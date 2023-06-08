จอภาพ LCD พร้อม SmoothTouch
จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟอันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับ SmoothTouch
หน้าจอสัมผัสที่ทนทาน กันน้ำและกันฝุ่น เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ทุกที่ มาพร้อมขาตั้งแบบมั่นคงให้คุณปรับมุมให้พอดีตามที่ต้องการ มอบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนในแอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ดูประโยชน์ทั้งหมด
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จอภาพ LCD พร้อม SmoothTouch
จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟอันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับ SmoothTouch
- B Line
- 16 (15.6" / 39.6 ซม. แนวทแยง)
- 1366x768 HD
จอแสดงผลแบบ SmoothTouch เพื่อความเป็นธรรมชาติ ให้การตอบสนองการสัมผัสอย่างลื่นไหล
จอแสดงผลของ Philips ใช้เทคโนโลยี Projected Capacitive รองรับการสัมผัสแบบ 10 จุดสำหรับการตอบสนองการสัมผัสอย่างลื่นไหล คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่กับแอปพลิเคชันที่รองรับการสัมผัส และกับแอปพลิเคชั่นเก่าของคุณให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยรูปแบบการสัมผัสด้วย 10 นิ้ว หรือเล่นเกมอันน่าตื่นเต้นกับเพื่อนของคุณก็ได้ รวมถึงการทำงานกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่โรงเรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
พื้นผิวด้านหน้าของหน้าจอมี IP65 เพื่อกันน้ำและกันฝุ่น
สำหรับสภาพแวดล้อมเกือบจะสมบูรณ์แบบ คุณต้องการจอภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำและฝุ่นที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันของโลก การป้องกันทางเข้าถึง (IP) มีระดับตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล IEC/EN 60529 ใช้เพื่อกำหนดระดับของประสิทธิภาพการปิดผนึกของกล่องหุ้มระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการบุกรุกจากสิ่งแปลกปลอมและความชื้น โดยจอแสดงผลของ Philips นี้ผ่านข้อกำหนดระดับ IP นานาชาติสำหรับการป้องกันน้ำและฝุ่น ทำให้คุณพร้อมเผชิญกับน้ำและฝุ่นที่พร้อมจะเกิดขึ้นในโลกทุกๆ วัน
SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
โหมด LowBlue เป็นมิตรต่อการทำงานที่ต้องใช้สายตา
การวิจัยพบว่ารังสีอัลตร้าไวโอเลตอาจเกิดอันตรายต่อสายตาได้ ด้วยความยาวคลื่นแสงที่สั้นของแสงสีฟ้าจากจอ LED ทำให้เป็นอันตรายต่อสายและมีผลต่อสายตาในระยะยาว จึงได้ถือกำเนิดการตั้งค่าในโหมด LowBlue ของ Philips ที่ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์อัจฉริยะจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากแสงสีฟ้าคลื่นสั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้
HDMI รองรับการเชื่อมต่อดิจิตอลอเนกประสงค์
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)
การเชื่อมต่อ DisplayPort เพื่อสัญญาณภาพสูงสุด
DisplayPort คือไดรฟ์เชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่มีการเชื่อมต่อสองทางจากคอมพิวเตอร์ไปที่จอภาพโดยไม่มีการแปลงสัญญาณใดๆ DisplayPort มีสัญญาณรองรับสายสัญญาณที่มีความยาวถึง 15 เมตร และการส่งข้อมูลขนาด 10.8 Gbps/วินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน DVI ทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีระยะหน่วงของข้อมูล ทำให้คุณสามารถรับชมภาพและมีอัตรารีเฟรชที่รวดเร็วที่สุด ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ DisplayPort เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปในสำนักงานหรือบ้าน แต่ยังรวมถึงการเล่นเกมและรับชมภาพยนตร์ที่ต้องการ การตัดต่อวิดีโอ และอื่นๆ รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หลากหลายประเภทได้อีกด้วย
โหมด EasyRead เพื่อประสบการณ์การอ่านที่เหมือนกระดาษจริง
ขาตั้ง VESA เพื่อความคล่องตัว
SmartStand มาพร้อมด้วยการปรับมุมได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
SmartStand ของ Philips ให้คุณปรับมุมได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยโครงสร้างแบบ Z พร้อมด้วยการปรับความเอียงแบบนุ่มนวล การปรับความสูง และความสามารถในการพับได้ ทำให้คุณปรับตำแหน่งที่เหมาะกับหลักสรีรศาสตร์ได้หลากหลาย คุณสามารถปรับให้อยู่ในแนวตั้งเพื่อการควบคุมที่ดีกว่า หรือปรับให้เอนไปด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการวาดและเขียน ยิ่งกว่านั้นคุณสามารถปรับให้จอแทบจะราบไปกับโต๊ะได้สำหรับแอปพลิเคชันบางประเภทที่ต้องใช้การทำงานแบบนี้
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ภาพ/การแสดงภาพ
- ขนาดจอภาพ
-
15.6 นิ้ว / 39.6 ซม.
- อัตราการจัดมุมมอง
-
16:9
- ประเภทจอ LCD
-
TFT-LCD (TN)
- ชนิดแสงพื้นหลัง
-
ระบบ W-LED
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล
-
0.252 x 0.252 มม.
- ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
-
1366 x 768 @ 60Hz
- ความสว่าง
-
220
cd/m²
- สีในการแสดงผล
-
262 K
- Color Gamut (ทั่วไป)
-
NTSC 86%*, sRGB 100%*
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
-
500:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
-
4 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*
- มุมมองภาพ
-
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
-
SmartImage
- พื้นที่แสดงภาพจริง
-
344.2 (แนวนอน) x 193.5 (แนวตั้ง)
- ความถี่ในการสแกน
-
30 - 60 kHz (แนวนอน) / 50 - 75 Hz (แนวตั้ง)
- sRGB
-
มี
- ความละเอียดพิกเซล
-
100 PPI
- โหมด LowBlue
-
มี
- EasyRead
-
มี
-
สัมผัส
- การป้องกันการเข้าถึง
-
IP65 - เฉพาะด้านหน้า
- ระบบปฏิบัติการ
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; Linux บางเวอร์ชั่น*
- สามารถหุ้มห่อได้
-
หน้าจอสัมผัสแบบมีขอบ LCD
- บริเวณที่สัมผัสได้
-
344.2 มม. (แนวนอน) x 193.5 มม. (แนวตั้ง)
- ความแข็งของกระจกจอสัมผัส
-
7 H
- อินเตอร์เฟซการสัมผัส
-
USB
- วิธีการสัมผัส
-
Stylus, นิ้ว, ถุงมือ*
- การสัมผัสหลายจุด
-
10 จุด
- เทคโนโลยีสัมผัส
-
Projected Capacitive
- บริเวณที่ใช้ฝ่ามือไม่ได้
-
>= 25 x 25 มม.
- เคลือบผิวกระจกจอสัมผัส
-
แสงจ้า
-
การเชื่อมต่อ
- สัญญาณอินพุต
-
-
VGA (อะนาล็อก)
-
DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
-
DisplayPort x 1.2
-
HDMI 1.4
- USB
-
USB 3.1x2 (สำหรับชาร์จแบบรวดเร็ว 1 อัน)*
- Sync Input
-
-
Separate Sync
-
Sync on Green
- สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
-
-
Audio In PC
-
ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
- HDCP
-
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP / DVI)
-
สะดวกสบาย
- ลำโพงภายในตัว
-
2 W x 2
- การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
-
-
DDC/CI
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
-
-
SmartImage
-
อินพุต
-
ความสว่าง
-
เมนู
-
เปิด/ปิดเครื่อง
- ภาษา OSD
-
-
โปรตุเกสบราซิล
-
เชค
-
เนเธอร์แลนด์
-
อังกฤษ
-
ฟินนิช
-
ฝรั่งเศส
-
เยอรมัน
-
กรีก
-
ฮังการี
-
อิตาลี
-
ญี่ปุ่น
-
เกาหลี
-
โปแลนด์
-
โปรตุเกส
-
รัสเซีย
-
จีน (แผ่นดินใหญ่)
-
สเปน
-
สวีเดน
-
จีน (ไต้หวัน)
-
ตุรกี
-
Ukrainian
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
-
- ซอฟต์แวร์ควบคุม
-
SmartControl
-
ขาตั้ง
- ระยะการปรับความสูง
-
184 (แนวนอน), 105 (แนวตั้ง)
มม.
- เอียง
-
-5 ~ 90
องศา
- มุมแบบพับ
-
0 ~ 70 องศา
-
กำลังไฟ
- โหมด ECO
-
5.6 W (ทั่วไป)
- แหล่งจ่ายไฟ
-
-
ภายนอก
-
100-240VAC, 50-60Hz
- โหมดปิด
-
0.3 W (ทั่วไป)
- ในโหมดเปิด
-
7.1 วัตต์ (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar)
- โหมดสแตนด์บาย
-
0.3 W (ทั่วไป)
- สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
-
- ระดับ Energy Label
-
E
-
ขนาด
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
-
445 x 388 x 159
มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
-
378 x 241 x 42
มม.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
-
378 x 347 x 227
มม.
-
น้ำหนัก
- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
-
6.31
กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
-
5.00
กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
-
2.01
กก.
-
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
-
ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
-
0°C ถึง 40°C
°C
- ความชื้นสัมพัทธ์
-
20%-80
%
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-
-20° C ถึง 60° C
°C
- MTBF (ทดสอบแล้ว)
-
70,000 ชั่วโมง (ไม่รวม Backlight)
-
ความยั่งยืน
- สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
RoHS
-
WEEE
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
-
100
%
- สารจำเพาะ
-
-
ปลอดสาร PVC / BFR
-
ปราศจากสารปรอท
-
มาตรฐานและการรับรอง
- การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
-
-
CB
-
เครื่องหมาย CE
-
FCC Class B
-
SEMKO
-
UKRAINIAN
-
ICES-003
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
ตัวเครื่อง
- เคลือบ
-
พื้นผิว
- ส่วนฐาน
-
สีดำ
- กรอบจอภาพด้านหน้า
-
สีดำ
- กรอบจอภาพด้านหลัง
-
สีดำ
-
มีอะไรในกล่อง
- สาย
-
สาย D-Sub, สาย HDMI, สาย DP, สาย USB-A to B, สายสัญญาณเสียง, สายไฟ
- จอภาพพร้อมขาตั้ง
-
มี
- เอกสารสำหรับผู้ใช้
-
มี
- อุปกรณ์เสริม
-
ปากกาสัมผัส Stylus x 1 (สีดำ)
- ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
- ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976
- ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1931
- วัสดุของถุงมือและความหนา: ไนไตร (0.15 มม.), ผ้าฝ้าย (0.31 มม.), CPE (0.03 มม.), PVC (0.12 มม.)
- โปรดดูคู่มือการใช้ "SmoothTouch" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการรองรับระบบปฏิบัติการในฟังก์ชั่นการสัมผัส
- ชาร์จแบบรวดเร็วตามมาตรฐาน USB BC 1.2
- การจัดอันดับ EPEAT มีผลในประเทศที่ Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม https://www.epeat.net/ เพื่อดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ
- จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ
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