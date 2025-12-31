รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
190E1SB/00
จอที่คุ้มค่ามีช่องรับสัญญาณเข้าแบบคู่
เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับจอ Vista-Ready HD พร้อมทั้งอินพุต DVI และ VGA, การกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 190E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ
E-line จอกว้าง 48 ซม. (19")
ระบบการปกป้องข้อมูลดิจิตอลแบบคลื่นความถี่สูง (HDCP) เป็นระบบปกป้องลิขสิทธิ์ซึ่งรวมอยู่ในตัวเชื่อมต่อ DVI ซึ่งจะไม่ยอมให้มีการทำสำเนาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดย HDCP จะช่วยให้คุณรับชมเฉพาะสื่อที่มีการป้องกัน เช่นภาพยนตร์และคอนเสิร์ต ระบบจะตรวจสอบสัญญาณของสื่อเพื่อป้องกันสื่อผิดกฎหมาย และยอมรับเฉพาะสื่อที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ เป็นจอภาพที่พร้อมจะตอบสนองแหล่งสัญญาณ HD เช่น กล่องรับสัญญาณแบบ HD จอภาพแบบ HD ให้คุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับจอภาพ HD ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความละเอียด ผ่านทางช่องทางเชื่อมต่ออเนกประสงค์สำหรับVGA แบบอะนาล็อก หรือ DVI แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ตลอดจนรองรับ HDCP จอภาพแสดงสัญญาณภาพด้วยความละเอียด 720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 50 และ 60 Hz แบบอินเทอร์เลซ)
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น