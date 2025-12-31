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190S1CB/00
จอแสดงผลที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ
ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision ของจอแสดงผลเชิงธุรกิจ 190S1 ที่ประหยัดไฟจึงช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ
S-line จอกว้าง 48 ซม. (19")
รูปแบบ 16:10
Compact Ergo Base คือ แท่นวางจอภาพที่ 'เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่สามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน และความสูงได้ เพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/
จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT Silver ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง EPEAT Silver มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ
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