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จอไวด์สกรีน LCD

190E1SB/00

จอที่คุ้มค่ามีช่องรับสัญญาณเข้าแบบคู่

เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับจอ Vista-Ready HD พร้อมทั้งอินพุต DVI และ VGA, การกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 190E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ

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จอที่คุ้มค่ามีช่องรับสัญญาณเข้าแบบคู่

  • E-line จอกว้าง 48 ซม. (19")

รองรับสัญญาณเข้า DVI-D และ HDCP

ระบบการปกป้องข้อมูลดิจิตอลแบบคลื่นความถี่สูง (HDCP) เป็นระบบปกป้องลิขสิทธิ์ซึ่งรวมอยู่ในตัวเชื่อมต่อ DVI ซึ่งจะไม่ยอมให้มีการทำสำเนาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดย HDCP จะช่วยให้คุณรับชมเฉพาะสื่อที่มีการป้องกัน เช่นภาพยนตร์และคอนเสิร์ต ระบบจะตรวจสอบสัญญาณของสื่อเพื่อป้องกันสื่อผิดกฎหมาย และยอมรับเฉพาะสื่อที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

พร้อมสำหรับการแสดงภาพแบบ HD

จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ เป็นจอภาพที่พร้อมจะตอบสนองแหล่งสัญญาณ HD เช่น กล่องรับสัญญาณแบบ HD จอภาพแบบ HD ให้คุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับจอภาพ HD ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความละเอียด ผ่านทางช่องทางเชื่อมต่ออเนกประสงค์สำหรับVGA แบบอะนาล็อก หรือ DVI แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ตลอดจนรองรับ HDCP จอภาพแสดงสัญญาณภาพด้วยความละเอียด 720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 50 และ 60 Hz แบบอินเทอร์เลซ)

พื้นที่ติดตั้งน้อยซึ่งเข้ากันได้กับทุกไลฟ์สไตล์

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