในโหมด LowBlue ของ Philips ที่ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์อัจฉริยะจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากแสงสีฟ้าคลื่นสั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้

    HDMI รองรับการเชื่อมต่อดิจิตอลอเนกประสงค์

    HDMI รองรับการเชื่อมต่อดิจิตอลอเนกประสงค์

    อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

    การเชื่อมต่อ DisplayPort เพื่อสัญญาณภาพสูงสุด

    การเชื่อมต่อ DisplayPort เพื่อสัญญาณภาพสูงสุด

    DisplayPort คือไดรฟ์เชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่มีการเชื่อมต่อสองทางจากคอมพิวเตอร์ไปที่จอภาพโดยไม่มีการแปลงสัญญาณใดๆ DisplayPort มีสัญญาณรองรับสายสัญญาณที่มีความยาวถึง 15 เมตร และการส่งข้อมูลขนาด 10.8 Gbps/วินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน DVI ทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีระยะหน่วงของข้อมูล ทำให้คุณสามารถรับชมภาพและมีอัตรารีเฟรชที่รวดเร็วที่สุด ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ DisplayPort เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปในสำนักงานหรือบ้าน แต่ยังรวมถึงการเล่นเกมและรับชมภาพยนตร์ที่ต้องการ การตัดต่อวิดีโอ และอื่นๆ รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หลากหลายประเภทได้อีกด้วย

    โหมด EasyRead เพื่อประสบการณ์การอ่านที่เหมือนกระดาษจริง

    โหมด EasyRead เพื่อประสบการณ์การอ่านที่เหมือนกระดาษจริง

    ขาตั้ง VESA เพื่อความคล่องตัว

    ขาตั้ง VESA เพื่อความคล่องตัว

    SmartStand มาพร้อมด้วยการปรับมุมได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

    SmartStand ของ Philips ให้คุณปรับมุมได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยโครงสร้างแบบ Z พร้อมด้วยการปรับความเอียงแบบนุ่มนวล การปรับความสูง และความสามารถในการพับได้ ทำให้คุณปรับตำแหน่งที่เหมาะกับหลักสรีรศาสตร์ได้หลากหลาย คุณสามารถปรับให้อยู่ในแนวตั้งเพื่อการควบคุมที่ดีกว่า หรือปรับให้เอนไปด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการวาดและเขียน ยิ่งกว่านั้นคุณสามารถปรับให้จอแทบจะราบไปกับโต๊ะได้สำหรับแอปพลิเคชันบางประเภทที่ต้องใช้การทำงานแบบนี้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      15.6 นิ้ว / 39.6 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD (TN)
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.252 x 0.252 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1366 x 768 @ 60Hz
      ความสว่าง
      220  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      262 K
      Color Gamut (ทั่วไป)
      NTSC 86%*, sRGB 100%*
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      500:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      4 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*
      มุมมองภาพ
      • 90º (แนวนอน) / 60º (แนวตั้ง)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      344.2 (แนวนอน) x 193.5 (แนวตั้ง)
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 60 kHz (แนวนอน) / 50 - 75 Hz (แนวตั้ง)
      sRGB
      มี
      ความละเอียดพิกเซล
      100 PPI
      โหมด LowBlue
      มี
      EasyRead
      มี

    • สัมผัส

      การป้องกันการเข้าถึง
      IP65 - เฉพาะด้านหน้า
      ระบบปฏิบัติการ
      Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; Linux บางเวอร์ชั่น*
      สามารถหุ้มห่อได้
      หน้าจอสัมผัสแบบมีขอบ LCD
      บริเวณที่สัมผัสได้
      344.2 มม. (แนวนอน) x 193.5 มม. (แนวตั้ง)
      ความแข็งของกระจกจอสัมผัส
      7 H
      อินเตอร์เฟซการสัมผัส
      USB
      วิธีการสัมผัส
      Stylus, นิ้ว, ถุงมือ*
      การสัมผัสหลายจุด
      10 จุด
      เทคโนโลยีสัมผัส
      Projected Capacitive
      บริเวณที่ใช้ฝ่ามือไม่ได้
      >= 25 x 25 มม.
      เคลือบผิวกระจกจอสัมผัส
      แสงจ้า

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      • DisplayPort x 1.2
      • HDMI 1.4
      USB
      USB 3.1x2 (สำหรับชาร์จแบบรวดเร็ว 1 อัน)*
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      • Audio In PC
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      HDCP
      HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP / DVI)

    • สะดวกสบาย

      ลำโพงภายในตัว
      2 W x 2
      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • อินพุต
      • ความสว่าง
      • เมนู
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • สวีเดน
      • จีน (ไต้หวัน)
      • ตุรกี
      • Ukrainian
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      ซอฟต์แวร์ควบคุม
      SmartControl

    • ขาตั้ง

      ระยะการปรับความสูง
      184 (แนวนอน), 105 (แนวตั้ง)  มม.
      เอียง
      -5 ~ 90  องศา
      มุมแบบพับ
      0 ~ 70 องศา

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      5.6 W (ทั่วไป)
      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      7.1 วัตต์ (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
      ระดับ Energy Label
      E

    • ขนาด

      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      445 x 388 x 159  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      378 x 241 x 42  มม.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
      378 x 347 x 227  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      6.31  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      5.00  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      2.01  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C
      MTBF (ทดสอบแล้ว)
      70,000 ชั่วโมง (ไม่รวม Backlight)

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      • WEEE
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %
      สารจำเพาะ
      • ปลอดสาร PVC / BFR
      • ปราศจากสารปรอท

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CB
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • SEMKO
      • UKRAINIAN
      • ICES-003
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      พื้นผิว
      ส่วนฐาน
      สีดำ
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      สีดำ
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      สีดำ

    • มีอะไรในกล่อง

      สาย
      สาย D-Sub, สาย HDMI, สาย DP, สาย USB-A to B, สายสัญญาณเสียง, สายไฟ
      จอภาพพร้อมขาตั้ง
      มี
      เอกสารสำหรับผู้ใช้
      มี
      อุปกรณ์เสริม
      ปากกาสัมผัส Stylus x 1 (สีดำ)

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
    • ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976
    • ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1931
    • วัสดุของถุงมือและความหนา: ไนไตร (0.15 มม.), ผ้าฝ้าย (0.31 มม.), CPE (0.03 มม.), PVC (0.12 มม.)
    • โปรดดูคู่มือการใช้ "SmoothTouch" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการรองรับระบบปฏิบัติการในฟังก์ชั่นการสัมผัส
    • ชาร์จแบบรวดเร็วตามมาตรฐาน USB BC 1.2
    • การจัดอันดับ EPEAT มีผลในประเทศที่ Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม https://www.epeat.net/ เพื่อดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ
    • จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ

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